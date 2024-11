Kľúčoví hráči v Trumpovom tíme z pohľadu Kyjeva. Dávajú nádej Zelenskému alebo sa ich má obávať?

Donald Trump a Marco Rubio. Budúci prezident si ho vybral za nového ministra zahraničných vecí. Rubio by mohol zohrať významnú úlohu v prípadných mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom.

Šéf diplomacie, minister obrany, poradca pre otázky národnej bezpečnosti. Traja mimoriadne dôležití predstavitelia, s ktorými sa Trump najmä bude radiť o vojne, respektíve mu poskytnú podklady, na základe ktorých začne prijímať svoje rozhodnutia.

Za ministra zahraničných vecí si Trump vybral senátora Marca Rubia. „Stal by sa hlavným americkým diplomatom na akýchkoľvek mierových rokovaniach medzi Kyjevom a Moskvou," podotkol server Kyiv Independent. Portál poznamenal, že napriek tomu, že Trumpov mierový plán ešte nie je známy, očakáva sa, že víťaz volieb navrhne, aby Ukrajina odstúpila časť svojho územie Rusku alebo by presadzoval prímerie v podobe zmrazeného konfliktu, pričom v takom prípade by Rusi mohli naďalej ovládať približne pätinu ukrajinského teritória. Ani jeden z týchto variantov si však v Kyjeve nedokážu predstaviť.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj môže mať ťažké srdce na Rubia, lebo sa zaradil medzi 15 republikánskych senátorov, ktorí blokovali obrovský balík vojenskej pomoci v objeme viac ako 60 miliárd dolárov. Podarilo sa ho schváliť až po niekoľkých mesiacoch v apríli tohto roku. Ukrajinci sa medzitým sťažovali hlavne na nedostatok munície, tvrdili, že pre chýbajúcu pomoc z USA stratili viac ako 500 štvorcových kilometrov svojho územia. Rubio odvtedy zjavne nezmenil názor: „Ukrajinci sú neuveriteľne odvážni a silní, keď odolávajú Rusku, ale to, čo tu financujeme, je patová vojna, treba ju ukončiť, v opačnom prípade sa krajina vráti o sto rokov dozadu," povedal pred týždňom pre televíznu stanicu NBC.

Vedel by Rubio prezradiť recept na zastavenie bojov? V marci pripustil, že riešenie by mohlo existovať na základe kórejského vzoru. Trvala od júna 1950 do júla 1953, keď ju ukončilo prímerie, Soul a Pchjongjang však doteraz nepodpísali mierovú zmluvu. Oba štáty oddeľuje od seba prísne strážená demilitarizovaná zóna. Ide o nárazníkovú zónu v okolí 38. rovnobežky, má dĺžku bezmála 250 kilometrov a šírku okolo 4 km.

Rubio má síce už dlhšiu dobu povesť zástancu tvrdej línie voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a uvedomuje si význam amerických spojencov v Európe, ale jeho podpora Ukrajincov je limitovaná. (Svojho času hlasoval za návrh, aby prípadné rozhodnutie prezidenta USA o vystúpení z NATO podliehalo súhlasu Kongresu.) Keď ide o peniaze, na prvom mieste vidí Spojené štáty. „Vo februári vyhlásil, že podporuje Ukrajinu, ale kongresmani musia najprv pomôcť Amerike," pripomenul server RBC-Ukrajina.

Mimochodom, Trump si vybral za šéfa diplomacie svojho rivala v prezidentských primárkach republikánov v roku 2016. Rubia, ktorého porazil, vtedy nešetril kritikou, pričom sa nevyhol posmeškom. Označil ho za „malého Marka, ktorý sa veľmi potí" (Trump má výšku 190 cm, Rubio je vysoký 175 cm). Súper mu to vrátil, keď povedal, ako Trump môže mať také malé dlane. „A viete, čo sa hovorí o mužoch s malými rukami? Nemôžete im veriť," poznamenal uštipačne Rubio. Časy sa zmenili: „malý Marco" si podáva ruku s malou rukou Trumpa…

Šéfom Pentagonu bude Pete Hegseth. Bývalého vojaka, ktorý pôsobil v Iraku a v Afganistane, poznajú Američania v posledných rokoch ako televízneho moderátora. Na rozdiel od Rubia sa doteraz málo vyjadroval o vojne na Ukrajine. Zrejme ju však vníma podobne ako budúci minister zahraničných vecí: v zmysle, že v prvom rade si treba všímať Ameriku, až potom všetko ostatné. „To, čo sa deje na Ukrajine, je dôležité. Je to však v tieni v porovnaní s kriminalitou, ktorú vidím na našich uliciach, v porovnaní s infláciou, ktorú vidím v mojom vrecku," povedal Hegseth vo vysielaní televízie Fox News.

Významnú úlohu v americkej administratíve zohráva aj funkcionár, ktorý nie je minister. Je ním poradca pre národnú bezpečnosť. Nepochybne si spomeniete na ľudí, ktorí sa kedysi nachádzali na tejto pozícii: Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Colin Powell, Condoleezza Riceová (neskôr traja z nich s výnimkou Brzezinského stáli na čele rezortu diplomacie). Trump zverí tento post členovi dolnej komory Kongresu Michaelovi Waltzovi. Je o ňom známe najmä to, že bojoval v Afganistane a potom pôsobil v Pentagone, kde zastával funkciu riaditeľa pre obrannú politiku.

Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu mohol Zelenskyj zaradiť Waltza medzi silných stúpencov svojho napadnutého štátu. Hlasoval za poskytnutie pomoci Kyjevu, dokonca ho navštívil ako člen delegácie Kongresu, aby Ukrajincom priamo na mieste demonštroval svoju podporu. Pri zmienenom balíku pomoci v objeme viac ako 60 miliárd dolárov sa však s odstupom času už zachoval opačne. A dokonca sa mu nepozdáva predstavu možného vstupu Ukrajiny do NATO. „Zároveň však podporuje sprísnenie sankcií proti Rusku a súhlas s údermi (amerických zbraní) v hĺbke ruského územia," upozornil RBC-Ukrajina.