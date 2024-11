Putina chráni ekonomika smrti pred novou mobilizáciou. Koľko platí za preliatu krv ruských vojakov?

V lete 2024 trikrát pobudol na fronte, zapojil sa do ruskej ofenzívy vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti. Bol dvakrát zranený. Má prerazený ušný bubienok, na tele jazvy po črepinách. Ale nič neľutuje – za tri mesiace sa mu podarilo zarobiť viac ako za celé roky v civile.

Vojaka z východnej Sibíri vyspovedal internetový žurnál Ľudi Bajkala. Michail, ktorému redakcia pozmenila meno, aby mohol rozprávať bez obáv z postihu, sa pochválil, že za každé zranenie dostal tri milióny rubľov. Ďalších 1,3 milióna bol bonus, keď podpísal zmluvu s armádou. Spolu je to 7,3 milióna, plus riadny žold. V prepočte ide o úctyhodnú sumu 68-tisíc eur.

„Načo ti je sedem miliónov, keď si mŕtvy?“ opýtal sa ho reportér.

Michail naznačil, že je fatalista. Veril, že bude mať šťastie a zatiaľ mu to v zásade vyšlo. Ďalej by však už pokúšať osud nechcel.

Za krátky čas v bojovej zóne videl priveľa „dvestých“ (kódové označenie pre mŕtvych) a „tristých“ (zranených). A tak sa rozhodol opísať so všetkými drastickými podrobnosťami „mlynček na mäso“, ktorý zomlel mnohých jeho spolubojovníkov. Tí, rovnako ako on, vo vojne nevideli ani vlastenectvo, ani zmysel, len veľa peňazí.

"Prečo si sa rozhodol všetko toto porozprávať? opýtal sa ho reportér.

„Aby bolo menej naivných hlupákov,“ odpovedal Michail. „Medzi čerstvými kontraktormi bolo veľa devätnásť- až dvadsaťročných chlapcov. Niektorým nabulíkali, že budú v jednotke len zakrúcať žiarovky, iní si myslia, že sú to ľahki zarobené paniaze, pri čom sa to dá niekde v závetrí presedieť. Ale nik to nepresedí. Bez známych, kontaktov, sa s vami babrať nebudú,“ dodal.

Napriek rekordným stratám ruskej armády vidina rýchlo zarobených peňazí je stále silnejšia než strach zo smrti, či zvyšku života stráveného v invalidnom kresle. Vladimir Putin od jesene 2022, keď povolal do zbrane 300-tisíc rezervistov, nemusel vyhlásiť ďalšiu nepopulárnu mobilizáciu. Denne sa do náborových stredísk hrnú ďalšie a ďalšie stovky nových kontraktorov, aby sa upísali armáde. Spravodajské služby Spojených štátov a Británie odhadujú ich počet na 25– až 30-tisíc mesačne.

„Vojna je v súčasnosti na chodobnom ruskom vidieku racionálnou ekonomickou voľbou,“ napísal tento týždeň denník Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorého v niektorých najbiednejších regiónoch krajiny sú vojenské platy päťnásobne vyššie ako miestny priemer. Rodiny padlých navyše dostávajú od vlády vysoké odškodné.

Rodinám regrútov tieto sumy menia život. Ruský ekonóm Vladislav Inozemcev vypočítal, že rodina 35-ročného muža, ktorý bojoval rok a potom zahynul na bojisku, dostane zo žoldu a odškodného za smrť približne 14,5 milióna rubľov, čo zodpovedá 140-tisíc eurám. To je viac, ako by dotyčný v niektorých regiónoch v súhrne zarobil, keby v civilnom sektore pracoval do veku 60 rokov. Rodiny majú nárok aj na ďalšie bonusy a výplaty poistného.

„Ísť na front a po roku zomrieť je ekonomicky výhodnejšie, ako žiť ďalej,“ ironicky poznamenal pre WSJ Inozemcev, ktorý tento jav nazýva „ekonomikou smrti“.

Ekonomika smrti pre štát nie je lacnou záležitosťou. Ekonómovia zrátali, že len na odškodné pre pozostalých po padlých vojakoch Rusko od júna 2023 do júna 2024 vyplatilo 28,5 miliardy eur.

Ďalšie desiatky miliárd eur idú ako bolestné pre ranených a dokaličených vojakov. Prezident Putin tento týždeň nariadil zvýšiť jednorazovú platbu pre účastníkov vojny na Ukrajine, ktorí utrpeli zranenia s následkom invalidity, na štyri milióny rubľov (38-tisíc eur).

V prezidentskej vyhláške, zverejnenej vo štvrtok na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií sa uvádza, že štát spätne doplatí túto sumu aj vojakom, ktorí utrpeli ťažké zranenie za uplynulé obdobie dvoch a trištvrte roka od začiatku invázie na Ukrajinu.

Len o deň predtým ruská vláda prijala uznesenie o výške platieb za bojové zranenia a zmrzačenia, ktorým zaviedla diferenciáciu medzi ľahkými a ťažkými zraneniami. Doteraz raneným vojakom bez rozdielu závažnosti zdravotnej ujmy prináležala suma 3 miliónov rubľov. Kabinet Michaila Mišustina výšku platby pri ľahkom zranení znížil na jeden milión rubľov, kým za ťažké zranenie ho ponechal na troch miliónoch. Po kritických ohlasoch, ktoré zverejnili viacerí vojenskí blogeri, však Putin ťažko raneným pridal ešte jeden milión.