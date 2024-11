Volebná komisia potvrdila víťazstvo Gruzínskeho sna. Opozícia odmieta vstúpiť do novozvoleného parlamentu

Víťazom parlamentných volieb v Gruzínsku je vládnuca strana Gruzínsky sen. V sobotu to uviedla volebná komisia, keď zverejnila konečné výsledky volieb. Ich priebeh 26. októbra a sčítavanie hlasov sprevádzali obvinenia z podvodov a ruského zasahovania.

Strana Gruzínsky sen získala 53,93 percenta hlasov, štyri opozičné aliancie 37,79 percenta, uviedla národná volebná komisia. Opozícia odmieta vstúpiť do novozvoleného parlamentu a považuje ho za „nelegitímny“. Vládnucu stranu obviňuje, že Gruzínsko vzďaľuje od ambícií vstúpiť do EÚ a chce ju vrátiť do sféry vplyvu Moskvy.

Zasadnutie komisie bolo nakrátko prerušené, keď predstaviteľ opozície pred oficiálnym vyhlásením výsledkov postriekal čiernou farbou tvár jej predsedu Giorgia Kalandarišviliho. Pred sídlom volebnej komisie demonštrujú stovky priaznivcov opozície. Ide o posledný zo série protestov proti sporným výsledkom od októbrového hlasovania.

Prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá zastáva proeurópske smerovanie Gruzínska, označila hlasovanie za nelegitímne a obvinila Rusko zo zasahovania. Moskva zasahovanie poprela. Pripojila sa k výzvam opozície na vypísanie nových volieb s tým, že nevydá dekrét na zvolanie nového parlamentu.

Premiér Irakli Kobachidze trvá na tom, že voľby boli slobodné a spravodlivé. Uviedol, že parlament sa zíde do 10 dní po zverejnení konečných výsledkov – a to aj bez rozhodnutia prezidentky.

Na univerzitách vo veľkých mestách v celej krajine boli v piatok večer študentské protesty a opozícia ohlásila nové masové zhromaždenie v rovnakom termíne, ako bude mať novozvolený zákonodarný zbor prvé zasadnutie. Západní partneri Tbilisi po voľbách vyzvali na vyšetrenie volebných nezrovnalostí.

Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou do EÚ. V reakcii na prijatie „zákona o zahraničných agentoch“ mu však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.