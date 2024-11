Ukrajinci nedostali s americkými raketami absolútnu slobodu, strely ATACMS si to namieria na Severokórejčanov pri Kursku

Spojené štáty povolili Ukrajine používať americké strely na útoky v Rusku iba v Kurskej oblasti, napísal americký server Axios. Súvisí to podľa neho s rozmiestnením severokórejských vojakov v tomto regióne pri hraniciach s Ukrajinou. Denník The New York Times a agentúry Reuters a AP s odvolaním sa na amerických predstaviteľov napísali, že prezident Joe Biden povolil Kyjevu použiť Spojenými štátmi dodané strely proti cieľom na ruskom území.