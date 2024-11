30 rokov bohatol na rope, teraz minister otočil a varuje: Smerujeme do záhuby

Jednou z hlavných tém konferencie je podľa agentúry AFP zvýšenie cieľovej sumy 100 miliárd dolárov ročne na financovanie rozvojových krajín, aby zvládli dopady klimatických zmeny a odklonili svoje ekonomiky od fosílnych palív. Rozvojové krajiny žiadajú bilióny dolárov a chcú, aby peniaze boli poskytované prevažne formou grantov, nie pôžičiek, píše AFP.

Dokedy budeme mať dostatok pitnej vody, keď ňou aj splachujeme? Bude sa raz o vodu bojovať? Video

Bohaté krajiny vrátane Spojených štátov, Japonska alebo členských krajín Európskej únie sa predtým zaviazali, že do roku 2020 zmobilizujú 100 miliárd dolárov ročne na podporu rozvojových štátov, podotkla nemecká stanica Deutsche Welle. Cieľ bol podľa nej prvýkrát dosiahnutý v roku 2022. Doteraz však značná časť financovania prichádzala vo forme vysoko úročených pôžičiek, čo malo za následok tvrdú kritiku, dodala stanica. EÚ a USA sa medzitým snažia prinútiť Čínu a krajiny Perzského zálivu, aby sa pripojili k darcom, podotkla agentúra Reuters.

Okamih pravdy

Súčasná klimatická konferencia sa koná v čase varovania meteorologickej služby Európskej únie Copernicus, že tento rok bude takmer určite najteplejším v histórii meraní a prvým rokom s teplotou o viac ako 1,5 stupňa Celzia vyššou ako v predindustriálnom období. Signatári parížskej klimatickej dohody sa pritom v roku 2015 zaviazali prijať opatrenia s cieľom udržať otepľovanie planéty pod hranicou 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou a spoločne postupovať proti zmene klímy.

Čítajte viac Počasie sa zbláznilo. V saudskoarabskej púšti po prvý raz v histórii nasnežilo. Pozrite si fotky a videá prekvapených tiav a nomádov

„Sme na ceste do záhuby,“ vyhlásil dnes na otváracej ceremónii predseda tohtoročnej klimatickej konferencie Muchtar Babajev, azerbajdžanský minister pre ekológiu a prírodné zdroje, ktorý podľa BBC News takmer tri desiatky rokov pôsobil v azerbajdžanskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti. „COP 29 je okamihom pravdy pre parížsku dohodu,“ poznamenal Babajev.

Odstúpi opäť Trump?

Delegáti sa do Baku schádzajú nedlho po víťazstve republikána Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. Jeho tím sa podľa informácií denníka The New York Times (NYT) už pripravuje na opätovné odstúpenie od parížskej dohody o klíme. Trump popiera závery vedcov o úlohe spaľovania fosílnych palív v otepľovaní klímy a už počas svojho prvého funkčného obdobia od parížskej dohody odstúpil. Potom, čo ho v úrade vystriedal demokrat Joe Biden, sa USA k dohode opäť pripojili.

Čítajte viac Hrádze proti povodniam už nestačia. Súčasná klíma si vyžaduje návrat riek do prirodzeného stavu

Mnoho krajín sveta tento rok tiež čelilo prírodným katastrofám, ku ktorým podľa vedcov prispievajú zmeny klímy.

Západné médiá upozorňujú na fakt, že tohtoročná klimatická konferencia sa odohráva v Azerbajdžane, ktorý je bohatý na ropu a plyn a ktorého ekonomika stojí na ťažbe týchto surovín. Baku čelí tlaku, aby ukázalo pokrok od vlaňajšieho záväzku COP28 k prechodu od fosílnych palív, píše Reuters. Príjmy krajiny z ropy a plynu podľa agentúry tvorili vlani 35 percent jej ekonomiky, čo je pokles z 50 percent o dva roky skôr. Baku tvrdí, že tieto príjmy budú ďalej klesať, na 22 percent do roku 2028. Baku lobuje u vlád, aby urýchlili prechod na čistú energiu, zatiaľ čo propaguje plyn ako prechodné palivo, dodal Reuters.