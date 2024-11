Ukrajinci v Poľsku sa pripravia bojovať proti Rusom. Koľko im budú platiť mesačne po dobrovoľnom vstupe do armády?

Žijú ako cudzinci v bezpečnej krajine, rozhodli sa pre návrat do napadnutej vlasti. So zbraňou v ruke. Vycvičení na boj proti okupantom. Ukrajinci žijúci v Poľsku vytvárajú dobrovoľnícky zbor, ktorý sa zapojí do vojny proti Rusom. O vstup do Ukrajinskej légie, ako sa táto bojová jednotka nazýva, požiadalo doteraz niekoľko stoviek mužov. Prevažne ide o tých, čo sa nachádzajú na poľskom území, záujem prejavili ešte Ukrajinci z niektorých iných štátov Európy.

Splnil nábor očakávania? Ako vyzerá vojenský výcvik? Akú úlohu v príprave dobrovoľníkov zohráva Poľsko? A v neposlednom rade za koľko peňazí sú ochotní Ukrajinci v zahraničí brániť svoju vlasť?

Rusko útočí kĺzavými bombami FAB-500 Video

Najprv pripomeňme, že ideu Ukrajinskej légie umožnila dohoda o obrannej spolupráci medzi Kyjevom a Varšavou. Pred štyrmi mesiacmi ju podpísali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a poľský premiér Donald Tusk. V Kyjeve vtedy naznačovali, že do légie by sa mohlo prihlásiť niekoľko tisíc mužov. Veliteľov by potešilo, keby vznikla jedna brigáda. (Táto vojenská jednotka má spravidla v členských krajinách NATO okolo 5-tisíc príslušníkov. Z dvoch brigád sa vytvára jedna divízia.)

Ukrajinské ministerstvo obrany teraz oznámilo, že do légie sa prihlásilo približne 600 Ukrajincov. Znamená to, že je to len necelá osmina vojakov jednej brigády. Postačia iba na vytvorenie jedného práporu. Potvrdili sa hlasy skeptikov, ktorí upozorňovali, že kto sa chcel zo zahraničia vrátiť domov ísť bojovať, počas dva a pol roka trvajúcej vojny to už nerobil a záujem bude preto slabý. Tí, čo tvrdili opak, poukazovali na to, že Ukrajincov by mohla zlanáriť záruka, že ich vycvičia inštruktori členského štátu NATO a počas tréningu im poskytnú moderné západné zbrane.

Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video

Náborové stredisko zriadili na ukrajinskom generálnom konzuláte v Lublini, čo je mesto, ktoré sa nachádza vo východnej časti Poľska. „Prví dobrovoľníci podpísali kontrakt s armádou 12. novembra," informovala agentúra UNIAN. Prvotný záujem vyzeral nádejne. Počet prihlášok sa však veľmi rýchlo takmer zastavil. „Prihlásených je výrazne málo. Spočiatku počet prihlášok naznačoval, že by jedna brigáda mohla vzniknúť, to sa však nestalo," citoval poľského ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza pred šiestimi týždňami server Wirtualna Polska.“

Poliaci by dokázali ponúknuť výcvik oveľa väčšiemu počtu Ukrajincov, ako je tých 600 zmienených, čo podpísali kontrakt s ozbrojenými silami. Poľskí inštruktori totiž doteraz pripravili na front až 20-tisíc ukrajinských mužov (na výcvik pricestovali z Ukrajiny). Počet budúcich legionárov je nízky s prihliadnutím na fakt, že v Poľsku žije okolo 300-tisíc bojaschopných ukrajinských mužov (väčšina z nich do tejto krajiny prišla ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022; živia sa tam napríklad najmä ako šoféri dopravných spoločností a ako stavební robotníci).

Čítajte viac List z Charkova. Srdce matky to nezvládlo

Nábor zabezpečovala ukrajinská strana, Poliaci sa v ňom neangažovali. Zdôvodnili to tým, že poľská legislatíva neumožňuje, aby verbovali Ukrajincov do vznikajúcej légie. Generálny konzulát v Lublini informoval, že kontrakt s armádou podpísali logicky hlavne Ukrajinci žijúci v Poľsku, veľa sa našlo aj medzi tými, ktorí sa nachádzajú v Českej republike. Dovedna prejavili záujem muži s povolením na pobyt v 30 štátoch Európy a v USA. O prípadných Ukrajincoch zo Slovenska sa správa nezmieňuje.

Dobrovoľníkov teraz čaká základný vojenský výcvik, ktorí budú riadiť poľskí inštruktori. „Potrvá 35 dní, potom budú môcť vojaci pokračovať vo výcviku vo svojich vybraných špecializáciách na základniach členských krajín NATO v Európe," ozrejmil ukrajinský rezort obrany.

Čítajte viac List z Charkova: Môže vojak zaparkovať pri ihrisku?

Rozhodujúcou motiváciou dobrovoľníkov je nepochybne túžba obnoviť územnú celistvosť ich vlasti. Určite ich však zaujímajú aj peniaze. Aká odmena ich čaká za to, že sú ochotní riskovať vlastný život? „V závislosti od úloh plnených na Ukrajine dostanete mesačne až 190-tisíc hrivien pre radových vojakov," informuje ministerstvo obrany na svojej webovej stránke venovanej náboru. V prepočte je to viac ako 4300 eur. (Na Ukrajine sa priemerná mesačná mzda pohybuje na úrovni 22-tisíc hrivien, čo je pod úrovňou 500 eur; samozrejme, že tí, čo zarábajú v krajinách EÚ, sú na tom viacnásobne lepšie.)