Čas majú do nedele. Obyvatelia musia pre kamennú lavínu odísť zo svojich domovov

Svah nad dedinou sa podľa geológov pohybuje, stabilitu navyše výrazne narušili nedávne lejaky. Meteorológovia teraz predpovedajú ďalší dážď, po ktorom by sa mohlo dať do pohybu až milión kubických metrov kamenia.

Úrady pre obyvateľov usporiadali v utorok večer informačnú schôdzku, kde sa ľudia okrem iného dozvedeli, že vrátiť sa zrejme budú môcť najskôr na jar. Odborníci predpokladajú, že v zime by sa situácia mohla stabilizovať, zároveň ale nevylučujú, že obec zmizne pod zosuvom.

So strachom zo zosuvu žijú ľudia v dedine už niekoľko rokov, pretože vo svahu pôsobia enormné sily. Niekdajšie abstraktné varovania geológov sa podľa NZZ postupne zmenili na popraskané steny, stropy a potrubia. Mnohí ľudia tiež kvôli pnutiu materiálu nemôžu zatvárať dvere. Nebezpečná situácia vyvrcholila vlani v júni, keď sa zo svahu odtrhlo 1,6 milióna kubických metrov kamenia. Mäsa sa zastavila na okraji obce.

Svah je ale stále v pohybe, tento rok sa posunul o dva metre. V roku 2020 to pritom bolo o meter a pred desiatimi rokmi predstavoval posun asi 20 centimetrov roč­ne.

Úrady sa zároveň snažia obec zachrániť. Vo svahu odborníci budujú odvodňovacie štôlne, hotové budú do troch rokov. Na utorňajšej informačnej schôdzke sa obyvatelia zaujímali o možnosť svah odťažiť. To podľa expertov nie je možné, potrebné by v takom prípade bolo odstrániť celú horu. To je síce uskutočniteľné, ale veľmi náročné, trvalo by to možno aj desaťročia.