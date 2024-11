Sejf v banke vydal cennosti slávneho generála. Za koľko eur ich asi vydražia a čo do dražby nepôjde?

Túto nadácia založil de Gaulle spolu so svojou manželkou Yvonnou v auguste 1948 len niekoľko mesiacov po smrti ich dcéry Anny. Narodila sa s Downovým syndrómom, zomrela na zápal pľúc, keď mala ešte len 20 rokov. Nadácia pomáha zdravotne hendikepovaným ľu­ďom.

Rukopisy a rôzne predmety patriace najslávnejšiemu francúzskemu generálovi sa nachádzali dlhé roky v trezore odvtedy, čo ich po jeho smrti v novembri 1970 zdedil syn Philippe de Gaulle. Zrejme jediný z celej rodiny presne vedel, čo do sejfu vložil, pretože iba on mal doň prístup. Do trezoru mohli konečne nahliadnuť až v tomto roku pozostalí po tomto admirálovi, ktorý zomrel na jar 2024 vo veku obdivuhodných 102 rokov.

Keď zamestnanec banky otvoril sejf, potomkovia mohli zostať v nemom úžase. „Bolo to absolútne prekvapenie. Naozaj sme netušili, čo nájdeme. Úžasnú pokladnicu, históriu života generála de Gaulla, záchrancu Francúzska," povedal Stéphane Aubert z Artcurialu pre denník Guardian.

Prvé rukopisy de Gaulla pochádzajú z jeho mladosti, keď študoval na vojenskej škole. Ďalšie cenné písomnosti sú z obdobia druhej svetovej vojny, keď riadil francúzsky odboj z exilu v Británii. Nachádza sa medzi nimi napríklad list od vojnového britského premiéra Winstona Churchilla.

De Gaulle ako mladý muž sa zapojil už do prvej svetovej vojny. V marci 1916, keď mal 25 rokov, padol do nemeckého zajatia. Domov do Francúzska sa dostal až na konci roku 1918 (vojna sa skončila v novembri toho roku). Zo zajatia napísal niekoľko listov svojej matke. O doručenie pošty sa postaral Červený kríž.

Ďalšia cenná súkromná rodinná korešpondencia je z obdobia druhej svetovej vojny. Artcurial na svojej webovej stránke zvlášť poukazuje na list, ktorý de Gaulle v máji 1940 počas bitky o Francúzsko poslal svojej manželke (už v júni toho roku nacistické Nemecko dosiahlo kapituláciu napadnutého štátu). Aukčný dom odhaduje, že v kolekcii viacerých súkromných listov sa vydraží za 7-tisíc až 8-tisíc eur.

Pochopiteľne, že oveľa viac peňazí zaplatí úspešný účastník aukcie za rukopis knihy de Gaulla s názvom Rozpor medzi nepriateľom. Artcurial predpokladá, že konečná suma dosiahne 50-tisíc až 60-tisíc eur.

V dražbe ponúknu nielen písomnosti z pera de Gaulla. Budú v nej tiež zlaté náramkové hodinky, ktoré nosieval na ruke. Artcurial odhaduje výslednú sumu na 6-tisíc až 10-tisíc eur. Aukčný dom upozorňuje aj na príležitosť získať stolové hodiny, ktoré de Gaullovi darovala Eunice Kennedyová Shriverová. Dala mu ich ako vianočný darček v roku 1969. (Shriverová bola sestra amerického prezidenta Johna F. Kennedyho). Aukčný dom sa pri tejto položke nezmieňuje o odhadovanej cene.

To najcennejšie, čo sa v trezore skrývalo dlhé desaťročia, do dražby nepôjde. Artcurial neobjasňuje dôvod, ale dá sa predpokladať, že dediči si tento mimoriadne vzácny rukopis ponechajú alebo ho darujú francúzskemu štátu. Ide o rukou písaný prejav, ktorý de Gaulle predniesol v júni 1940, keď sa už nachádzal v britskom exile. Do dejín vošiel ako výzva z 18. júna. Bol to apel, v ktorom požiadal všetkých Francúzov, ktorí sa dostanú do Británie, aby sa s ním spojili v pokračujúcom boji proti nacistickému Nemecku. Prejav odvysielala stanica BBC, de Gaulle sa postavil k mikrofónu v jej sídle v Londýne.

Rovnako ako ostatné písomnosti ani tento rukopis sa ešte nikdy nedostal na verejnosť. Obsahuje viacero úprav, čiže umožňuje spoznať pôvodný text, ktorý si de Gaulle pripravil. Rukopis síce do dražby nejde, ale aspoň ho vystavia na niekoľko dní v aukčnom dome. Zaujímavý je ešte tým, že obsahuje aj rukou písané poznámky manželky generála. „Rukopis výzvy z 18. júna… Tento rukopis mi dal generál v Londýne 19. júna 1940. Povedal mi, aby som si ho uschovala. Ak sa mi to podarí, stane sa súčasťou dedičstva našich detí," dopísala na papier Yvonne de Gaullová.