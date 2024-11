ONLINE: Pentagón spočítal, koľko dolárov má ešte pre Kyjev. Johnson varuje: Bez peňazí USA pôjdu bojovať na Ukrajinu Briti

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 994 dní Rana, dym, trosky. Výbuch poničil priehradu v Kurachove Video

Čítajte viac 993. deň: Ruské denné straty sú rekordné: Za deň prišli o takmer 2000 vojakov a 23 tankov, hlásia obrancovia Ukrajiny

6:40 Ak budúci americký prezident Donald Trump obmedzí financovanie Ukrajiny, britské jednotky môžu byť nasadené do bojov na Ukrajine, varoval bývalý britský premiér Boris Johnson v interview pre televíziu GB News.

Johnson zdôraznil, že podpora Ukrajiny je kľúčová, aby sa zabránilo Rusku ohrozovať iné európske národy. Varoval, že ak Ukrajina padne, povedie to k „ešte väčšej hrozbe na našich hraniciach, hraniciach európskeho kontinentu, všade tam, kde sa demokracie postavia proti Rusku“.

Bývalý premiér podľa GB News osobitne zdôraznil potenciálne riziká pre pobaltské štáty a Gruzínsko, pričom naznačil, že ukrajinská porážka by mala ďalekosiahle dôsledky v celej Európe.

„Dovoľte mi uviesť finančný argument, prečo je to dobrá investícia verejných prostriedkov, prečo je ochrana demokracie na Ukrajine vlastne rozumnou investíciou,“ povedal Johnson pre GB News.

Vysvetlil, že nepodporenie Ukrajiny by malo v budúcnosti za následok výrazne vyššie náklady pre Britániu. Bývalý premiér varoval, že takýto scenár by prinútil Britániu priamo nasadiť svoje jednotky.

„Potom budeme musieť zaplatiť za vyslanie britských vojakov, aby pomohli brániť Ukrajinu,“ varoval.

Johnson tiež podľa GB News poznamenal, že vplyv ukrajinskej porážky by presiahol Európu a ovplyvnil by bezpečnosť v Tichomorí a Juhočínskom mori.

6:20 Ministerstvo obrany Spojených štátov amerických má na pomoc Ukrajine ďalších 9,3 miliardy dolárov a sľubuje použiť celú túto sumu, uviedla ukrajinská agentúra Unian.

Hovorca Pentagónu Pat Ryder to uviedol počas brífingu, informoval korešpondent Hlasu Ameriky. V rámci programu Presidential Drawdown Authority teda zostalo viac ako 7 miliárd USD (4,3 miliardy, ktoré schválil Kongres v apríli a 2,8 miliardy, ktorá bola k dispozícii po prepočítaní). Ďalších približne 2,2 miliardy je k dispozícii prostredníctvom programu USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Ryder tiež uviedol, že od apríla do polovice októbra Spojené štáty dodali Ukrajine 83 % sľúbenej munície, 67 % zariadení protivzdušnej obrany a 60 % iných palebných schopností, píše Unian.

Čítajte viac Migrácia, pašovanie zbraní a mafia: Koniec vojny na Ukrajine prináša ďalšie riziká, čo môže nastať, keď vojaci zložia zbrane?

O podpore Ukrajiny bude rokovať v Európe aj Blinken. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu pricestuje do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi NATO i Európskej únie. Témou bude najmä podpora Ukrajine, ktorá sa už viac ako dva a pol roka bráni ruskej agresii. V Európe panujú obavy, že po víťazstve republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa v nedávnych prezidentských voľbách by sa mohla americká podpora Kyjevu zmenšiť či dokonca zastaviť, čo by zásadne ovplyvnilo situáciu na bojisku.

Podľa tlačového oddelenia Severoatlantickej aliancie sa šéf americkej diplomacie ráno stretne s novým generálnym tajomníkom NATO Marekom Ruttom. S kým bude rokovať zo strany EÚ, nebolo zatiaľ oficiálne zverejnené. Rutte aj Trump sa poznajú už zo skorších rokov, keď bol terajší šéf NATO holandským premiérom. Nový generálny tajomník aliancie už pred voľbami v USA uvádzal, že ohľadom ich výsledku nemá obavy, pretože oboch kandidátov, teda Trumpa a demokratku Kamalu Harrisovú, pozná veľmi dobre a dokáže spolupracovať s ktorýmkoľvek z nich.

S Trumpovým znovuzvolením je veľkou témou okrem iného aj to, ako sa zmenia vzťahy v Severoatlantickej aliancii. Republikánsky kandidát viackrát varoval, že ak krajiny NATO nebudú dávať dosť peňazí na obranu – čo teraz znamená minimálne dve percentá HDP – a napadne ich Rusko, Spojené štáty im pod jeho vedením na pomoc neprídu. V minulosti tiež vyhlásil, že on sám by konflikt na Ukrajine vyriešil ako zvolený prezident ešte pred inauguráciou, nevysvetlil však, ako by to docielil. Inokedy zase tvrdil, že zasielanie zbraní a peňazí ukrajinskej armáde nie je „životne dôležitým strategickým národným záujmom USA“.

Ukrajina, ktorá sa už od februára 2022 bráni ozbrojenej ruskej agresii, na svoju úspešnú obranu západnú pomoc nevyhnutne potrebuje. Kľúčová je v tejto súvislosti práve podpora z USA.