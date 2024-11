Si vojnový zločinec, kričali na českého šéfa diplomacie v Londýne propalestínski študenti

Šéf českej diplomacie v prvej časti hodinového programu na univerzite mal vystúpiť so zhruba pätnásťminútovým prejavom na tému českej zahraničnej politiky a úlohy kolektívnej pamäte. V závere prejavu, v ktorom sa začal venovať ruskej invázii na Ukrajinu, sa niekoľko študentov zdvihlo, začalo na ministra kričať, že je vojnový zločinec, a vykrikovať heslá ako „From the river to the sea, Palestine will be free“ (Od rieky k moru bude Palestína slobodná) alebo že Izrael je teroristický štát. Česko sa podľa nich podieľa na genocíde.

Minister zhruba dve desiatky minút čakal, či sa situácia upokojí. Na základe odporúčaní bezpečnostných zložiek následne sálu opustil núdzovým východom, keďže ďalší aktivisti zablokovali prístupové chodby. Šéf diplomacie tak napríklad nemohol ísť do inej prednáškovej miestnosti.

„Na základe odporúčaní bezpečnostných zložiek sme z univerzity odišli. Bol som pripravený dokončiť prednášku a odpovedať na otázky v diskusii,“ uviedol po odchode Lipavský.

Na sieti X následne minister uviedol, že nejde len o neho, ale v takejto situácii ide o bezpečnosť celej delegácie, ktorá s ním pricestovala. Zopakoval, že bol pripravený prednášku dokončiť a odpovedať na otázky publika. „Pár hlasných jedincov sa rozhodlo zvyšku posluchárne debatu neumožniť,“ dodal.

V pláne podľa programu na pôde School of Slavonic and East European Studies pri UCL bola po úvodnom štvrťhodinovom prejave ďalšia 15-minútová diskusia s politológom Seanom Hanleym. Následne mal Lipavský pol hodinu debatovať so študentmi. Diskusiu moderovala politologička Jessie Barton-Hronešová. Niektorí účastníci sa snažili protestujúcich upokojiť, situácia viedla aj k menším slovným prestrelkám.

Vojnu v palestínskom Pásme Gazy rozpútal vlani v októbri teroristický útok Hamasu a jeho spojencov na južný Izrael, pri ktorom ozbrojenci pozabíjali 1 200 ľudí a 251 ďalších odvliekli do Gazy ako rukojemníkov. V zajatí podľa Izraela zostáva 97 osôb, z toho 34 armáda vyhlásila za mŕtvych. Od jediného pokoja zbraní, ktorý na konci vlaňajšieho novembra trval iba týždeň a prepustených pri ňom bolo vyše 100 rukojemníkov, všetky ďalšie pokusy o dohodu, sprostredkované USA, Egyptom a Katarom, stroskotali. Minulý týždeň sa objavili v médiách správy, že Katar končí s úlohou sprostredkovateľa, kým Izrael a Hamas neprejavia „úprimnú vôľu vrátiť sa k rokovaciemu stolu“.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra Video

Pri odvetnej vojenskej ofenzíve Izraela v Pásme Gazy od vlaňajšieho októbra podľa údajov z piatka od ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom zahynulo najmenej 43 764 Palestín­čanov a ďalších 103 490 osôb bolo zranených. Údaje nerozlišujú medzi bojovníkmi Hamasu a civilistami, ktorých je však väčšina. Ďalšie tisícky tiel zrejme zostávajú pod sutinami zrútených budov.