Americká zmena je európska príležitosť prevziať zodpovednosť. Musíme dokázať, že sa boju nevyhýbame, vyhlásil Lipavský

Zmenu amerického prezidenta musí brať Európa ako príležitosť, aby prevzala viac zodpovednosti za svoju bezpečnosť. V úvode konferencie stredoeurópskej pobočky Aspen Institute v Prahe to povedal minister zahraničných vecí Ján Lipavský (nestr.).

Pod vedením Donalda Trumpa podľa neho Spojené štáty upriamia svoju pozornosť na Čínu. Ak chce Európa od Američanov, aby jej pomáhali s obranou proti ruskému imperializmu, musí byť zároveň pripravená podporovať USA aj v boji s výzvami, ktoré predstavuje Čína, dodal.

Český minister zahraničia Lipavský: Ukrajine by som ponúkol členstvo v NATO Video „Ukrajina významne prispieva k podpore európskej bezpečnosti, pretože sa postavila proti ruskej imperiálnej agresii, ktorá sa valí do Európy. Je teda v poriadku, že aliancia hľadá cesty, ako ju podporiť,“ povedal šéf českej diplomacie Jan Lipavský. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

Republikán Trump sa do Bieleho domu vráti v januári po štvorročnej pauze. Vystrieda demokrata Joea Bidena.

Lipavský povedal, že Spojené štáty sú najväčším spojencom Európy bez ohľadu na to, kto je v Bielom dome. „Máme zdieľané záujmy a hodnoty, ktoré pretrvávajú,“ uviedol. Zmenu prezidenta by mala Európa chápať ako príležitosť prevziať viac zodpovednosti sama za seba, dodal. „Je zrejmé, že Spojené štáty už nemôžu ďalej strážiť svet samy. Ak chceme zabezpečiť prosperitu a bezpečnosť v transatlantickom priestore, musia sa o to zasadiť obe strany,“ doplnil.

Trump podľa Lipavského rešpektuje tých, ktorí sú pripravení bojovať. „Musíme ďalej dokazovať, že sa boju nevyhýbame. Že máme odvahu a odhodlanie,“ povedal minister. Spojené štáty sa podľa Lipavského viac zamerajú na Čínu a budú chrániť Taiwanský prieliv. „Európa sa musí sústrediť na to, čo sa deje pri jej hraniciach. Ak chceme od USA silný záväzok k našej ochrane pred ruským imperializmom, musíme byť pripravení ich podporiť, teda postaviť sa aj výzve súvisiacej s Čínou,“ dodal.

Vo svete narastá nestabilita a posledné roky znamenali ďalšie posuny na geopolitickej scéne, myslí si Lipavský. Vplyv Číny a jej ambície pretvoriť medzinárodný poriadok rastú, dodal. „Kremeľ sa snaží narušiť transatlantické väzby tým, že sa spája s Iránom a KĽDR. Napokon severokórejskí vojaci už sú v Európe a os zla tým bola definitívne oživená,“ povedal Lipavský.

Česko odmieta falošnú predstavu appeasementu, povedal Lipavský. Appeasement je označenie pre pacifistickú politiku, ktorá ustupuje agresívnym stranám. „História nám ukázala, kam to vedie. Namiesto toho pevne stojíme na podpore medzinárodného systému založeného na Charte OSN a medzinárodnom práve,“ uviedol. Európa sa nenechá zastrašiť a je pripravená čeliť čomukoľvek, čo príde, dodal.

V úvode konferencie vystúpila tiež dvadsaťjedenročná Oksana Rubanjaková, ktorá po predvlaňajšej invázii Ruska na Ukrajinu vstúpila do armády a stala sa guľometníčkou. Teraz pôsobí v čate pracujúcej s dronmi, uviedla. V prejave ozrejmila dôvody svojho nástupu k armáde, o ktorú sa pred ruskou inváziou vôbec nezaujímala. Ďakovala za vojenskú pomoc Ukrajine, ale aj za prijatie vojnových utečencov. „V boji neustaneme a dúfame, že vy neustanete v pomoci,“ dodala.