Demonštranti vtrhli do parlamentu v gruzínskom separatistickom regióne Abcházsko

V gruzínskom separatistickom regióne Abcházsko v piatok pokračovali protesty. Demonštranti, ktorí odmietajú investičnú dohodu s Ruskom, prenikli do komplexu, kde sa nachádza abcházsky parlament. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters a webstránky RFE/RL.

Abcházsky parlament vo štvrtok plánoval rokovať o ratifikácii investičnej dohody s Ruskom. Pre protesty schôdzu prerušili. Demonštranti požadujú úplné odstúpenie od dohody a protesty preto pokračovali aj v piatok.

Podľa RFE/RL demonštranti prenikli cez plot pred budovou parlamentu po tom, čo do jednej brány narazil kamión. Podľa záberov na sociálnej sieti Telegram sa protestujúci predtým pokúšali brány zhodiť pomocou lana. Na mieste bolo údajne počuť streľbu a proti demonštrantom polícia použila slzný plyn.

Hospodárska dohoda s Ruskom umožní Rusom kupovať v Abcházsku nehnuteľnosti. Aktivisti sa obávajú, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.

Po krátkej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Oba regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.