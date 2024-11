Trumpov syn sa vysmieva Zelenskému: O pár dní prídete o vreckové, odkázal mu

Donald Trump Jr., syn zvoleného amerického prezidenta, zdieľal na sociálnych sieťach video, v ktorom sa evidentne vysmieva ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Narážal naň na stratu americkej podpory po tom, čo sa jeho otec vráti do Bieleho domu.

Na príspevok upozornil The Telegraph. Donald Trump Jr. zdieľal video v na Instagrame, v ktorom Zelenskyj stojí po boku zvoleného prezidenta a vyzerá smutne. Kamera sa zameriava na Zelenského tvár, pričom sa video zafarbí na čiernobielo. Syn zvoleného prezidenta k videu napísal, že "o vreckové prídete za 38 dní.“

V kabinete môjho otca nie je miesto pre vojnových jastrabov, uviedol podľa britského denníka Donald Trump Jr. Trumpov syn, ktorý má podľa denníka čoraz významnejšiu úlohu v republikánskej politike, podporil výzvy, aby sa do Bieleho domu nedostali „neoconi a vojnoví jastrabi“ po tom, čo jeho otec predtým vylúčil návrat dvoch prominentných proukrajinských hlasov. Trump v sobotu oznámil, že do svojho nového kabinetu nevymenuje Mika Pompea, bývalého riaditeľa CIA, ani Nikki Haleyovú, jeho bývalú veľvyslankyňu pri OSN. Obaja vyjadrili silnú podporu tomu, aby USA dodali Ukrajine zbrane, píše The Telegraph.

Trump v priebehu kampane opakovane vyhlásil, že by dokázal za deň ukončiť vojnu na Ukrajine, ale nepovedal ako. V stredu nastupujúci americký prezident Zelenskému oznámil, že bude Ukrajinu podporovať, hoci do detailov nezachádzal.

Trump sa ihneď po zvolení zúčastnil telefonáte s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Podľa informácií NYT Trump v istom momente podal telefón Muskovi, keď s ukrajinským prezidentom telefonicky hovoril vo svojom floridskom rezorte Mar-a-Lago. Axios uvádza, že hovor trval asi 25 minút a Musk sľúbil Zelenskému, že bude Ukrajine brániacej sa ruskej agresii ďalej poskytovať satelitnú komunikáciu cez projekt Starlink jeho spoločnosti SpaceX.

O telefonáte s Trumpom informoval sám Zelenskyj bez toho, aby sa zmienil o Muskovej účasti. Hovor ale označil za „výborný“ a uviedol, že silné americké líderstvo je zásadné pre dosiahnutie spravodlivého mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.

Moskva Ukrajinu napadla 24. februára 2022 a okupuje približne pätinu jej územia. Tvrdí, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude uznaná jej anexia ukrajinskej pôdy. Kyjev, naopak, žiada, aby Rusko všetky územia vrátilo. Vo vojne boli zabité tisíce civilistov, v drvivej väčšine Ukrajincov a mnohé ukrajinské mestá a dediny sa premenili na hromady trosiek.