V Nemecku sa črtá chaos: Politici sa sporia o termín predčasných volieb, niektorí ich chcú ešte pred Vianocami

Nemeckí politici sa ďalej sporia o termín predčasných volieb do Spolkového snemu, ktoré sa musia konať po rozpade trojčlennej vládnej koalície kancelára Olafa Scholza. Okrem politikov do debaty prispievajú aj volební úradníci a výrobcovia papiera.

Napríklad predseda berlínskej volebnej komisie varoval pred chaosom podobným tomu, ktorý sprevádzal voľby v nemeckej metropole pred tromi rokmi.

Nemecku od decembra 2021 vládla koalícia sociálnych demokratov (SPD), zelených a liberálnych slobodných demokratov (FDP). Minulú stredu sa však rozpadla pre spory o hospodársku a finančnú politiku. Scholz sa rozhodol zbaviť funkcie ministra financií Christiana Lindnera z FDP a strana následne úplne opustila vládu. Nemecko teraz vedie menšinová vláda SPD a zelených.

Scholz teraz mieni požiadať Spolkový snem o dôveru, a to s vedomím, že ju nedostane. Nasledovať by museli predčasné voľby. Politici sa však sporia o ich termín. Kancelár pôvodne predstavil harmonogram, podľa ktorého by sa konali na konci marca. To ostro kritizovala opozícia a čo najbližší termín volieb by si želala podľa prieskumov verejnej mienky aj väčšina nemeckých voličov.

Scholz neskôr naznačil ochotu ku kompromisu a v nedeľu uviedol, že je ochotný požiadať o dôveru už pred Vianocami. Predpokladá sa, že za to výmenou bude chcieť od opozičnej konzervatívnej únie CDU / CSU podporu pre niektoré zákony, ktoré chce ešte pred voľbami v parlamente presadiť. Podľa predstáv predsedu opozičnej CDU Friedricha Merza, ktorý je kandidátom na kancelára, by sa mohli konať už v druhej polovici januára.

Pred uponáhľanými voľbami už v piatok varovala v liste adresovanom Scholzovi predsedníčka ústrednej volebnej komisie Ruth Brandová. Uviedla, že by mohol byť okrem iného problém so zabezpečením papiera pre tlač volebných lístkov. Zástupcovia papierenského priemyslu ale tento argument v sobotu odmietli a uviedli, že sú pri včasnej objednávke schopní papier pre voľby dodať. Naopak tlačiareň Köllen Druck, ktorá je jedným z hlavných dodávateľov volebných lístkov, varovala, že by problémy v prípade januárových volieb mohli nastať. Nebol by totiž podľa nej dostatok času na nápravu tlačových chýb, ktoré sa vždy objavia.

V rozhovore s agentúrou DPA varoval pred možnými komplikáciami aj predseda berlínskej volebnej komisie Stephan Bröchler. „Ide o zabezpečenie kvality demokratických volieb v Nemecku. Nechcem, aby sa museli voľby nakoniec opakovať,“ dodal. Príliš skorý termín volieb s kampaňou počas Vianoc by podľa Bröchlera mohol spôsobiť množstvo problémov, napríklad pri hľadaní volebných miestností, členov volebných komisií a objednávkach papiera, pri tlači a rozposielaní volebných lístkov, ale aj pri korešpondenčnom hlasovaní. V roku 2021 bolo pri spolkových voľbách potrebných 650-tisíc dobrovoľníkov a bolo treba nájsť 60-tisíc volebných miestností.

Možnosť volebného chaosu pritom nie je len teoretická. Tento rok vo februári sa v časti nemeckej metropoly museli z rozhodnutia Ústavného súdu zopakovať spolkové voľby z roku 2021. Pred tromi rokmi sa voľby do Spolkového snemu konali súbežne so krajinskými voľbami a miestnymi referendami. Zároveň v meste platili rozsiahle uzávery kvôli maratónu. Tvorili sa preto dlhé rady, niekde chýbali volebné lístky či boli zle natlačené. Niektorí voliči odovzdávali svoj hlas v čase, keď už boli zverejnené prognózy výsledkov. Kvôli tomuto chaosu sa opakovali celé zemské voľby v Berlíne, tie spolkové sa znovu konali v 455 z 2256 b­erlínskych volebných okrskov.

Predsedovia volebných komisií jednotlivých spolkových krajín majú na programe rokovania s predsedníčkou celoštátnej komisie Brandovou o organizácii volieb, a to bez ohľadu na termín, v ktorom sa napokon uskutoční. Isté je len jediné: V riadnom termíne, ktorým bolo 28. septembra budúceho roka, sa konať nebudú.