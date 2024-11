Jeden sa chváli sexom s mladistvou, druhý je konšpirátor. Trumpovi ľudia vzbudzujú obavy aj pochybnosti

Za ministra spravodlivosti si napríklad vybral republikánskeho kongresmana z Floridy Matta Gaetza, ktorý patrí k jeho najoddanejším prívržencom. Po predošlých voľbách v roku 2020 neuznal ani víťazstvo demokratického kandidáta Joea Bidena.

Teraz by mal mať na starosti nielen hromadné deportácie nelegálnych migrantov, ale aj omilostenie výtržníkov, ktorých odsúdili za útok na Kongres 6. januára 2021.

Trump v prejave ohlásil víťazstvo a zlatú éru pre USA Video

Hoci v dôsledku týchto násilností zahynulo šesť ľudí vrátane jedného policajta, Trump ich považuje za hrdinov a avizoval, že im po návrate k moci udelí amnestiu.

„Matt ochráni naše hranice, rozbije zločinecké organizácie a obnoví vážne narušenú dôveru Američanov v ministerstvo spravodlivosti,“ uviedol Trump vo vyhlásení, v ktorom oznámil Gaetzovu nomináciu.

Jeho výberom však nie sú nadšení ani mnohí republikáni. Rezort spravodlivosti má totiž riadiť človek, o ktorého morálke existujú vážne pochybnosti. Etický výbor Kongesu začal proti Gaetzovi v roku 2021 vyšetrovanie pre podozrenia zo sprenevery prostriedkov na volebnú kampaň, užívania drog či oplzlého správania. Čelil aj obvineniu z obchodovania so sexom.

Vlani sa objavili tiež obvinenia, že 42-ročný kongresman mal sex so 17-ročným dievčaťom, dokonca sa tým údajne sám chválil. Tvrdil to jeden z jeho straníckych kolegov. Gaetz mu vraj ukazoval fotografie a videá dievčat, s ktorými spal. Žiadne obvinenie voči nemu však úrady nevzniesli a po jeho plánovanom menovaní za ministra to už ani nehrozí.

Podobné rozpaky ako Gaetzova nominácia vyvoláva i Trumpovo rozhodnutie zveriť rezort zdravotníctva Robertovi F. Kennedymu ml. Synovec slávneho prezidenta Johna F. Kennedyho je vyštudovaný právnik a uznanie si vyslúžil bojom za ochranu životného prostredia.

Dlhé roky bol v duchu rodinnej tradície verný demokratom, ale keď mu bývalý prezident Barack Obama neponúkol nijakú funkciu, prestal ich podporovať.

Do Bieleho domu sa pôvodne pokúšal dostať ako nezávislý kandidát, no v auguste sa vzdal v prospech Trumpa. Ten si ho teraz za odmenu vybral do svojej administratívy.

„Pomôže v tom, aby bola Amerika opäť zdravá,“ povedal o ňom krátko po volebnom víťazstve. Ministerstvo zdravotníctva tak povedie muž, ktorý už od roku 2005 šíri dezinformácie o očkovaniach a rôzne konšpiračné teórie (napríklad, že wi-fi spôsobuje rakovinu alebo že chemikálie v životnom prostredí robia z detí transsexuálov).

Kennedy sa tiež priznal, že už v 15 rokoch začal s užívaním heroínu a závislý bol štrnásť rokov. Trpí aj na neurologické ochorenie a v minulosti vraj bojoval s červom (pravdepodobne s pásomnicou bravčovou), ktorá mu „zožrala“ časť mozgu a tým spôsobila výpadky pamäti.

Trump Američanov presvedčil, že sa s ním budú mať lepšie. Ale jeho výhra je zlou správou pre Ameriku, svet aj Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Trump, ktorý 70-ročného právnika kedysi posmešne nazval „najhlúpejším zo všetkých Kennedyovcov“, teraz tvrdí, že je tou pravou voľbou pre rezort zdravotníctva. Je známe, že plánuje radikálne zmeny v Správe potravín a liečiv (FDA), ktorá zodpovedá za schvaľovanie liekov. Ako osvedčené prostriedky pre zdravie uznáva psychedeliká, surové mlieko, slnko a cvičenie.

Bidenov nástupca prezradil aj ďalšie nominácie. Za námestníkov generálneho prokurátora USA si vybral svojich advokátov Todda Blanchea a Emila Bovea. Blanche je bývalý federálny prokurátor a Trumpa obhajoval v prípade, kde ho obvinili z podplácania pornoherečky výmenou za jej mlčanlivosť. Zastupoval ho však i v mnohých ďalších kauzách.

Ministrom vnútra by sa mal stať zase guvernér amerického štátu Severná Dakota Doug Burgum, bývalý riaditeľ softwérovej spoločnosti. Na miesto hovorkyne Bieleho domu Trump nominoval 27-ročnú hovorkyňu svojho volebného tímu Karoline Leavittovú.

„Je inteligentná, húževnatá a dokázala, že je vysoko efektívna komunikátorka. Som presvedčený, že bude vynikať na pódiu a pomôže odovzdať americkému ľudu náš odkaz, že urobíme Ameriku znova veľkou,“ pochválil ju novozvolený prezident.