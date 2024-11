ONLINE: Príde s Trumpom mier? Už telefonoval s Putinom aj Scholzom. Zelenskyj hovorí, že sila a diplomacia musia ísť ruka v ruke

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 992 dní Ukrajinské drony zničili ruský protivzdušný systém Video

5:00 Na ukončenie ruskej agresie na Ukrajine je potrebná sila i diplomacia. V nedeľňajšom večernom videoposolstve to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Veľmi jasne si uvedomujeme, že diplomacia nemá bez sily žiadnu perspektívu,“ povedal Zelenskyj. „Ale bez jasného pochopenia diplomatických cieľov samotné zbrane nepomôžu. Preto musí sila a diplomacia pracovať ruka v ruke,“ dodal s tým, že len takto bude možné dosiahnuť trvajúci mier a zabrániť ďalším vojnám, ako tej, ktorú začala Moskva proti Ukrajine.

Zelenskyj volá po spravodlivom ukončení vojny a apeluje na Spojené štáty a ich spojencov v NATO, aby vyzbrojili Kyjev a pomohli donútiť ruského prezidenta Vladimira Putina k mieru. Ukrajinská hlava štátu zároveň uviedla, že je otvorená len „čestnej diplomacii“.

Ukrajina zároveň žiada svojich spojencov, aby jej umožnili používať západné zbrane dlhého doletu k úderom hlboko na ruskom území s cieľom poškodiť infraštruktúru, ktorú Rusko používa vo svojom vojnovom ťažení.

Zelenského nedeľňajšia výzva na posilnenie diplomatického úsilia prichádza po tom, ako v amerických prezidentských voľbách republikánsky exprezident Donald Trump porazil demokratickú viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Funkcie sa Trump ujme v januári.

Trump v nedeľu telefonicky hovoril s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, uviedol Berlín a dodal, že sa lídri „dohodli na spolupráci v záujme návratu k mieru v Európe“, informovala agentúra AFP.

Podľa kancelárovho hovorcu Steffena Hebestreita Scholz, ktorý sa zmieta v politickej kríze a začiatkom roka 2025 ho čakajú predčasné voľby, zablahoželal Trumpovi k volebnému víťazstvu.

„Obaja si vymenili názory na nemecko-americké vzťahy, ako aj na súčasné geopolitické otázky. Kancelár zdôraznil ochotu vlády pokračovať v desaťročia trvajúcej úspešnej spolupráci medzi vládami oboch krajín,“ uviedol Hebestreit.

„Dohodli sa tiež, že budú spolupracovať na obnovení mieru v Európe,“ dodal.

Trump telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol v nedeľu denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na nemenované zdroje. Podľa WP Trump šéfa Kremľa vyzval, aby neeskaloval vojnu na Ukrajine. Trump počas diskusie o Ukrajine Putinovi tiež pripomenul „značnú vojenskú prítomnosť Spojených štátov v Európe“, uviedol americký denník, ktorého správu prevzala agentúra Reuters. Trump podľa WP v súkromí naznačuje, že by podporil dohodu, v rámci ktorej by si Rusko ponechalo časť obsadeného územia Ukrajiny. Otázky územia sa údajne v krátkosti dotkol aj počas telefonátu s ruským prezidentom.

Trump v priebehu kampane opakovane vyhlásil, že by dokázal za deň ukončiť vojnu na Ukrajine, ale nepovedal ako. V stredu nastupujúci americký prezident Zelenskému oznámil, že bude Ukrajinu podporovať, hoci do detailov nezachádzal.

V kabinete môjho otca nie je miesto pre vojnových jastrabov, uviedol podľa britského denníka The Telegraph Donald Trump Jr. Trumpov syn, ktorý má podľa denníka čoraz významnejšiu úlohu v republikánskej politike, podporil výzvy, aby sa do Bieleho domu nedostali „neoconi a vojnoví jastrabi“ po tom, čo jeho otec predtým vylúčil návrat dvoch prominentných proukrajinských hlasov. Trump v sobotu oznámil, že do svojho nového kabinetu nevymenuje Mika Pompea, bývalého riaditeľa CIA, ani Nikki Haleyovú, jeho bývalú veľvyslankyňu pri OSN. Obaja vyjadrili silnú podporu tomu, aby USA dodali Ukrajine zbrane, píše The Telegraph.

Moskva Ukrajinu napadla 24. februára 2022 a okupuje približne pätinu jej územia. Tvrdí, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude uznaná jej anexia ukrajinskej pôdy. Kyjev, naopak, žiada, aby Rusko všetky územia vrátilo. Vo vojne boli zabité tisíce civilistov, v drvivej väčšine Ukrajincov a mnohé ukrajinské mestá a dediny sa premenili na hromady trosiek.

4:55 Najmenej päť mŕtvych a 19 zranených, vrátane piatich detí, si v noci na pondelok vyžiadali ruské vzdušné útoky na juhu Ukrajiny, uviedli šéfovia oblastných správ. Útoky podľa nich zapálili tiež niekoľko požiarov.

Štyria ľudia zahynuli v Mykolajivskej oblasti a jednu obeť si vyžiadal útok v Zaporožskej oblasti, kedy úder zničil rezidenčnú budovu. Medzi zranenými v Záporožskej oblasti je podľa úradov päť detí vo veku od štyroch do 17 rokov. Na sociálnej sieti Telegram to uviedli šéfovia oblastných správ.

Ruské úrady sa k najnovšiemu útoku nevyjadrili. Moskva popiera, že by úmyselne útočila na ukrajinských civilistov, a tvrdí, že jej údery mieria výlučne na vojenskú či energetickú infraštruktúru. Tisíce mŕtvych a zranených civilistov od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 však svedčia o opaku, uviedla ČTK.

Podľa údajov ukrajinského letectva v Mykolajivskej oblasti a vo väčšine východnej krajiny platil po väčšinu noci a nedeľného večera poplach kvôli hrozbe ruských dronových útokov.