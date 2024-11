Migrácia, pašovanie zbraní a mafia: Koniec vojny na Ukrajine prináša ďalšie riziká, čo môže nastať, keď vojaci zložia zbrane?

Čo nastane, keď vojna na Ukrajine utíchne? Českí bezpečnostní experti načrtli dôsledky, ktoré môže priniesť do európskych štátov koniec bojov. Príchod tisícov veteránov z ukrajinského frontu znamená nielen možnosť opätovného spojenia rodín, ale aj hrozby v podobe pašovaných zbraní, organizovaného zločinu či nekontrolovanej migrácie. Česká kontrarozviedka už teraz upozorňuje, že bez efektívnej prípravy môže táto situácia destabilizovať bezpečnostné štruktúry. Aké sú navrhované riešenia? A prečo je koordinácia na celoeurópskej úrovni nevyhnutná?

Zelenskyj: Plán víťazstva nad Ruskom je most k mieru Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí o víťaznom pláne v boji proti ruskej agresii. Zdroj: Twitter V. Zelenského

Je nutné sa už dnes pripravovať na ukončenie vojny. České tajné služby upozorňujú pred novou – veľmi rizikovou – vlnou migrácie. Poslanca bezpečnostného výboru Snemovne na to pri uzavretom rokovaní upozornil šéf civilnej kontrarozviedky BIS Michal Koudelka, píše portál iDNES.cz.

Desaťtisíce ukrajinských vojakov sa budú chcieť spojiť s rodinami, ktoré utiekli pred vojnou. Odhaduje sa, že na Slovensku od prepuknutia vojny zostalo žiť vyše 100-tisíc odídencov z Ukrajiny. Do Česka pricestovalo vyše 380-tisíc ľudí, prevažne žien a detí.

Okrem migrácie hrozí aj pašovanie rôznorodých zbraní, vrátane tých najsilnejších. Existujú riziká aj s príchodom veľkého množstva veteránov poznamenaných vojnovými útrapami a posttraumatickým syndrómom. "Nezvládnutie ich príchodu by mohlo vyústiť do závažných bezpečnostných problémov,“ pre portál to povedal Ladislav Šticha, hovorca Bezpečnostnej informačnej služby (BIS).

„Ide najmä o šírenie zbraní, organizovaný zločin a ďalšie hrozby. Z môjho pohľadu by sme mali mať záujem napríklad na financovaní centier pre psychologickú, zdravotnú a inú starostlivosť na Ukrajine, aby nám do krajiny nejazdili vojnoví veteráni, ktorí môžu byť potenciálnym rizikom pre bezpečnosť,“ povedal bývalý riaditeľ civilnej rozviedky ÚZSI Petr Mlejnek.

Ruský tank T-72 na Ukrajine Video

Podľa exšéfa protimafiánskeho útvaru, dnes senátora, Roberta Šlachtu (Prísaha) možno situáciu porovnávať s koncom vojny v bývalej Juhoslávii v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Vtedy do Česka začali prúdiť za rodinami veteráni, ktorí prešli vojnou. "To bola pre podsvetie novinka. Bol to celkom iný a tvrdší typ ľudí. Kto prejde vojnou, tak má jednoducho k zločinu bližšie,“ upozorňuje Šlachta. Apeluje na posilnenie bezpečnostnej spolupráce medzi spravodajskými zložkami aj vo vnútri polície.

Čítajte aj Milión granátov pre Zelenského. Vyrábajú viac tejto munície a tiež lacnejšie západné fabriky alebo Putinove zbrojovky?

Čítajte aj Trumpov mierový plán - európski vojaci majú kontrolovať 1200-kilometrovú nárazníkovú zónu medzi Ukrajincami a Rusmi

Najmä ak pôjde o vojnových veteránov, ktorí budú chcieť prísť na Západ k rodinám utečeným pred vojnou. „Mali by sme pripraviť celoeurópske riešenie, aby tí ľudia nemali dôvod k nám chodiť. Neviem, v akom psychickom a zdravotnom stave budú. A hlavne, čo si so sebou môžu doniesť,“ pripustil Robert Králíček (ÁNO) z výboru pre bezpečnosť a podpredseda komisie k BIS.

Český poslanec Králíček vidí riešenie aj v motivácii utečencov, aby ženy a deti po konci vojny odišli domov na Ukrajinu a muži za nimi nemuseli.