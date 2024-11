Miliardár Musk má podľa CNN čoraz väčší vplyv na Trumpa

Najbohatší človek sveta Elon Musk má čoraz väčší vplyv na budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na svojom webe to uviedla spravodajská televízia CNN, podľa ktorej sa Musk zúčastnil na Trumpových telefonátoch so zahraničnými predstaviteľmi a tiež sa vyjadroval k budúcemu personálnemu zloženiu administratívy. Musk, ktorý stojí za sieťou X, automobilkou Tesla či kozmickou spoločnosťou SpaceX, podporil Trumpovu kandidatúru desiatkami miliónov dolárov.

V Trumpovej floridskej rezidencii Mar-a-Lago sa podľa CNN striedajú dva druhy ľudí. Jedni sa usilujú o prácu v novej vláde, tí druhí sa zase snažia Trumpove rozhodnutia ovplyvniť. Musk nad všetkými vyčnieva a v Trumpovom sídle je od volieb vidieť takmer každý deň.

Už minulý týždeň web Axios a denník The New York Times informovali, že Musk bol prítomný, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonoval Trumpovi, aby mu zablahoželal k porážke demokratky Kamaly Harrisovej. CNN uviedla, že Trump dal telefónny hovor na hlasný odposluch, takže Zelenskyj mohol Muskovi poďakovať za využívanie jeho satelitnej siete Starlink.

V nedeľu sa Musk vložil do boja o kreslo šéfa republikánskej väčšiny v Senáte, keď podporil Ricka Scotta. Scott sa len krátko predtým postavil za Trumpovo vyjadrenie, že každý republikánsky senátor usilujúci sa o vedúci post v Senáte musí súhlasiť s procedúrou, ktorá prezidentovi pri vymenovaní činiteľov umožní obísť Kongres. Budúci prezident tak chce predísť tomu, že mu demokratickí senátori nominácie zablokujú.

„To je zásadné. Nie je iná možnosť,“ napísal Musk na Trumpovu výzvu. Scott k Trumpovej správe uviedol, že s ňou stopercentne súhlasí. „Rick Scott je lídrom senátnej väčšiny!“ reagoval na senátorove slová Musk.

Musk má podľa CNN blízko tiež k miliardárovi Howardovi Lutnickovi. Ten má na starosti personálnu časť procesu, keď Trump preberá od demokratického prezidenta Joea Bidena moc.

Sám Musk, ako s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla spravodajská stanica, neočakáva post v novej vláde, pretože si udržuje dostatočný vplyv zvonka. Pravdepodobne sa skôr zdá, že sa stane členom nezávislej expertnej komisie, známej ako blue-ribbon committee. To by mu zabezpečilo vplyv a zároveň by nepodliehal vládnym etickým pravidlám, podľa ktorých by musel pre konflikt záujmov vložiť svoje aktíva do zverenských fondov.

Musk pred voľbami patril k najväčším Trumpovým podporovateľom. Podľa dostupných údajov prispel na jeho kampaň najmenej 119 miliónmi dolárov.