ONLINE: Ukrajina čoraz ťažšie odráža ruské útoky. Syrskyj o tom hovoril s americkým generálom Cavolim

Čestná stráž nesie rakvu padlého ukrajinského vojaka 3. útočnej brigády Danyla Liaškevyča, známeho ako "Berserk", ktorý bol zabitý spolu so svojou priateľkou Valentynou Nagornou, známou ako "Valkiria", počas pohrebného obradu v krematóriu v Kyjeve na Ukrajine v piatok 8. novembra 2024.

6:20 Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v sobotu uviedol, že Ukrajina má čoraz väčšie ťažkosti v boji proti ruským silám, ktoré postupujú. K ťaženiu Kremľa sa podľa neho pripravujú pridať severokórejskí vojaci. Informovala o tom agentúra Reuters.

Syrskyj hovoril s veliteľom Európskeho veliteľstva americkej armády Christopherom Cavolim, ktorému povedal, že prečíslené ukrajinské sily čelia ruským útokom v kľúčových sektoroch konfliktu.

„Situácia je naďalej náročná a vykazuje známky eskalácie. Nepriateľ, využívajúc svoju početnú prevahu, pokračuje v útočných akciách a svoje hlavné aktivity zameriava v smere na Pokrovsk a Kurachove,“ napísal Syrskyj na sociálnej sieti.

Ukrajinský generálny štáb v správe zo sobotňajšieho večera hlásil 40 ozbrojených zrážok pri dedinách v okolí mesta Kurachove. Ukrajinskí i ruskí vojenskí blogeri v piatok písali, že ruské sily sa mesto snažia obkľúčiť.

Syrskyj americkému generálovi tiež podľa vlastných slov povedal, že ukrajinská armáda má početné správy o tom, že sa severokórejskí vojaci pripravujú zúčastniť na bojových operáciách spolu s ruskými silami.

USA, západoeurópske krajiny a Ukrajina uvádzajú, že Severná Kórea, ktorá uzavrela s Ruskom v júni dohodu o vzájomnej obrane, vyslala do Ruska svojich vojakov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ich tam prišlo 11 000, najmä do Kurskej oblasti, kde Ukrajina v auguste spustila svoju veľkú operáciu, pričom sa už zapojili do bojových operácií.