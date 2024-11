Ruskí učitelia vyrobili prilby z alobalu proti satelitom NATO. Stali sa obeťou vtipkára, ministerstvo ich ale pochválilo

V ruských školách vyrábajú prliby z alobalu proti satelitom NATO Video Učitelia v západoruskej Voronežskej oblasti sa dali nachytať a na výzvu vtipkára, ktorý im rozposlal e-maily v mene vládnej strany Jednotné Rusko, začali vyrábať z hliníkovej fólie helmy na ochranu pred elektromagnetickými impulzmi šírenými zo satelitov NATO. Svoj vlastenecký počin pedagógovia zo siedmich škôl zdokumentovali na videách či fotografiách. / Zdroj: TV Pravda/t.me/ula_bo

„Bolo by to smiešne, keby to nebolo také smutné,“ zhodnotil Vladislav Bochan, z exilu pôsobiaci bieloruský vloger na YouTube výsledok svojho najnovšieho kanadského žartíku .

Nebol to Bochanov prvý test stavu ruskej spoločnosti odkedy utiekol do zahraničia pred represívnym režimom Alexandra Lukašenka, spojenca šéfa Kremľa Vladimira Putina. Vlani primal ruských učiteľov a žiakov, aby Putinovi zablahoželali k 71. narodeninám s „jeho portrétom z mladosti“. Na snímke, ktorú im poslal a oni ju pri pózovaní hrdo držali v rukách, bol v skutočnosti ukrajinský nacionalista Stepan Bendera.

Foto: t.me/ula_bo BANDERA Putin Učitelia a žiaci základnej školy v Karcove blahoželali Vladimirovi Putinovi k narodeninám s portrétmi vodcu ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu.

Inokedy zase pedagógovia v meste Klin neďaleko Moskvy na jeho pokyn usporiadali v škole „subotnik“, upratovaciu brigádu, a odfotili sa s plagátom s parafrázovaným heslom hitlerovského Nemecka: „Jeden ľud, jeden národ, jeden Vodca“.

„Tentoraz sa pozeráme na zlovestnejšie kritérium: konšpiračnú teóriu. Podľa našej legendy zlí členovia NATO plánujú fyzicky a biologicky ožarovať ruský ľud. Preto sa naši učitelia musia naučiť tomu čeliť primitívnymi ochrannými prostriedkami, ako je napríklad alobal,“ hovorí Bochanov na YouTube s tým, že chce „určiť mieru fašizácie spoločnosti“ pomocou zoznamu 14 znakov fašizmu, ktorý zostavil taliansky spisovateľ a esejista Umberto Eco.

Vloger použil logo Jednotného Ruska a pomocou umelej inteligencie, od ktorej sa priučil byrokratickému jazyku, zostavil text príkazu, pričom pohrozil nešpecifikovanými dôsledkami pre školu, ktorá by úlohu nesplnila.

Aby bola správa presvedčivá, Bochan pripojil fotografiu neznámych ľudí v alobalových čiapkách sediacich neďaleko stanice metra v Moskve. Naznačil, že ide o účastníkov podobnej akcie z jednej zo škôl hlavného mesta. K listu školám priložil aj návod, ako vyrobiť čiapky z alobalu.

„Účelom je posilniť vlastenectvo, zvýšiť povedomie a zručnosti učiteľov v oblasti praktických cvičení civilnej obrany, schopnosť pracovať s improvizovanými materiálmi na výrobu jednoduchých prostriedkov ochrany na pozadí hrozby používanie satelitných a rádioelektronických prostriedkov NATO,“ napísal Bochan v liste školám.

Vo videu, ktoré zaslala jedna zo škôl, učiteľka vo „vlasteneckej prilbe“ hrdo vyhlasuje: "Zhotovenie čiapočiek z alobalu je nielen zaujímavou a tvorivou činnosťou, ale aj dôležitým vlasteneckým aktom, ktorý symbolizuje pripravenosť brániť svoju vlasť pred vonkajšími hrozbami. Nech sa naša čiapočka stane symbolom jednoty a odolnosti voči vonkajším výzvam.“

Foto: t.me/ula_bo Prilba4 Vladislav Bochan, v exile žijúci bieloruský vloger, sa chváli svojim najnovším úlovkom.

V civilizovaných krajinách by „len mestský blázon“ veril, že čiapky z hliníkovej fólie chránia pred lúčmi zo satelitov, konštatuje Bochanov vo videu na YouTube a trpko dodáva: „Ale v Rusku tomu môžu veriť aj učitelia – zjavne vzdelaní a múdri ľudia, ktorým zverujeme svoje deti.“

Na sociálnych sieťach sa učiteľky, ktoré sa nechali nachytať, stali terčom nemilosrdného výsmechu. Politológ Abbas Galliamov, ktorý v minulosti písal Putinove prejavy, však ukázal prstom pravého na vinníka. „Učiteľom sa netreba až tak posmievať, skôr je nevyhnutné rozčúliť sa nad krokmi Kremľa, ktorý vytvoril situáciu, keď každý idiotský nápad vyzerá úplne prirodzene,“ napísal Galliamov na Telegrame.

Učiteľov sa zastalo aj ministerstvo školstva Voronežskej oblasti. Pochvala od regionálnych úradníkov výrazne prevážila mieru jemného pokarhania.

„Na jednej strane učitelia opäť preukázali svojho vlasteneckého ducha, vysokú výkonnosť a kreatívny prístup k akejkoľvek úlohe („prilby“ z fólie vyzerajú veľmi presvedčivo),“ napísalo ministerstvo na Telegrame. „Na druhej strane bolo, samozrejme, sklamaním, že nedokázali rozlíšiť skutočnú stranícku iniciatívu od nemiestneho vtipu. Domnievame sa, že to čiastočne súvisí s mimoriadnou pozornosťou venovanou bezpečnosti občanov v regióne – aj v tomto vtipe sa opatrní učitelia rozhodli nájsť zrnko pravdy,“ uviedol rezort školstva s tým, že „učiteľom už boli pripomenuté pravidlá informačnej bezpečnosti.“