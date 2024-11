Izrael vykonal desiatky úderov v Libanone, dron Hizballáhu zasiahol škôlku v Izraeli

Izrael oznámil útok na Irán Video

Najmenej päť ľudí zabil a dvoch zranil izraelský úder dnes popoludní v dedine Baalšmaj necelých desať kilometrov juhovýchodne od Bejrútu, uviedla AFP. Izraelská armáda zároveň dnes už druhýkrát vyzvala na evakuáciu a varovala pred ďalšou vlnou úderov, tentoraz vo viac ako desiatich dedinách na juhu Libanonu.

Na okamžitú evakuáciu 11 budov a ich okolia na juhobejrútskom predmestí Dahíja vyzvala krátko pred útokmi izraelská armáda na svojom účte v arabčine na sieti X. Dahíja, ktorá je považovaná za baštu militantného hnutia Hizballáh, je pravidelným cieľom izraelských vzdušných úderov. Viac ako desiatku úderov dnes vykonal Izrael tiež v južnom Libanone v oblasti miest Súr, Bint Džubajl a Nabatíja. Informácie o obetiach nie sú podľa agentúr zatiaľ k dispozícii. Pri údere v meste Hermel v údolí Bikáa pri hraniciach so Sýriou zomreli dvaja ľudia a šesť bolo zranených, informovala libanonská agentúra NNA.

Intenzita dnešných úderov zodpovedá podľa agentúr vyhlásenia izraelských politikov o nutnosti pokračovať vo vojne proti Hizballáhu, ktorého vojenské krídlo EÚ označuje za teroristické. "V Libanone nebude žiadne prímerie, žiadna pauza na dych. Pokiaľ nebudú naplnené ciele tejto vojny, budeme aj naďalej proti Hizballáhu útočiť plnou silou, "napísal dnes na sieti X nový izraelský minister obrany Jisrael Kac.

Prvým cieľom podľa neho je odzbrojenie Hizballáhu a jeho následné stiahnutie za rieku Litanie. Druhým je zabezpečenie bezpečného návratu obyvateľov, ktorí boli evakuovaní kvôli pravidelnému ostreľovaniu zo strany Hizballáhu, do svojich domovov na severe Izraela.

Hizballáh dnes dopoludnia vyslal niekoľko dronov na územie severného Izraela, varovné sirény sa rozozneli v oblastiach mesta Haifa a západnej Galilei. Jeden z dronov zasiahol areál materskej školy v meste Nešer na predmestí Haify, ktorú ľahko poškodil. Žiadne obete ani zranenia nie sú hlásené. Personál a deti sa pred útokom schovali do krytu, hoci v Nešere neboli sirény z neznámeho dôvodu spustené, informoval server The Times of Israel (ToI).

V roku 2006 Bezpečnostná rada OSN po päťtýždňovej vojne medzi Izraelom a Hizballáhom prijala rezolúciu č. 1701, ktorej cieľom bolo ukončiť prítomnosť ozbrojených neštátnych zložiek v asi 30-kilometrovom pásme medzi riekou Litanie a hranicou s Izraelom. Rezolúciu ale dlhodobo porušuje Hizballáh, ktorý z tejto oblasti ostreľova sever Izraela.

Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hizballáh sa začal vlani 8. októbra. Hizballáh vtedy začal ostreľovať sever Izraela raketami v rámci podpory palestínskeho teroristického hnutia Hamas, ktorého bojovníci deň predtým zaútočili na juh Izraela. Konflikt eskaloval tento rok v septembri, Izrael odvtedy podniká na libanonské územie početné letecké údery a 1. októbra začal pozemnú operáciu v južnom Libanone.

Kvôli cezhraničnému ostreľovaniu zo strany Hizballáhu zomrelo v Izraeli od začiatku konfliktu 41 civilistov. Pravidelné ostreľovanie viedlo k evakuácii asi 60.000 ľudí z oblasti hraničiacej s Libanonom.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že od vlaňajšieho októbra bolo na území Libanonu pri izraelských úderoch zabitých 3243 ľudí a 14 134 ďalších bolo zranených. V nedeľu UNICEF na sieti X oznámil, že vyše 200 obetí sú deti.