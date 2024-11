Riziko pre Kima. Kórejskí „skromní chlapci“ aj v Rusku uvidia, aká je KĽDR chudobná

Pchjongjang podľa dostupných informácií posiela tisíce vojakov do Ruska, aby na jeho strane bojovali proti Ukrajine. Väčšina z nich nebola nikdy v zahraničí - a dokonca aj cesta do Ruska im môže pomôcť, aby si uvedomili, aká zúfalo chudobná je Severná Kórea, napísal spravodajský server Deutsche Welle.

Rozhodnutie KĽDR vyslať vojakov do ruskej vojny s Ukrajinou nepochybne posilní partnerstvo Pchjongjangu s Moskvou, ale tiež vystaví tisíce severokórejských vojakov novým myšlienkam a odlišnému spôsobu života.

Presné počty je ťažké overiť, ale podľa západných spravodajských služieb už bolo do Kurskej oblasti vyslaných viac ako 10 000 severo­kórejských vojakov, ktorí majú čeliť ukrajinskému vpádu.

Napriek tomu, že cestujú do vojnovej zóny, za svoje dlhé cesty medzi východnou hranicou Ruska v Ázii a jeho západnou hranicou v Európe pravdepodobne uvidia relatívne bohatstvo ruských miest a obcí. A dá sa tiež predpokladať, že dostanú lepšie jedlo a mzdy, než aké by mohli čakať vo svojej vlasti.

Skromní chlapci

„Mnohí z týchto vojakov sú len skromní farmárski chlapci z vidieka alebo nižší dôstojníci, ktorí prvýkrát uvidia svet za hranicami Severnej Kórey. To im určite pomôže pochopiť, že ich krajina je izolovaná a nesmierne chudobná,“ povedal DW Andrej Lankov, profesor histórie a medzinárodných vzťahov na univerzite Kookmin v juhokórejskom Soule, ktorý sa narodil v Rusku.

„Aj keď väčšina toho, čo uvidí, bude okolo frontových línií, dedín zničených bojmi a tak ďalej, aj tak uvidí ruský vidiek ešte predtým, než tam dorazí. Nevyhnutne si začnú klásť otázku, prečo ich krajina nie je bohatá ako Rusko,“ dodal Lankov.

Tí, ktorí prežijú front, sa vrátia domov s myšlienkami, ktoré sú v rozpore s propagandou severokórejského režimu. Ten svojim obyvateľom tvrdí, že Severná Kórea je jednou z najšťastnejších a najvyspelejších krajín na svete. Analytici však varujú, že vojaci sa budú vyhýbať vysloveniu akýchkoľvek kritických názorov, a to aj pred svojou rodinou a priateľmi. Severokórejská tajná polícia je neslávne známa tým, že akúkoľvek kritiku režimu alebo spoločnosti považuje za zradu a tvrdo ju trestá.

Štedrá odmena

„Títo ľudia vyrástli s vedomím, čo nesmú hovoriť, nebudú samovražednými hrdinami a nebudú o svojich skúsenostiach hovoriť nahlas,“ povedal Lankov. „Budú tiež ťažiť z aury hrdinov národa a severokórejský vodca Kim Čong-un ich štedro odmení. Na týchto vojakov bude mať vplyv to, čo uvidia a urobia v Rusku, ale nemôžeme očakávať, že to bude mať politický význam prinajmenšom niekoľko desaťročí,“ dodal.

Severokórejská vláda sa už mnoho desaťročí snaží odrezať svoj ľud od akýchkoľvek zahraničných myšlienok. V posledných rokoch táto kampaň ešte zosilnela a úrady tvrdo zasahujú proti všetkým, ktorí sú pristihnutí pri sledovaní zahraničných filmov alebo hudby. Tým, ktorí sa pokúsia utiecť do Číny, teraz hrozia dlhšie tresty väzenia a zámienkou na zatýkanie môže byť aj určitý druh oblečenia alebo účes, ak ich polícia vyhodnotí ako „ovplyvnené Západom“.

Lietadlom namiesto vlakom

Dôstojníci a dozorcovia v Rusku nebudú schopní severokórejských vojakov úplne ochrániť pred vonkajšími vplyvmi, domnieva sa Dan Pinkston, profesor medzinárodných vzťahov na univerzite v Soule.

„Objavili sa správy, že severokórejskí vojaci boli z výcvikových zariadení na ruskom Ďalekom východe prepravení letecky. A je možné, že sa ich rozhodli prepraviť lietadlom jednoducho preto, že nechceli, aby videli ruské mestá z vlakov, keby prechádzali krajinou,“ povedal Pinkston DW a dodal, že je veľmi pravdepodobné, že mnohí z nich leteli prvýkrát.

„Veľmi rýchlo si uvedomí zaostalosť Severnej Kórey, aj keď si viem predstaviť, že sa dôstojníci budú snažiť udržať mužov čo najviac oddelených od bežného obyvateľstva, aby obmedzili ich vzájomné kontakty,“ uviedol Pinkston.

Čaká ich prevýchova

Vzhľadom na skúsenosti režimu s ľuďmi, ktorí boli v zahraničí, vrátane tých, ktorí boli poslaní pracovať na staveniská a do ťažobných táborov v Rusku alebo do reštaurácií a tovární v Číne, je tiež pravdepodobné, že navrátivší sa vojaci prejdú obdobím hodnotenia a prevýchovy, než sa budú môcť vrátiť do severokórejskej spoločnosti.

Lankov súhlasí, že režim bude takých vojakov pozorne sledovať. Napriek tomu Lankov verí, že skúsenosť zo života mimo Severnej Kórey a „očividná prosperita“ iných krajín v nich budú hlodať.

„Samozrejme neočakávam, že by hneď začali revolúciu, ale kapitáni, ktorí slúžia na Ukrajine, sa za pár rokov stanú generálmi a budú mať ďalej svoje pochybnosti. Časom by tieto pochybnosti o severokórejskom systéme mohli nadobudnúť význam,“ uzavrel Lankov.