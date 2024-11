Protižidovská repríza z Amsterdamu v Paríži? Francúzka polícia sľubuje, že futbalový zápas s Izraelom zvládne

O možnom preložení zápasu Ligy národov do iného francúzskeho mesta (prípadne dokonca niekam do zahraničia) sa špekulovalo ešte predtým, ako Amsterdam zažil šialenú noc antisemitizmu. V polovici októbra padlo rozhodnutie, že nijaká zmena nenastane: „Zápas sa odohrá zvyčajných podmienkach a samozrejme, že bude prístupný verejnosti," citovala vtedy agentúra AFP zo záväzného vyjadrenia parížskej polície. „Francúzsko neustupuje, pretože by to znamenalo vzdať sa zoči-voči hrozbám násilia a antisemitizmu," zdôraznil po násilnostiach v Amsterdame francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau.

Dokáže o tri dni polícia garantovať bezpečnosť? Parížsky policajný prefekt Laurent Nuñez ubezpečuje, že bezpečnostné zložky urobia maximum, aby zabránili agresivite, respektíve prejavom nenávisti. „Bude dvojitá kontrola, okolo štadióna vytvoríme protiteroristický bezpečnostný okruh. Nasadíme 4-tisíc ľudí," povedal pre stanicu BFMTV. Znamená to, že fanúšikovia prejdú cez prvú kontrolu v blízkosti dejiska zápasu a potom ho druhý raz preveria pred vstupom na tribúny.

Národný futbalový štadión (Stade de France) sa nachádza v parížskej štvrti Saint-Denis. Má kapacitu pre viac ako 81-tisíc divákov, ale zjavne pre ľahšie zvládnutie davu s rizikovými osobami tentokrát znížili počet miest v hľadisku. „Francúzsky futbalový zväz dal do predaja 20-tisíc vstupeniek," poznamenala BFMTV. Mimochodom, v čestnej lóži sa objaví francúzsky prezident Emmanuel Macron, potvrdil to Elyzejský palác.

Zmienených 4-tisíc nasadených policajtov treba vnímať ako ich veľký počet s prihliadnutím na to, koľko ich býva inokedy, keď sa hrá v Saint-Denis na Stade de France. Keď sa ňom hrajú zápasy pred vypredanými tribúnami, polícia vedy posiela do terénu zvyčajne 1200 až 1300 svojich príslušníkov. Pre spresnenie: 2500 policajtov bude na štadióne a v jeho najbližšom okolí, ostatných 1500 na iných miestach (dohliadať majú napríklad zvlášť na bezpečnosť vo verejnej hromadnej doprave).

Lístky išli do predaja za cenu od 23 do 145 eur. Fanúšikovia si ich mohli kúpiť jedine na svoje meno. V prípade, že by chceli vstupenku posunúť inej osobe, musia to urobiť najneskôr do štvrtka do 12. hodiny. Časový limit bol zjavne stanovený preto, aby si polícia (respektíve tajné služby) mohli včas preveriť každého, kto sa chystá prísť na štadión.

Divákom povolia priniesť si na štadión iba vlajky Francúzska a Izraelu. Palestínske zástavy explicitne zakázali. Medzi fanúšikmi sa však možno neobjaví ani jedna vlajka židovského štátu. Izraelská vláda totiž vydala svojim občanom varovanie. Nabáda ich, aby sa tento týždeň vyhli všetkým športovým i kultúrnym podujatiam, ktoré sa uskutočnia nielen vo Francúzsku, ale aj v Británii, Holandsku a Belgicku. Zdôvodnila to získanými informáciami o pláne niektorých propalestínskych aktivistov v týchto štátoch ublížiť izraelským občanom.