Trump si za bezpečnostného poradcu vybral Waltza, šéfom diplomacie môže byť Rubio

O tom, že Trump zrejme mieni osloviť Rubia, informoval denník The New York Times a televízia CNN. Podľa oboch médií však nie je úplne jasné, či je nastávajúca hlava štátu už pevne rozhodnutá. CNN uvádza, že pôvodne v pondelok chcel post šéfa diplomacie ponúknuť niekdajšiemu veľvyslancovi v Nemecku a svojmu dlhodobému stúpencovi Richardovi Grenellovi, v priebehu dňa sa však po sérii konzultácií začal viac kloniť k Rubiovi. Ten bol pred voľbami medzi kandidátmi na Trumpovho viceprezidenta a podľa CNN mal záujem aj o vládnu pozíciu. Definitívne Trumpovo rozhodnutie však podľa zdrojov médií nepadlo a jeho voľba sa môže ešte zmeniť.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

Za prakticky istý považujú médiá výber penzionovaného vojaka Waltza, ktorý je okrem iného známy svojím ostrým prístupom k Číne. Člen Snemovne reprezentantov za štát Florida by sa mal stať zásadným Trumpovým poradcom v otázkach spojených s ruskou agresiou proti Ukrajine, vojnou na Blízkom východe či amerických vzťahov s Čínou. Práve voči Pekingu v minulých rokoch kvôli porušovaniu práv menšín či nejasností okolo šírenia pandémie covidu-19 Waltz vystupoval veľmi kriticky a volal napríklad po americkom bojkote zimnej olympiády v Číne pred dvoma rokmi. O jeho postojoch k americkej podpore Ukrajiny, ktorú Trump pred voľbami sľuboval obmedziť, médiá nepíšu.

Waltz v kongresových voľbách minulý týždeň s prehľadom obhájil kreslo na Floride. Ak by si ho Trump skutočne vybral, mohlo by to podľa AP skomplikovať cestu k očakávanej kongresovej väčšine pre republikánov, keďže by sa museli konať doplňovacie voľby.

Waltz nie je prvým zákonodarcom, ktorého chce Trump do svojho tímu. Ako veľvyslankyňu Spojených štátov pri OSN si v pondelok vybral republikánsku členku Snemovne reprezentantov Elise Stefanikovú