Verbovanie do armády na ruský spôsob - drogy, nátlak, klamstvá a podvody

O praktikách Ruska píše ruský nezávislý spravodajský portál Cholod s odvolaním sa na ľudskoprávny projekt Get Lost. Referuje web Ukrajinská pravda.

Aktivisti za ľudské práva tvrdia, že ruské ministerstvo obrany zastrašuje 18-ročných brancov, klame uchádzačov o zamestnanie a núti vyšetrovaných ľudí, aby podpísali zmluvy o vojenskej službe.

Jedným zo spôsobov náboru ľudí do ozbrojených síl sú falošné voľné miesta, ktorých popis nenaznačuje, že ide o vojenskú službu. Muži sú podvodne pozývaní do vojenských jednotiek na pohovory na pracovné miesta, ktoré naoko nesúvisia s vojenskými operáciami, ako je napríklad voľné miesto montážneho inžiniera dronov. Hneď po podpise zmluvy sa však situácia zvrtne a pracovník putuje na front.

Po podpise do prvej línie

„Ľuďom vravia: ‚Všetko bude dobré a v poriadku, nebojte sa‘. A potom namiesto pracovnej zmluvy ľuďom podsunú zmluvu s ministerstvom obrany. A ak to niekto podpíše, to je všetko, hneď ho pošlú do prvej línie,“ vraví predstaviteľ projektu Get Lost Ivan Čuviľajev.

Druhým spôsobom rezortu obrany je nábor väzňov, osôb v trestnom konaní a tých, ktorých prípady rieši súd. Títo ľudia sú nútení pod hrozbou otvorenia novej trestnej veci, prípadne pod sľubom vymazania záznamov z registra trestov, podpísať zmluvu s ministerstvom obrany.

Treťou metódou náboru je prilákať obyvateľov oblastí hraničiacich s Ukrajinou do dobrovoľníckych jednotiek na údajnú pomoc miestnym orgánom. Podľa sľubov majú pomáhať pri evakuáciách, strážiť kontrolné stanovištia, mosty a iné zariadenia, no v skutočnosti idú do frontovej línie.

Štvrtým spôsobom, ako zvýšiť počet zmluvných vojakov, je klamanie, nátlak a zastrašovanie brancov. Ľudskoprávnym aktivistom a brancom hrozia, že ich pošlú na „najhorúcejšie“ miesta na fronte, alebo že ich aj tak zmobilizujú a popri tom im sľúbia, že ak podpíšu zmluvy, budú si môcť zarobiť peniaze a zachrániť si životy.

