Dievča dostalo 2 roky väzenia za schvaľovanie streľby na škole v Prahe a prípravu vraždy spolužiačok

Podľa hovorcu Vrchného súdu v Olomouci Stanislava Cika dievčinu najskôr kriminalisti vyšetrovali z dôvodu schvaľovania masakru na FF UK. Podozrenie na prípravu dvojnásobnej vraždy spolužiačok vyšlo najavo až neskôr v priebehu preverovania.

Krajský súd verdikt vyniesol 12. augusta, na verejnosť sa však nedostal. Dievča bolo odsúdené za prípravu vraždy s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení, a to na dvoch alebo viacerých ľuďoch a zároveň na dieťati mladšom než 15 rokov.

Dospelému by za to hrozila sadzba 15 až 20 rokov väzenia alebo výnimočný trest. V prípade mladistvých sa stanovuje o polovicu nižší trest, maximálne však päť rokov. Novinky.cz podotkli, že v prípade, ak by dospelému hrozil výnimočný trest, sadzba sa u mladistvého môže zdvihnúť aj nad päť rokov. Dievča sa proti rozsudku odvolalo.

Prípad sa odohral v Juhomoravskom kraji. Vek zatiaľ neprávoplatne odsúdenej známy nie je. Utorkové konanie na odvolacom súde bude opäť neverejné, rozsudok však už podľa českých médií zaznie verejne.

Útok v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe sa stal 21. decembra 2023. Jej študent zastrelil 13 ľudí a jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník sa napokon zastrelil. Na sociálnych sieťach sa začali objavovať reakcie, ktoré útok schvaľovali. Česká polícia vtedy uviedla, že sa na tieto reakcie zameria a bude ich postihovať.