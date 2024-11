ONLINE: Trumpov mier? Prečo nie, hovoria Rusi, keď sa zohľadní 'realita v teréne'

6:05 Rusko je otvorené rokovaniam o ukončení ukrajinskej vojny, ak ich iniciuje novozvolený prezident USA Donald Trump, ale akékoľvek rozhovory sa musia zakladať na realite ruského postupu, uviedol veľvyslanec Moskvy pri OSN v Ženeve podľa agentúry Reuters.

Trump opakovane kritizoval rozsah západnej pomoci Kyjevu a prisľúbil rýchle ukončenie konfliktu bez toho, aby vysvetlil ako. Jeho víťazstvo v prezidentských voľbách z 5. novembra vyvolalo obavy v Kyjeve a ďalších európskych metropolách o miere budúceho záväzku USA pomôcť Ukrajine, uviedol Reuters.

„Trump sľúbil, že cez noc urovná ukrajinskú krízu. Dobre, nech to skúsi. Ale my sme realistickí ľudia, samozrejme, chápeme, že sa to nikdy nestane,“ povedal Gennadij Gatilov, ruský veľvyslanec pri OSN v Ženeve. „Ale ak začne alebo navrhne niečo na začatie politického procesu, je to vítané.“

Dodal, že akékoľvek takéto rokovania sa musia zakladať na tom, čo nazval „realitou v teréne“, pričom Ukrajina je podľa neho po viac ako dvojročnom konflikte v nevýhodnej obrannej pozícii. Ruské sily postupujú na Ukrajine najrýchlejším tempom za najmenej rok a teraz kontrolujú asi pätinu krajiny, pripomína Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij opakovane povedal, že mier nemožno nastoliť, kým nebudú vyhnané všetky ruské sily a kým sa nevráti celé územie dobyté Moskvou vrátane Krymu. „Plán víťazstva“, ktorý načrtol minulý mesiac, s tým ráta, ako aj s pozvánkou pre Ukrajinu, aby vstúpila do NATO, čo Rusko dlhodobo odmieta.

Zelenskyj minulý týždeň v Budapešti európskym lídrom povedal, že ústupky Rusku by boli „neprijateľné pre Ukrajinu a samovražedné pre celú Európu“.

Ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022 spustila najväčšiu konfrontáciu medzi Moskvou a Západom od čias studenej vojny, pričom prezident Joe Biden bol na čele úsilia o izoláciu Ruska.

Gatilov naznačil, že Trumpovo zvolenie predstavuje novú možnosť dialógu so Spojenými štátmi, ale pochybuje o širšom obnovení vzťahov, čo odzrkadľuje skoršiu opatrnosť vyjadrenú Kremľom.

„Politická elita USA bez ohľadu na domáce politické posuny (Washington) dôsledne presadzuje postoj zatláčania Moskvy a táto orientácia je, žiaľ, hlboko zakorenená a zmena administratívy to príliš nezmení,“ povedal.

„Jediný možný posun je dialóg medzi našimi krajinami, ktorý v posledných rokoch chýbal“, dodal Gatilov podľa agentúry Reuters.

6:00 Severokórejský diktátor Kim Čong-un nariadil, aby jeho krajina začala masovú výrobu samovražedných bezpilotných lietadiel. Informovali o tom štátne médiá KĽDR, podľa ktorých v piatok líder komunistickej krajiny navštívil továreň na výrobu dronov a zhliadol skúšku fungovania tejto zbrane.

„Zdôraznil nutnosť čo najrýchlejšieho zavedenia systému sériovej výroby a prechodu na masovú výrobu,“ uviedla podľa agentúry AFP severokórejská agentúra KCNA. Kim povedal, že drony sa stávajú súčasťou výzbroje svetových armád a tomu treba prispôsobiť stratégiu.

Útočné drony hojne využíva ruská armáda, ktorá ich používa na ničenie cieľov pri svojej agresii na Ukrajine. Pchjongjang tento týždeň ratifikoval zmluvu o vojenskej spolupráci s Moskvou, v rámci ktorej poskytuje KĽDR Rusku niektoré zbrane a podľa Kyjeva aj Západu mu poslala tisíce vojakov, ktorí majú byť, či už boli nasadení proti ukrajinským silám.

Podľa agentúry Reuters vyvoláva snaha KĽDR o rýchly pokrok vo výrobe dronov otázky, či nezískava technologickú pomoc k ich vývoju práve z Ruska.

KĽDR už v minulosti vyslala drony nad územie Južnej Kórey, čo prinútilo Soul použiť zbrane na ich zničenie. Napätie medzi znepriatelenými Kóreami sa v posledných mesiacoch stupňuje v súvislosti so severokórejským jadrovým a raketovým programom či zostrenou rétorikou. Soul vyjadruje tiež obavy zo spolupráce Pchjongjangu a Moskvy a juhokórejský prezident nevylúčil, že jeho krajina dodá zbrane Ukrajine.