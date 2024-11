ONLINE: Bojuje sa v Kupjansku. Ukrajina žiada spojencov o rýchle rozhodnutia, hovorí o kritickej chvíli

Na Rusko bude fungovať len sila, tvrdí Kyjev a žiada o rýchle rozhodnutia. Podľa Ukrajiny je ohrozená globálna bezpečnosť. Snaží sa spojencov presvedčiť, že po zapojení Iránu a KĽDR do vojny na strane Ruska je ohrozená aj bezpečnosť v juhovýchodnej Ázii a na Blízkom východe.

6:15 Ukrajinské sily v stredu odrazili snahy ruskej armády prelomiť obranu pri Kupjansku v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Podľa agentúry Reuters o tom informoval ukrajinský generálny štáb. Projekt DeepState, ktorý je pokladaný za blízky ukrajinskej armáde, uviedol, že dve ruské kolóny po zotmení vošli do mesta.

Ruské jednotky Kupjansk obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022, ukrajinská armáda mesto ležiace neďaleko hraníc s Ruskom dobyla späť v septembri 2022. V posledných mesiacoch ruská armáda v jeho okolí zosilnela aktivitu.

Podľa ukrajinského generálneho štábu ruské sily v stredu zaútočili vo viacerých vlnách a použili pri tom asi 15 kusov vojenskej techniky, vrátane tankov, obrnených vozidiel a systému na odstraňovanie mín.

„Naši obrancovia počas šikovných a rozhodných akcií nepriateľa zastavili, zničili všetky jeho obrnené vozidlá a zneškodnili významnú časť jeho vojakov,“ cituje Reuters zo správy generálneho štábu. Niektorí z ruských vojakov mali na sebe uniformy pripomínajúce tie ukrajinské armády, čo generálny štáb označil za vojnový zločin.

Projekt DeepState uviedol, že zo severu dve neveľké ruské kolóny vošli do Kupjansku. Opisuje dianie týkajúce sa len jednej kolóny. Ukrajinskí vojaci v meste a v okolitých lesoch zasiahli dve obrnené vozidlá a jeden tank. Asi 15 ruských vojakov sa rozutekalo po meste, niekoľko z nich bolo zabitých. Ukrajinci zrejme tiež zmarili pokus Rusov o vyslanie posíl.

Informácie z bojiska nemožno nezávisle overiť.

6:10 Obranu Ukrajiny nemožno podľa ukrajinského ministra zahraničia Andrija Sybihu odložiť a čakať, je potrebné urýchliť všetky zásadné rozhodnutia. Sybiha to uviedol vo štvrtok v Bruseli, kde sa stretol so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom.

Na Ukrajine sa podľa Sybihu teraz rozhoduje o „budúcnosti transatlantickej a globálnej bezpečnosti“. „Nachádzame sa v kritickom momente,“ citovala agentúra Reuters šéfa ukrajinskej diplomacie. „Táto vojna nie je len o Ukrajine. Rusko používa pre útoky na Ukrajinu iránske drony a severokórejských vojakov, na oplátku poskytuje týmto režimom podporu. Vojna tak podkopáva bezpečnosť v juhovýchodnej Ázii a na Blízkom východe, všetko spolu súvisí,“ uviedol Sybiha. „Ak chcete zabezpečiť dlhotrvajúci mier a stabilitu v Európe, Ázii a na Blízkom východe, musíte prinútiť Rusko, aby ukončilo svoju agresiu. Na to potrebujeme viac jednoty a ráznych rozhodnutí. Politika appeasementu, teda uzmierenie, nebude fungovať. Bude fungovať sila,“ dodal.

V Bruseli panujú obavy, že po nástupe nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie by sa mohla pomoc Ukrajine, ktorá sa už vyše dva a pol roka bráni ruskej agresii, významne znížiť. Blinken už ráno po stretnutí so šéfom NATO Marekom Rutteom uviedol, že prezident Joe Biden chce ešte pred koncom svojho mandátu naopak posilniť vojenskú podporu Ukrajiny.

„Spojené štáty budú robiť všetko pre to, aby sa Ukrajina mohla efektívne brániť ruskej agresii,“ povedal Blinken v bruselskom sídle NATO. Rozhodnutie KĽDR vyslať svojich vojakov do bojových operácií po boku ruských síl „vyžaduje rozhodujúcu odpoveď“, dodal vtedy minister bez podrobností.

Šéf ukrajinskej diplomacie Blinkenovi poďakoval za jeho podporu a spomenul, že Kyjev udržuje kontakt s oboma stranami a spolupracuje ako s novozvoleným prezidentom a jeho tímom, tak aj odchádzajúcou administratívou. „Obranu Ukrajiny nemožno odložiť a čakať. Rusko každý deň bombarduje našu kritickú infraštruktúru – energetické zariadenia, prístavy, nemocnice, školy. Potrebujeme našich obyvateľov lepšie ochrániť práve teraz, nie neskôr,“ vyhlásil Sybiha.