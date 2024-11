Tisíc dní invázie: čaká Ukrajinu trpký koniec? S Trumpom to môže byť veľmi zlé, Putina zmení len vojenský tlak, myslí si analytik

Zajtra uplynie tisíc dní od začiatku veľkej ruskej invázie, ktorú šéf Kremľa Vladimir Putin spustil 24. februára 2022. Súhlasíte s názorom, že Ukrajina prehráva vojnu, alebo nie a prečo?

Trajektória vojny smeruje k trpkému koncu pre Ukrajinu. Mali by sme však byť v predpovediach aj opatrní. Trajektórie vojen nikdy nie sú lineárne. Na jeseň 2022 vývoj smeroval k porážke Ruska, ale Moskva to zvládla. No teraz to vyzerá tak, že Ukrajina je na ceste k prehre, a ukáže sa, čo urobí Kyjev, čo však do veľkej miery závisí od Západu. A to je, samozrejme, problém. Uvidíme, ako bude fungovať nová vláda Donalda Trumpa a môžeme len hádať, aké budú pozície USA o mesiac. Neverím, že by Ukrajina mohla vyhrať bez Američanov.

Povedali ste, že v roku 2022 trajektória vojny smerovala k porážke Rusov. Čo teda spôsobilo, že je teraz Ukrajina v takej zlej situácii? Je to preto, že nemá dostatok vojakov a zbraní? Alebo je dôvodom nedostatočná podpora zo Západu? Či to, že Rusko je naozaj pomerne silné?

Je to kombinácia týchto faktorov. Rusko bolo v roku 2022 v zlej situácii. Prišlo o veľkú časť vybavenia a o vojakov, ktorých nasadilo do invázie. Moskva musela siahnuť k nútenej mobilizácii, ale kvalita takto vytvorených jednotiek bola nízka. Do boja sa dostali veľmi zle vycvičení regrúti a dôstojníci. Rusko preto bolo určitý čas v defenzíve a vo veľkých bitkách v zime 2022/23 ako pri Bachmute využilo žoldnierov či trestancov. Moskve to umožnilo tlačiť na Ukrajinu a zároveň budovala ďalšie jednotky. Ukrajina by teraz mohla urobiť niečo podobné. No na vytváranie nových štruktúr a rotáciu vojakov nemá dosť ľudí. A nemá ani dostatok zbraní, čo je dlhodobý problém, ktorý sa len prehlbuje. Ukrajinci majú mimoriadne kreatívnych veliteľov a dobré brigády, ktoré sú veľmi inovatívne pri vypracovaní nových taktík, a ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi a obranným priemyslom. Napríklad nielenže vyvíjajú drony, ale riešia aj to, aby ich správne integrovali vo vojne. Problém však je, že ich znalosti nie sú rozložené rovnomerne po ozbrojených silách.

Sú Rusi v tomto iní?

Sú oveľa menej kreatívni a inovatívni ako Ukrajinci. Ale ak nájdu recept, akú taktiku by mali využívať, šíria ju pomerne rýchlo. Zrazu len vidíte, že sa veľa jednotiek správa rovnako, pretože sa preškolili. Na Ukrajine sa vysoko inovatívne brigády v podstate zmenia na elitné zoskupenia, ale ostatné zaostávajú. Dalo by sa to zlepšiť prehĺbenou spoluprácou s NATO, aby sa prepracoval výcvik Ukrajincov a aby sa naučené metódy lepšie šírili. Samozrejme, tu ide aj o to, aby sme vytvorili fungujúcu stratégiu pre dlhodobú vojnu, aby sme dokázali Kyjev dostatočne zásobovať. Vidíme, čo Ukrajina stratila za viac ako dva roky vojny. No od prvého dňa sme mali vytvárať stratégiu, ako to nahradiť. Nemali sme sa len pozerať na to, čo máme v skladoch a čo môže kto dať. Do toho ešte vstupovali domáce diskusie v jednotlivých štátoch, čo vlastne smieme Ukrajine poskytnúť, a príkladom týchto nekonečných debát je Nemecko. Namiesto toho sme sa mali zaoberať inými otázkami.

Na čo mali spojenci Ukrajiny klásť dôraz?

Mali sme sa pýtať, čo Kyjev naozaj potrebuje. Čo by bolo potrebné na to, aby Ukrajina nielen držala líniu a mala krátkodobú palebnú prevahu, ale aby aj dosiahla vo vojne stanovené ciele. Som úplne ohromený, keď ľudia ako poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan alebo bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg hovoria o ukrajinskej protiofenzíve v roku 2025. Je to skvelý nápad! No problém je, že toto sa rozhodne na bojisku. Teraz nie je Ukrajina ani schopná udržať bojovú líniu. Ak by sa chcela pustiť do protiofenzívy, potrebovala by prevahu v počte nasadených vojakov a palebnú prevahu. Teda sa pýtam, kde sú americké stíhačky F-16? Kde je munícia na útoky hlboko v tyle nepriateľa? Kde sú obrnené vozidlá? Kde je delostrelectvo? Kde sú raketomety? Na protiofenzívu toto všetko potrebujete, inak sú to len prázdne reči. Naši politici však nie sú zvyknutí na to, aby sa zaoberali vážnou debatou, ako dosiahnuť stanovené ciele v skutočne veľkej vojne.

Ak sa pozrieme na bojisko, tak pred pár dňami ukrajinský hlavný veliteľ generál Olexander Syrskyj povedal, že situácia je náročná a vykazuje známky eskalácie. Na druhej strane, podľa Kyjeva ruské straty vzrástli na rekordné úrovne. Odráža to však nejaké taktické úspechy Ukrajincov? Alebo to jednoducho znamená, že Rusko má dostatok mužov a je ochotné ich poslať na smrť?

Za posledné dni sa na bojisku dejú zaujímavé veci. To, čo nám Ukrajinci tvrdia o padlých Rusoch, je len orientačné. Zvyčajne Kyjev trochu preháňa, ale zase nie veľmi. Takže môžeme predpokladať, že ruské straty výrazne vzrástli. V skutočnosti je to asi vývoj, ktorý súvisí s tým, že Moskve dochádzajú staré zásoby. Chýbajú im najmä vozidlá na prepravu vojakov. Rusi sa teraz každý deň usilujú o veľké ofenzívy od Kursku až po Vuhledar. Na to potrebujú prepravovať veľa vojakov, čo by mali zabezpečiť bojové transportéry a bojové vozidlá pechoty. A zdá sa, že ich nemajú dostatok. Preto používajú motorky a všetky druhy civilných vozidiel alebo útočia pešo. Čo sa, samozrejme, dá, ale znamená to aj vyššie obete. Takže sa natíska otázka, či to bude musieť Putin vziať v istom momente na vedomie.

Ako by mohla znieť odpoveď?

Ruské ofenzívy budú zatiaľ pokračovať. Odhadujem, že Putin sa teraz usiluje vyvinúť tlak, aby dosiahol nejaký rozhodujúci výsledok. Ešte niekoľko mesiacov bude vládnuť neistota súvisiaca s nástupom Trumpa do Bieleho domu. Preto sa Putin tak snaží, ale Rusi sa dokážu aj prispôsobiť. Možno znížia počet útokov, či využijú iným spôsobom zbrane, ktoré majú k dispozícii. S delostrelectvom mali Rusi obrovský problém, pretože majú nedostatočné výrobné kapacity na náhradné hlavne, hoci zo Severnej Kórey dostávajú veľa munície. V ruskej doktríne je delostrelecká paľba mimoriadne dôležitá, ale Moskva sa predsa len prispôsobila. Takticky začala používať kĺzavé bomby, keďže Ukrajinci majú nedostatočnú protivzdušnú obranu a málo stíhačiek. A Rusi sa vedia prispôsobiť aj politicky. Mohli by požiadať Severnú Kóreu, aby im dodala transportné vozidlá, čo by im pomohlo. V konečnom dôsledku však ide o to, či Putin uvidí, že situácia jeho armády sa zhoršuje rýchlejšie ako ukrajinskej. Keby sa to dialo, šéf Kremľa by musel veci aspoň do istej miery prehodnotiť a možno hľadať cesty k prímeriu. No ukrajinským ozbrojeným silám sa darí horšie ako ruským, teda Putin toho veľa robiť nemusí. Áno, obetuje obrovské množstvo ľudí, ale to ho predsa nezaujíma a má víťazný plán.

Niekoľkokrát ste spomenuli Trumpa. Z jeho nominantov do vlády spomeniem len jedno meno. Šéfom amerických tajných služieb sa má stať Tulsi Gabbardová, ktorá dlhodobo ospravedlňuje Putinove kroky. Odráža jej nominácia, čo môžu Ukrajina a Európa očakávať od Trumpovej vlády?

Áno aj nie. Podľa mňa bude Trumpova vláda opäť akýmsi mixom ľudí. Niektorí myslia vážne, čo hovoria, iní nie. Kandidát na ministra spravodlivosti Matt Gaetz nie je taký hlúpy, ako sa tvári, keď vystupuje v televízii Fox News. Ak to tak môžem povedať, nominant na poradcu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz v skutočnosti nie je zlý človek, ale zapredal svoju dušu Trumpovmu hnutiu. Vie, že Američania za jeho stranu hlasujú kvôli Trumpovi. A potom budú vo vláde aj úplne šialení ľudia ako Gabbardová, Elon Musk alebo Vivek Ramaswamy. Nevieme, ako bude Bielemu domu fungovať politika smerom k Ukrajine. No Kyjevu môže byť v skutočnosti jedno, či sa budú hádať normálnejší republikáni s bláznami, alebo budú mať konflikt s demokratmi. Na jar vnútorné politické spory zdržali v Kongrese vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Pre Ukrajinu to bolo veľmi ťažké obdobie. Chýbala jej munícia a prišla o veľa vojakov a vybavenia. Uvidíme, ako sa nakoniec k celej veci postaví Trump. Kyjev potrebuje Washington. Európa napríklad nedokáže nahradiť kľúčové americké systémy protivzdušnej obrany Patriot, pretože ich jednoducho nemá dostatok. Európania môžu prispieť finančne, ale ak USA nebudú dodávať Ukrajine zbrane, potom sa skutočne dostaneme do veľkých problémov.

Takže sa môže stať, že to bude zlé.

Šanca, že to bude zlé, je veľmi vysoká. Áno, stále môžeme mať šťastie, ale problém je v tom, že môžeme mať šťastie aj pri výhre v lotérii, no zvyčajne sa to nestáva.

Pri súčasných diskusiách, čo by mohol Trump urobiť s vojnou, sa spomína aj nápad, že by európski vojaci v rámci mierového plánu strážili nejakú nárazníkovú zónu medzi Ukrajinou a Ruskom. Viete si to predstaviť?

Teoreticky to možné je, ale to by sme sa k nejakému takému mierovému plánu najprv museli dopracovať. Bez zvýšeného vojenského tlaku na Rusko sa to však nestane. Putin obetoval už príliš veľa a je taký posadnutý ničením a dobývaním Ukrajiny, že neexistuje jednoduchý spôsob, ako zmeniť jeho myslenie. Veľa Európanov žije v ilúzii, že teraz, keď sa zdá, že sú všetci unavení z vojny, prídeme s nejakou diplomatickou iniciatívou, ktorá bude hneď fungovať. No spomeňte si na minské dohody. Putin ich nevnímal ako diplomatické riešenie, ale snažil sa tento proces využiť na kontrolu Ukrajiny. Nikdy to nebolo len o Donbase. Putin chcel kontrolovať Kyjev a dokonca dúfal, že mu to Volodymyr Zelenskyj umožní. A keď si uvedomil, že sa to nestane, povedal si, že použije hrubú silu. Ale on bol vždy nastavený na cieľ ovládať Kyjev. Má to v hlave a neovplyvní to nejaká diplomatická iniciatíva alebo telefonát od Si Ťin-pchinga, ako si myslia niektorí Európania. Zmení sa to len tak, že Putin nebude vidieť žiadnu ďalšiu šancu, aby vojensky naplnil svoje ciele.