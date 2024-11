Milión granátov pre Zelenského. Vyrábajú viac tejto munície a tiež lacnejšie západné fabriky alebo Putinove zbrojovky?

Zelenskyj v americkej továrni na muníciu Video

Keď estónske ministerstvo obrany v decembri 2023 zverejnilo analýzu o ukrajinskej vojenskej stratégii, upozornilo, že ročná kapacita výroby granátov v celej EÚ je zhruba 600-tisíc kusov. Prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému však európski spojenci vlani sľúbili milión granátov ročne do marca 2024. „Viem, že sme sa zaviazali dosiahnuť túto úroveň do jari, a nepodarilo sa nám to, stihneme to však do konca roku," povedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pre denník Evropejska pravda počas svojej návštevy Kyjeva.

Nesplnený sľub objasnil tým, že produkcia bola naozaj nedostatočná: „Keď sme to sľubovali, nevedeli sme, aká je skutočná výrobná kapacita, nebola taká veľká, ako sme sa nazdávali." Dodal, že to vyzerá už dobre: „Dodali sme viac ako 980-tisíc granátov a čoskoro to bude milión kusov."

Pripomeňme, že na konci augusta tohto roku Borrell povedal, že EÚ pripravila pre ukrajinskú armádu okolo 700-tisíc delostreleckých granátov, čiže 300-tisíc z celkového sľúbeného počtu chýbalo. Zároveň vtedy podčiarkol, že výroba sa už zväčšuje, čo teraz potvrdil.

Borrell podotkol, že ukrajinské ozbrojené sily získajú do konca tohto roku dovedna 1,5 milióna granátov. Súvisí to s inými aktivitami. Zvlášť to platí v prípade českej iniciatívy zabezpečiť 500-tisíc kusov tejto munície do decembra 2024. „Nemecko, Dánsko a Holandsko patria medzi najväčších darcov tohto projektu," podotkla agentúra DPA. Český premiér Petr Fiala nedávno vyhlásil, že dodávky granátov budú pokračovať v budúcom roku. Do iniciatívy sa zapojilo 15 členských štátov EÚ a NATO, ktoré prisľúbili Kyjevu 1,6 miliardy amerických dolárov na nákup 800-tisíc granátov z tretích krajín (slovenská vláda sa v tom neangažuje).

Ukrajina získala prvú zásielku munície v júni tohto roku. S iniciatívou prišiel Fiala, ktorý navrhol zohnať pre ukrajinských vojakov 500-tisíc granátov kalibru 155 mm a 300-tisíc kusov menšieho kalibru. Pokroky robí aj Kyjev: Oleksandr Kamyšin, poradca Zelenského pre obranný priemysel, pred dvomi mesiacmi informoval, že Ukrajina začala vyrábať granáty kalibru 155 mm. Je to pre ňu dôležité, pretože produkovala túto muníciu menšieho kalibru, no húfnice, ktoré dostáva od svojich spojencov, sú technicky konštruované pre 155 mm.

Ako vychádzajú Rusi z porovnania s Ukrajincami? Odhaduje sa, že ich armáda ročne spotrebuje až tri milióny delostreleckých granátov, pričom podľa zdrojov západných rozviedok až polovica tejto munície jej zabezpečuje severokórejský diktátor Kim Čong-un. Napísal to britský denník The Times.

Ukrajincov to veľmi trápi: Kyrylo Budanov, šéf vojenskej rozviedky, nedávno upozornil, že táto vojenská pomoc z Pchjongjangu umožňuje Rusom udržiavať si delostreleckú prevahu na fronte. Juhokórejská spravodajská služba v júni tohto roku dokonca odhadla, že Kim mohol poslať ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi možno až päť miliónov granátov (malo ísť o obrovskú zásielku v kontajneroch na lodi). Iná vec je to, že severokórejské granáty sú podľa vojenských expertov nespoľahlivé – presnosť ich zásahu cieľa je oveľa slabšia v porovnaní s muníciou vyrábanou na Západe.

Americká konzultačná spoločnosť Bain & Company tvrdí, že výroba delostreleckých granátov v Rusku je zhruba až štvornásobne lacnejšia ako v západných krajinách. „Ruské zbrojovky ročne produkujú alebo upravia 4,5 milióna týchto granátov, v členských krajinách EÚ a USA je to dovedna 1,3 milióna kusov," konštatuje Bain & Company. Čo sa týka ceny, podľa tejto spoločnosti výroba jedného amerického granátu (kaliber 155 mm) vychádza na 4-tisíc dolárov, ruského granátu (kaliber 152 mm) na jeden tisíc dolárov. Vyššie ceny u západných dodávateľov sú jednou z príčin, prečo Zelenskyj nemal doteraz tejto munície toľko, ako by potreboval.