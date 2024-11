NYT: Vyšetrovateľ Smith, ktorý stíhal Trumpa, chce rezignovať ešte pred inauguráciou

Špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith, ktorý stíhal novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, plánuje do jeho inaugurácie v januári dokončiť svoju prácu a rezignovať spoločne s ďalšími členmi svojho tímu. Napísal to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na informované zdroje. Trump predtým avizoval, že by Smitha po návrate do čela Spojených štátov okamžite zbavil funkcie.