Uchýli sa Ukrajina k jadrovej bombe? Atómovku by mohla vyrobiť za pár mesiacov, tvrdí dokument

Ukrajina by v prípade zastavenia americkej vojenskej pomoci mohla byť počas niekoľkých mesiacov schopná vyrobiť jednoduchú jadrovú bombu podobnú tej, ktorú na sklonku druhej svetovej vojny zvrhli Spojené štáty na japonské Nagasaki. Podľa denníka The Times to tvrdí dokument s armádou spájaného think-tanku, ktorý bol adresovaný ukrajinskému ministerstvu obrany.

Bradley v akcii! Ukrajinské obrnence z USA ničia ruské pozície Video Dve americké obrnené vozidlá Bradley v ukrajinských službách zničili ruské pozície na hranici lesa. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Keďže Ukrajina nemá v čase vojny čas na stavbu a prevádzku rozsiahlych zariadení na obohacovanie uránu, musela by sa spoľahnúť na plutónium získané z vyhorených palivových tyčí z ukrajinských jadrových reaktorov, uvádza materiál. Tých má teraz v prevádzke deväť a disponuje tiež značnými skúsenosťami s technológiami v oblastiach jadrovej energetiky.

Čítajte viac Milión granátov pre Zelenského. Vyrábajú viac tejto munície a tiež lacnejšie západné fabriky alebo Putinove zbrojovky?

Čítajte viac Americké médiá: Pri telefonáte Trumpa a Zelenského bol aj Musk. Ukrajinský prezident bol spokojný

„Hmotnosť reaktorového plutónia, ktoré má Ukrajina k dispozícii, možno odhadnúť na sedem ton,“ uvádza dokument. „Množstvo materiálu postačuje pre stovky hlavíc s taktickou účinnosťou niekoľkých kiloton. “

Podľa autorov citovaného dokumentu by výroba plutóniovej jadrovej bomby bola úlohou, ktorú by Ruskom napadnutá krajina mala s pomocou svojej jadrovej expertízy zvládnuť. Uvažovaná bomba by mala desatinu sily, ktorú mala plutóniová bomba prezývaná Fat Man (tlsťoch), ktorú Američania zvrhli v roku 1945 na Nagasaki. Výbuch vtedy zdevastoval väčšiu časť japonského prístavného mesta a okamžite zabil asi 40 000 obyvateľov.

Ukrajinské drony zničili ruský protivzdušný systém Video Na zničenie ruského protivzdušného raketového systému Strela-10 SAM stačili dva drony. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v októbri uviedol, že vtedajšiemu republikánskemu prezidentskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi pri osobnom stretnutí povedal, že Ukrajina, ak nebude mať na svoju ochranu jadrové zbrane, sa musí stať členom NATO. Neskôr svoje slová vysvetľoval tým, že Ukrajina sa o jadrové zbrane neusiluje – chcel vraj povedať, že takzvané Budapeštianske memorandum z roku 1994, v ktorom sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní zdedených po Sovietskom zväze výmenou za bezpečnostné uistenie zo strany Spojených štátov, Británie a Ruska, Ukrajine potrebnú ochranu nezabezpečilo.

Čítajte viac Ruské balistické zbrane v pohybe: Jadrové sily sú pripravené na boj, varuje Putin

Vznik dokumentu vydaného vplyvným ukrajinským armádnym think-tankom Centrum štúdií armády, konverzie a odzbrojenia (CDAKR) vláda v Kyjeve nepodporila, na jeho predstavení sa však podľa The Times mali zúčastniť zástupcovia ministerstva obrany a strategického priemyslu. Podľa denníka by neskôr mohol poslúžiť ako základ na to, aby Ukrajina odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

„Porušenie (Budapeštianskeho) memoranda zo strany Ruskej federácie, ktorá disponuje jadrovými zbraňami, je formálnym dôvodom na odstúpenie od zmluvy o nešírení jadrových zbraní a morálnym dôvodom na prehodnotenie rozhodnutia nevlastniť jadrové zbrane urobené začiatkom roku 1994,“ uvádza sa v dokumente.

Čítajte viac Záhada Bieleho domu: má sa Trumpa obávať Zelenskyj alebo by nepríjemné prekvapenie mohol zažiť Putin?

Analytický materiál vznikol v čase, keď ruské sily pomaly, ale vytrvalo postupujú v Donbase na východe Ukrajiny a novozvolený americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Kyjev nepristúpi na mierové rozhovory s Ruskom, obmedzí americkú vojenskú pomoc brániacej sa krajine.

Ukrajinská armáda je do veľkej miery závislá od amerických zbrojných dodávok a akékoľvek obmedzenie prísunu západných zbraní do krajiny, alebo ich úplné zastavenie, by malo na bojisku katastrofálne následky, pripomína britský denník. Tvárou v tvár existenčnej hrozbe zo strany Ruska to podľa neho prinútilo Ukrajincov hľadať spôsoby, ako zobrať veci do vlastných rúk.

Západní experti sa domnievajú, že vývoj jadrovej zbrane a vhodného nosiča by Ukrajine zabral najmenej päť rokov. Riaditeľ inštitútu CDAKR Valentyn Badrak však tvrdí, že Ukrajina je menej ako rok od výroby vlastných balistických rakiet.