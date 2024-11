Extrémne riziko. Trumpova vláda si posvieti aj na hranice s Kanadou, má skoro deväťtisíc km

„Problém na severnej hranici je obrovské riziko pre národnú bezpečnosť,“ povedal Homan. Podporovatelia terorizmu podľa neho zneužívajú menej strážené kanadsko-americké pomedzie ako bránu do Spojených štátov. „Je to jedna z vecí, ktorej sa budem v Bielom dome venovať,“ povedal.

Migranti do USA prichádzajú najčastejšie cez hranice z Mexika, počty prípadov prevádzania ľudí cez hranice z Kanady ale za posledné dva roky prudko vzrástli. To, ako pripomenula CBC, vedie k sporom medzi Washingtonom a Ottawou. Tlak USA a rastúci počet azylových žiadostí viedol tento rok vo februári k tomu, že Kanada obnovila víza pre Mexičanov. Vybavovanie povolení ale uľahčuje tým, ktorí už majú americké víza.

Kanadské médiá tiež informujú o tom, že Kanada sa pripravuje na značný nárast migrantov bez dokladov, ktorí sa na sever budú chcieť uchýliť pred Trumpom ohlásenými masovými deportáciami. Mohli by sa tak opakovať udalosti z roku 2017, keď do krajiny zo strachu pred Trumpom začali prúdiť utečenci. Kanada kvôli tomu pri hraniciach s USA musela zriadiť utečenecké tábory a Montreal pre utečencov otvoril olympijský štadión.

Hranica medzi USA a Kanadou je so zhruba 8900 kilometrami najdlhšia na svete, na rozdiel od tej medzi USA a Mexikom je výrazne menej strážená. To často zneužívajú pašeráci, ktorí cez zalesnené oblasti prevádzajú migrantov do USA. Jedna taká cesta z Kanady do USA vyjde podľa CBC na 1500 až 6000 amerických dolárov.