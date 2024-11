Trumpova družina vyvolených. Bude v nej miliardár, moderátor aj zelený baret

Aj keď do inaugurácie nového prezidenta USA Donalda Trumpa zostávajú ešte dva mesiace, nestráca čas. Americké médiá už informujú o ľuďoch, ktorých si vybral za najbližších spolupracovníkov, prípadne o nich uvažuje. Je medzi nimi nielen najbohatší človek na svete Elon Musk, ale aj bývalí vojaci či televízny moderátor. Pred ľuďmi so skúsenosťami Trump uprednostnil skôr takých, ktorí mu prejavujú lojalitu a patria medzi jeho verných prívržencov. Denník Pravda sa pozrel na tých, ktorých miesta sú už podľa amerických médií a spravodajských agentúr isté.

Susie Wilesová sa stane šéfkou štábu Donalda Trumpa v Bielom dome. V tejto pozícii bude ako vôbec prvá žena v dejinách.

Susie Wilesová (67)

potvrdená pozícia: šéfka štábu

Kľúčovú pozíciu v Bielom dome zveril Trump manažérke svojej volebnej kampane. Bude vôbec prvou ženou v histórii, ktorá bude zastávať túto funkciu. Wilesová sa zapojila už do kampane republikánskeho kandidáta Ronalda Reagana pred prezidentskými voľbami v roku 1980. Istý čas pôsobila i ako manažérka kampane bývalého guvernéra Utahu Jona Huntsmana. Takmer desať rokov viedla lobistickú firmu na Floride, z ktorej odišla v septembri 2019.

Trumpovi pomáhala už v jeho prvej kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2016, o dva roky neskôr zase v kampani Rona DeSantisa, ktorý sa stal guvernérom Floridy. Na jar 2021 sa opäť spojila s Trumpom a upevnila si postavenie v jeho volebnom štábe. Za šéfku svojho tímu v Bielom dome si ju vybral už dva dni po volebnom víťazstve.

Hoci sa nevie veľa o jej politických názoroch a s vysokou politikou ani nemá skúsenosti, analytici ju pokladajú za dobrú organizátorku. Trumpa, ktorý ju nazval „ľadovou pannou“, vždy bránila, no či si dokáže udržať toto dôležité miesto po jeho boku, je otázne. Počas prvého volebného obdobia v rokoch 2017 až 2021 sa na jej pozícii totiž vystriedali až štyria ľudia.

Pete Hegseth (44)

potvrdená pozícia: minister obrany

Jedno z prekvapení budúceho amerického prezidenta. „S Peteom na čele varujeme nepriateľov Ameriky – naša armáda bude zase skvelá a Amerika nikdy neustúpi,“ uviedol Trump, keď vyhlásil, že chce za ministra obrany vymenovať moderátora spravodajskej televízie Fox News. Hegseth študoval na Princetonskej a Harvardovej univerzite, potom vstúpil do Národnej gardy. Pôsobil na americkej základni v Guantáname na Kube, neskôr aj v Afganistane a Iraku.

V roku 2012 sa pokúšal kandidovať do Senátu za štát Minnesota, no neuspel. Od roku 2016 je veľkým podporovateľom Donalda Trumpa. Jeho nominácia šokovala nielen demokratov, ktorí sa pýtajú na jeho kvalifikáciu, ale aj viacerých odborníkov. „Nikto nebojoval tvrdšie za naše jednotky. Pete bude odvážnym a vlasteneckým zástancom našej politiky Mier prostredníctvom sily,“ zdôvodnil Trump.

Marco Rubio (53)

potvrdená pozícia: minister zahraničných vecí

Marco Rubio v roku 2016, keď bol ešte súperom Donalda Trumpa v republikánskych primárkach.

Ak sa tento potomok kubánskych prisťahovalcov stane ministrom zahraničných vecí USA, bude prvým Latinoameričanom, ktorému sa to podarilo. Rubio je senátorom už od roku 2011 a pred prezidentskými voľbami v roku 2016 bol dokonca Trumpovým vyzývateľom v republikánskych primárkach, no prehral. Keď si jeho bývalý súper tohto roku vyberal kandidáta na viceprezidenta, v hre bol i Rubio, ale prednosť dostal JD Vance.

Trumpovi pomáhal v kampani ako poradca pre zahraničnú politiku a v príprave na televíznu diskusiu s Bidenom. V postoji voči Číne ho považujú za „jastraba“. V roku 2019 napríklad ministerstvo financií vyzval, aby preskúmalo, či čínska sociálna sieť TikTok neohrozuje národnú bezpečnosť USA. V Senáte požadoval i to, aby Bidenova vláda začiatkom tohto roka zablokovala všetky predaje smartfónov čínskej značky Huawei.

Tom Homan (62)

potvrdená pozícia: „hraničný cár“

Tom Homan na volebnom večierku v New Hampshire v januári 2024. V pozadí Donald Trump.

Za „hraničného cára“ vo svojej administratíve ho označil samotný Trump, ktorý mu dal na starosť bezpečnosť všetkých hraníc USA. Jeho úlohou bude zabezpečiť prisľúbené hromadné deportácie nelegálnych migrantov. Skúsenosti s tým už má.

Do stráže na hraniciach nastúpil v roku 1984, slúžil ako člen hliadky, vyšetrovateľ aj dozorca. V roku 2013 ho demokratický prezident Barack Obama vymenoval za šéfa útvaru, ktorý dozerá na odsun prisťahovalcov. „Thomas Homan deportuje ľudí. A je v tom naozaj dobrý,“ ohodnotil neskôr jeho prácu denník The Washington Post.

Menej sa už hovorí o tom, že používal i nie príliš humánne metódy. Presadzoval napríklad oddeľovanie detí migrantov od rodičov. Hrozba, že rodinu na hraniciach prichytia a rozdelia, je podľa neho účinným nástrojom na odstrašenie nelegálnych prisťahovalcov.

Ako riaditeľ Imigračného a colného úradu slúžil rok a pol aj počas prvej Trumpovej vlády. Imigračnú politiku súčasného prezidenta Joea Bidena nazval „národnou samovraždou“ a miliónom ilegálnych prisťahovalcov odkázal, aby sa začali baliť. „Trump sa v januári vráti, budem mu v pätách a spustím najväčšiu deportačnú silu, akú kedy táto krajina videla,“ zastrájal sa v júli tohto roka.

Kristi Noemová(52)

potvrdená pozícia: ministerka vnútornej bezpečnosti

Pete Hegseth, Kristi Noemová a John Ratcliffe

Bude prvou ženou v tejto významnej funkcii. Kým sa v januári 2019 stala guvernérkou Južnej Dakoty, reprezentovala tento americký štát v Kongrese, kam ju zvolili štyrikrát. Noviny The Washington Post ju vtedy nazvali „najmocnejšou stážistkou v Kapitole“. Zastáva tradičné konzervatívne hodnoty, ako guvernérka podporila zákaz potratov.

Je matkou troch detí a vášnivou poľovníčkou. Milovníkov zvierat rozhorčila svojou druhou autobiografickou knihou No Going Back (2024), kde opisuje, ako zastrelila svojho 14-mesačného psa, pretože vraj neposlúchal a nedal sa vycvičiť na lov. „Nenávidela som toho psa,“ priznala a Bidenovi, ktorého nemecký ovčiak pohrýzol pár ľudí, tiež odporučila, aby ho zabil. Kniha vyvolala škandál a je možné, že aj preto vypadla z užšej Trumpovej nominácie na viceprezidenta.

Elon Musk (53)

potvrdená pozícia: vedúci oddelenia pre efektivitu vlády

Elon Musk počas volebného mítingu Donalda Trumpa v meste Butler v americkom štáte Pensylvánia v októbri 2024.

Najbohatší človek na svete s odhadovaným majetkom takmer 320 miliárd dolárov, šéf spoločností SpaceX a Tesla, má spolu s biotechnologickým podnikateľom Vivekom Ramaswamym viesť nové oddelenie proti plytvaniu vládnymi prostriedkami. Je zrejmé, že Musk, ktorý na Trumpa ešte pred pár rokmi nadával, no napokon na jeho kampaň prispel sumou minimálne 130 miliónov dolárov, dostal tento post za odmenu.

Mike Waltz (50)

potvrdená pozícia: poradca pre národnú bezpečnosť

Rodák z Floridy a bývalý plukovník americkej armády, kde slúžil v špeciálnej jednotke zelených baretov, je od roku 2019 kongresmanom v Snemovni reprezentantov. Získal si tam povesť zástancu tvrdého postoja voči Číne a zohral hlavnú úlohu pri presadení legislatívy zameranej na zníženie závislosti USA od surovín dovážaných z Číny.

V júli 2022 spolu s ďalšími 46 republikánmi hlasoval za zákon o uznaní manželstva osôb rovnakého pohlavia. Je oddaným prívržencom Trumpa a vyjadril podporu americkej pomoci Ukrajine. Zároveň však tvrdí, že by Američania mali lepšie dozerať na finančné prostriedky, ktoré vyčleňujú pre obranné úsilie Kyjeva.

John Ratcliffe (59)

potvrdená pozícia: riaditeľ CIA

Pôvodným povolaním právnik a prokurátor bol v rokoch 2015 až 2020 členom Kongresu. Podľa think tanku The Heritage Foundation bol najkonzervatív­nejším zákonodarcom za štát Texas a druhým najkonzervatív­nejším v krajine. Je lojálnym podporovateľom Trumpa. Počas jeho prvého funkčného obdobia pôsobil necelý rok ako riaditeľ národnej spravodajskej služby. Senát ho vtedy do úradu schválil až na druhý pokus pre obavy z jeho neskúsenosti.

Elise Stefaniková (40)

potvrdená pozícia: veľvyslankyňa USA pri OSN

Elise Stefaniková v čase, keď ju zvolili do Snemovne reprezentantov za štát New York.

Absolventka Harvardovej univerzity, jej otec mal český pôvod a matka taliansky. S politikou začala už po štúdiu, pôsobila i v administratíve prezidenta Georga W. Busha. Od januára 2015 je členkou Snemovne reprezentantov. V roku 2021 sa tam stala šéfkou republikánov po tom, čo odvolali Liz Cheneyovú, ktorá Trumpa kritizovala za jeho nepodložené tvrdenia o sfalšovaní prezidentských volieb.

„Elise je neuveriteľne silná, tvrdá a inteligentná bojovníčka,“ povedal o nej Trump. Stefaniková je za rovnoprávnosť komunity LGBTI+ a podporuje izraelskú politiku. Na druhej strane však kritizovala americkú prax rozdeľovania detí od rodín migrantov a tiež Trumpovo rozhodnutie vystúpiť z Parížskej dohody o klimatickej zme­ne.