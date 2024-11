Pápež František: Preskúmajte, či v Gaze nedochádza ku genocíde

Autorom knihy „Nádej nikdy nesklame. Pútnici k lepšiemu svetu“ je Hernán Reyes Alcaide vo vydavateľstve Piemme. Kniha oficiálne vychádza v utorok 19. novembra v Taliansku, Španielsku a Latinskej Amerike. Pápež mal redakčnú kontrolu pri jej príprave.

„Podľa niektorých odborníkov má to, čo sa deje v Gaze, znaky genocídy,“ uviedol pápež v jednom z úryvkov, ktoré zverejnil taliansky denník La Stampa. „Mali by sme starostlivo preskúmať, či to zapadá do technickej definície formulovanej právnikmi a medzinárodnými orgánmi,“ dodal.

Pápež František tým po prvýkrát otvorene vyzval na prešetrenie obvinení voči Izraelu. V septembri povedal, že izraelské útoky v Gaze a Libanone boli „nemorálne“ a neprimerané, a že armáda Izraela porušila pravidlá vedenia vojny.

Minulý rok sa František stretol oddelene s príbuznými izraelských rukojemníkov v Gaze, ktorých uniesol Hamas a s Palestínčanmi, ktorí prežili vojnu. Použil počas nich slová „terorizmus“ aj „genocída“, ktorým sa vatikánski diplomati zvyčajne vyhýbajú.

František v knihe hovorí aj o migrácii a integrácii migrantov v hostiteľských krajinách. „Vzhľadom na túto výzvu nemôže žiadna krajina zostať sama a nikomu nenapadne riešiť problém prostredníctvom reštriktívnejších a represívnejších zákonov, niekedy schválených pod tlakom strachu alebo pri hľadaní volebných výhod,“ povedal Francis. „Naopak, tak ako vidíme, že existuje globalizácia ľahostajnosti, musíme reagovať globalizáciou charity a spolupráce,“ dodal.

Izrael odmietol obvinenia z genocídy

Izrael odsúdil obvinenia z genocídy vznesené Organizáciou Spojených národov (OSN) ako „protiizraelské výmysly“. Reagoval tak na vyjadrenia komisie OSN, podľa ktorej postup izraelskej armády v Pásme Gazy spĺňa charakteristiky genocídy.

Správa špeciálnej komisie OSN uvádza, že Izrael v Pásme Gazy „zámerne spôsobuje smrť, hladomor a vážne zranenia“ a obviňuje Izrael, že „používa hladomor ako zbraň vo vojne“.

„Správa je odporným príkladom premeny OSN na figúrku v rukách teroristov útočiacich na civilné obyvateľstvo demokratického,“ uviedol v noci na nedeľu hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein na sociálnej platforme X. Ministerstvo obvinenia odmietlo ako falošné a trvalo na tom, že postup Izraela je zameraný výhradne na „zničenie schopnosti Hamasu páchať teroristické útoky“.

Správa komisie OSN nie je prvým obvinením Izraela z genocídy. Juhoafrická republika začiatkom roka oficiálne obvinila Izrael z genocídy na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) v Haagu. Izrael vtedy obvinenia tiež rázne odmietol. MSD Izraelu nariadil, aby povolil prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a žiadal, aby Izrael obmedzil straty na životoch a škody, nenariadil mu však zastaviť vojenskú operáciu v tejto palestínskej enkláve.

Spojené štáty ako najväčší podporovateľ Izraela odmietli najnovšie i minulé obvinenia ako nepodložené.

Vojna v Gaze sa začala po teroristickom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, pričom jeho bojovníci zabili asi 1 200 ľudí a 250 uniesli ako rukojemníkov do Gazy. Následné vojenské operácie Izraela zabili asi 43-tisíc ľudí podľa zdravotníckych predstaviteľov v Gaze, ktorí nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi Hamasu.