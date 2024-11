Teórie o útoku na Nord Stream nesedia. Iba šesť ľudí na malej jachte? Páchateľov bolo viac, tvrdí expert

Je za útokom na plynovody Nord Stream naozaj iba šesťčlenná posádka Ukrajincov na malej jachte? Zatiaľ čo nemeckí vyšetrovatelia a investigatívni novinári tvrdia, že za to môže hŕstka potápačov, Sven Thomas, vedúci vodnej záchrannej služby v Halle a šéf potápačského tímu, ktorý sa venuje archeologickému výskumu na dne mora, je presvedčený, že páchateľov bolo viac, mali aspoň dve lode a skvelé vybavenie.

„Musel byť pritom minimálne jeden ďalší tím, aby spôsobili také ohromné explózie,“ uviedol Thomas pre nemecký denník Bild.

V auguste totiž viaceré médiá priniesli informácie, že zodpovednosť za štyri výbuchy na plynovodoch Nord Stream 1 a 2, ktoré po dne Baltského mora spájajú Rusko s Nemeckom, nesú Ukrajinci. Dokonca zverejnili totožnosť troch z nich a Nemecko už na jedného vydalo aj európsky zatykač.

Podľa amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ) o akcii vedel i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Najprv ju vraj schválil, no keď sa o pláne dozvedela americká tajná služba CIA a naliehala, aby ju odvolal, podvolil sa. Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj však jeho rozkaz údajne nesplnil.

Sabotáž z 26. septembra 2022 vraj spáchalo šesť Ukrajincov (päť mužov a jedna žena) na malej plachetnici Andromeda, ktorú si prenajali. Celá akcia podľa zdrojov WSJ stála asi len 300-tisíc dolárov.

Zistenia WSJ neskôr potvrdili aj nemeckí a švédski investigatívni novinári. Kyjev obvinenia odmietol a poprel, že by bol zapojený do útoku na plynovody.

Andromeda by na to nestačila

Dr. Thomas publikované hypotézy spochybňuje. Pôsobí ako odborný poradca a profesionálny potápač, ktorý so svojím tímom už roky organizuje výpravy na hľadanie či záchranu rôznych objektov pod morskou hladinou.

Pri pátraní po vrakoch sa často potápal do veľkých hĺbok, takže má dostatok skúseností, aby vedel posúdiť podmienky, akým museli byť vystavení záškodníci pri Nord Streame.

Pre denník Bild uviedol príklad, keď sa s tímom potápal k troskám lode starej 800 rokov na dne jazera Arendsee v Nemecku. Do hĺbky 34 metrov potrebovali dostať asi 150-kilový náklad.

Aby sa mohli potopiť na presne určené miesto, na hladine si najprv vybudovali plávajúcu základňu. Tvoril ju pontón s dĺžkou až 30 metrov, dve asistenčné lode, dva malé žeriavy a reťazové kladkostroje s vyvažovacím závažím s celkovou hmotnosťou jednej tony. Túto platformu na vode zaistili štyrmi ťažkými kotvami, aby sa udržali presne nad vrakom.

Foto: Profimedia Nord Stream Časť špeciálne označeného potrubia plynovodu Nord Stream 1 na palube jednej z pracovných lodí v auguste 2018.

A to sa ponárali do oveľa menšej hĺbky ako údajní ukrajinskí sabotéri, navyše, nie na hladine rozbúreného Baltského mora, ale na obyčajnom jazere. Mohli sa páchatelia potopiť k plynovodom až do hĺbky 90 metrov, ak mali ako základňu len plachetnicu s dĺžkou 15 metrov?

Thomas o tom pochybuje. Ako pripomenul, nálože sa k potrubiam museli dostať priamo z lode. „To znamená, že Andromeda musela byť schopná udržať na dlhý čas presnú pozíciu uprostred Baltského mora. Za normálnych okolností sa to dá iba s troma či štyrmi kotvami,“ zdôraznil 58-ročný expert a upozornil, že jachta na to mala iba jednu kotvu, ktorá vážila 25 kíl a jej reťaz merala 75 metrov.

S takou malou kotvou podľa neho nie je možné zabezpečiť, aby plachetnica s hmotnosťou 17 ton zostala na presne stanovenom mieste. „Pozíciu nad potrubím by nedokázala udržať. Vlny a vietor by ju hneď odniesli,“ vysvetlil Thomas.

Foto: Telegram/Mash Nord Stream Údajní páchatelia útoku na plynovody Nord Stream - ukrajinskí potápači Volodymyr Žuravlov (44), Svitlana Uspenská (40) a Jevhen Uspenskyj (40).

Bola tam aj druhá loď?

Ako odborník odhadol, záškodníci museli na dne stráviť minimálne 20 minút. Keďže boli v obrovskej hĺbke, pod vodou pobudli približne 2,5 hodiny, aby sa vyhli dekompresnej chorobe. A to všetko museli zvládnuť s výstrojom, ktorý vážil najmenej 110 kilogramov.

Thomas spochybňuje aj to, či Andromeda ako výletná plachetnica mala vôbec dosť priestoru na nenápadné uskladnenie toľkých ton vybavenia. Pozrel sa tiež na počasie, aké vtedy vládlo na Baltskom mori.

Je známe, že uvedená jachta s podozrivými osobami sa tam pohybovala od 6. do 23. septembra 2022. Podľa správ o počasí a výške vĺn odborník vypočítal, že na zásah mali v tom období dokopy len šesť priaznivých dní – zakaždým asi trojdňové okno. Celkovo pritom išlo o štyri výbuchy v dvoch rozličných oblastiach vzdialených od seba až 76 kilometrov.

Thomas preto dospel k záveru, že posádka Andromedy sa mohla podieľať iba na jednom výbuchu potrubia na juhu, kde páchatelia použili iný spôsob a na poškodenie plynovodu im mohla stačiť oveľa slabšia trhavina (predpokladá sa, že nemuselo ísť ani o 50-kilové nálože), ale tri explózie na severe zrejme spôsobili výbušniny s hmotnosťou najmenej 400 kíl, a to by podľa neho s touto loďou nedokázali.

Na základe toho vyhlásil, že na tajnej operácii sa museli podieľať minimálne dve lode s dvoma posádkami a jedna z nich musela mať aj oveľa lepšie vybavenie. O tom, kto to bol, však nešpekuluje.

„Mojou kompetenciou je objasniť, ako sa ten čin mohol stať, ale kto to spáchal, to musia odhaliť iní,“ zdôvodnil pre Bild.