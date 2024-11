Izrael anektuje osady na Západnom brehu, Trump to podporí, tvrdí minister Smotrič

Izraelský minister financií Becalel Smotrič, ktorý je predstaviteľom jednej z krajne pravicových strán vo vládnej koalícii, tvrdí, že Izrael pripojí na budúci rok židovské osady na Západnom brehu Jordánu. Minister verí, že by takýto krok mohol podporiť aj budúci americký prezident Donald Trump, píše agentúra Reuters. Anexia osád by do budúcnosti veľmi sťažila či úplne znemožnila vytvorenie palestínskeho štátu. Podľa ministra zahraničia Gideona Saara nie je o záležitosti rozhodnuté.

Rok 2025 bude podľa Smotriča rokom izraelskej suverenity nad historickými regiónmi Judsko a Samaria, ktoré z časti zodpovedajú okupovanému Západnému brehu Jordánu. „Sme krok od toho uplatniť (izraelskú) suverenitu nad osadami v Judsku a Samarii,“ uviedol Smotrič po zasadnutí parlamentnej frakcie svojej strany Náboženský sionizmus.

Čítajte viac CNN zdokumentovala brutálny útok izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu

Podľa médií Smotrič uviedol, že už inštruoval niektoré štátne úrady, aby sa na anexiu pripravili a začali budovať nevyhnutnú infraštruktúru na takýto krok.

„O tejto záležitosti sa ešte nerozhodlo,“ uviedol podľa servera The Jerusalem Post minister zahraničia Saar. Podľa neho sa však o záležitosti s novou americkou administratívou, ktorá začne vládnuť 20. januára, bude debatovať.

Čítajte viac Izrael proti OSN. Zostanú Palestínčania úplne bez pomoci?

„Nemám pochybnosti, že prezident Trump, ktorý preukázal odvahu a odhodlanosť pri svojom prvom mandáte, podporí štát Izrael v tomto kroku,“ uviedol Smotrič. Trump pri svojom prvom období v Bielom dome okrem iného nariadil presunúť americké veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, čím potešil izraelských nacionalistických politikov. Tí považujú celý Jeruzalem za izraelské hlavné mesto vrátane okupovanej východnej časti.

Čítajte viac UNICEF: Viac ako 200 detí bolo zabitých vo vojne v Libanone

Anexia osád k Izraelu by podľa analytikov veľmi sťažila vytvorenie samostatného palestínskeho štátu. Tým sa napokon pochválil aj Smotrič, ktorý uviedol, že „rozšírenie suverenity“ by zahnalo „nebezpečenstvo“ vzniku palestínskeho štátu. Saar tiež uviedol, že teraz nie je realistický vznik palestínskeho štátu, pretože by to bol „štát (teroristického hnutia) Hamasu“.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video

Spojené štáty ako aj veľká časť medzinárodného spoločenstva podporujú vznik nezávislého palestínskeho štátu. Spojené štáty pod vládou Trumpa však ako jediné v roku 2019 uznali anexiu okupovaných Golanských výšin k Izraelu z roku 1981.

Krajne pravicové strany dlhodobo podporujú pripojenie osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu k Izraelu. Nie je však jasné, či tento krok získal podporu aj najväčšej vládnej strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua.