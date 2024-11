NYT: Biden povolil Ukrajine použiť americké rakety na údery v Rusku. Kyjev tam zrejme nasadí rakety ATACMS

Americký prezident Joe Biden, ktorý v januári opustí Biely dom, povolil Ukrajine použiť Spojenými štátmi dodané rakety dlhého doletu proti cieľom na ruskom území, napísal v nedeľu spravodajský web denníka The New York Times (NYT) s odvolaním sa na amerických predstaviteľov.

Podľa informácií NYT budú rakety najskôr nasadené proti ruským a severokórejským vojakom s cieľom brániť ukrajinské jednotky v západoruskej Kurskej oblasti.

S podobnou informáciou prišla len chvíľu potom s odvolaním sa na svoje vlastné zdroje aj agentúra Reuters. Biely dom vec odmietol komentovať. Prvé ukrajinské údery budú zrejme vykonané americkými strelami ATACMS, ktoré majú dolet približne 300 kilometrov, uviedli zdroje Reuters.

Ukrajinci odpaľujú taktické strely ATACMS dodané z USA Video

Podľa zdrojov Reuters Ukrajina plánuje vykonať prvé údery proti Rusku s raketami dlhého doletu v nasledujúcich dňoch. Podrobnosti ale zdroje s ohľadom na bezpečnosť neoznámili.

Ukrajinská armáda v auguste prekvapivo prenikla do ruskej Kurskej oblasti a obsadila tam stovky kilometrov štvorcových ruského územia. Kyjev podľa médií okrem iného dúfal, že touto ofenzívou prinúti Moskvu premiestniť jednotky z východu Ukrajiny a spomalí tak tamojší ruský postup.

Koberec bômb. Takto Ukrajinci ničia mosty v Kurskej oblasti kazetovou muníciou Video

Rozhodnutie končiacej Bidenovej administratívy prichádza zhruba dva mesiace pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa funkcie ujme 20. januára budúceho roka. O povolenie použiť americké zbrane proti ruským vojenským cieľom ďaleko od ukrajinskej hranice žiada Bidena ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už mesiace.

Rozhodnutie zároveň prichádza po tom, čo sa severokórejskí vojaci začali podieľať na snahe ruských síl znovu ovládnuť ukrajinskými jednotkami v auguste obsadené územie ruskej Kurskej oblasti, čo vyvolalo obavy v Kyjeve aj vo Washingtone.

Severokórejskí vojaci fasujú ruské uniformy Video

Zatiaľ čo niektorí americkí činitelia vyjadrili pochybnosti nad tým, či rakety dlhého doletu zmenia vývoj vojny, terajšie rozhodnutie by mohlo Kyjev dostať do lepšej vyjednávacej pozície, ak by začali rozhovory o prímerí, napísala agentúra Reuters. Podľa zdrojov NYT je cieľom Bidenovho kroku tiež vyslať Severnej Kórei odkaz, že jej vojaci sú v Rusku v zraniteľnej pozícii a že by nemala vysielať ďalšie.

Či Trump Bidenovo terajšie povolenie zruší, až sa ujme funkcie, nie je jasné. Trump však dlhodobo kritizuje výšku americkej finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine a tvrdí, že vojnu rýchlo ukončí, hoci nespresnil ako.

Ukrajinci pália na Rusov termobarické rakety Video

Biden začal zmierňovať obmedzenia ohľadom nasadenia amerických zbraní na ruskom území po tom, čo Rusko v máji začalo cezhraničný útok zameraný na Charkov, druhé najväčšie ukrajinské mesto.

Aby pomohol Ukrajincom brániť Charkov, povolil im Biden použiť proti ruským silám priamo za hranicou salvové raketomety HIMARS, ktoré majú dostrel asi 80 kilometrov. Použiť rakety dlhého doletu ATACMS im ale pri tejto obrane Charkova nepovolil, uviedol NYT.