Trump telefonoval s Putinom. Vyzval ho, aby neeskaloval vojnu na Ukrajine

Trump počas diskusie o Ukrajine údajne Putinovi tiež pripomenul „značnú vojenskú prítomnosť Spojených štátov v Európe“, uviedol americký denník, ktorého správu prevzala agentúra Reuters.

Republikán už počas predvolebnej kampane tvrdil, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť v „priebehu jedného dňa“, a to možne ešte pred nástupom do funkcie prezidenta. Doteraz ale nevysvetlil, ako by to dosiahol.

S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským telefonoval Trump podľa médií už v stredu po víťazstve v amerických prezidentských voľbách. Odvtedy podľa svojich slov hovoril s približne 70 svetovými lídrami.

K telefonátu so Zelenským sa vraj pripojil aj miliardár Elon Musk. Trump podľa serveru Axios ukrajinskému lídrovi povedal, že bude pokračovať v podpore Kyjeva, no do podrobností nezachádzal. Tento rozhovor bol údajne pre Zelenského uisťujúci.

Kremeľ v piatok informoval, že Putin je pripravený diskutovať s Trumpom o Ukrajine, ale to neznamená, že je ochotný zmeniť požiadavky Ruska na ukončenie vojny, pripomenula agentúra Reuters.