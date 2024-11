Mastná pokuta pre Metu: Gigant čelí trestu eurokomisie za praktiky na Facebooku

Európska komisia (EK) uložila americkej technologickej spoločnosti Meta Platforms pokutu 797,72 milióna eur, a to pre zneužitie postavenia na trhu online reklamy. Toho sa firma dopustila tým, že svoju službu Facebook Marketplace prepojila so sociálnou sieťou Facebook. Komisia to uviedla v dnešnom oznámení.