Bidenov test Putinových červených čiar. Rozviazal ruky aj Trumpovi?

Prezident USA na samom konci svojho funkčného obdobia urobil to, o čo ho Kyjev už dávno žiadal. Viacerí experti sa zhodujú, že svojím rozhodnutím rozšíril manévrovací priestor nielen ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, ale, paradoxne, aj svojmu nástupcovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho v januári vystrieda v Bielom dome. A to napriek tomu, že syn novozvoleného šéfa Oválnej pracovne Donald Trump junior na sociálnej sieti X píše o „imbeciloch“, ktorí „sa chcú postarať o spustenie 3. svetovej vojny skôr, ako bude mať môj otec šancu priniesť mier a zachrániť životy“.

Podobne zneli aj prvé reakcie z Moskvy. Denník New York Times (NYT) zverejnil senzačnú informáciu v nedeľu večer nášho času, počas vysielania relácie Vesti nedeli na televíznej stanici Rossija 1. A moderátor Dmitrij Kiseľov ihneď spustil slovnú salvu o možných dôsledkoch.

„Ako bude Rusko reagovať? Odpoveďou môže byť čokoľvek. Čokoľvek! Nie nadarmo bola naša jadrová doktrína upravená. Ako opakovane zdôraznil prezident Putin: raketové údery do hĺbky ruského územia by zmenili charakter konfliktu, jeho podstatu, a znamenali by radikálnu eskaláciu,“ vyhlásil Kiseľov, podľa ktorého Spojené štáty priamo vstupujú do vojny s Ruskom so všetkými dôsledkami pre svoje vlastné územie.

Ukrajinci odpaľujú taktické rakety ATACMS Video (Archívne video) Snímky, ktoré zverejnil hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny generál Valerij Zalužnyj. "ATACMS. Práca našich vojakov. Ďakujeme za vašu službu! Ďakujeme partnerom za podporu. Spolu – k víťazstvu,“ napísal v sprievodnom texte.

Biden sa podľa denníka Washington Post rozhodol v reakcii na to, že aj Moskva s Pchjongjangom z jeho pohľadu prekročili pomyselnú červenú čiaru, keď sa severokórejskí vojaci zapojili do ruskej protiofenzívy v Kurskej oblasti. Vojenský expert Carnegie Endowment Michael Kofman pre WP povedal, že povolenie raketových útokov ATACMS Ukrajincom dodá väčšiu sebadôveru pri obrane časti Kurskej oblasti, ktorú dobyli v auguste.

Dokonalý zásah z HIMARS-u: Ukrajinci zničili Rusom radar za 250 miliónov Video HIMARS-y Ukrajincom stále dobre fungujú. Rusom zničili protidelostrelecký radarový systém 1K148 Jastrab-AV za 250 miliónov dolárov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Moskva do protiútoku v Kurskej oblasti zapojila približne 50-tisíc vojakov vrátane vyše 10-tisíc Severokórejčanov. Ich úlohou je vytlačiť Ukrajincov z Ruska do inaugurácie Trumpa, ktorý pred voľbami sľuboval, že do 24 hodín privedie Kyjev a Moskvu k ukončeniu vojny. V prípade, že by Ukrajinci v čase mierových rokovaní ešte stále okupovali územie v Rusku, ich vyjednávacie pozície by boli zjavne silnejšie.

Kým viacerí ruskí propagandisti sa Západu vyhrážajú jadrovou apokalypsou, z kremeľských a vládnych miest nezaznela žiadna jasná oficiálna reakcia. Hovorcovia Kremľa a rezortu diplomacie iba uviedli, že „prezident sa k tejto otázke už vyjadril“.

Putin za posledných šesť mesiacov niekoľkokrát varoval pred dôsledkami použitia západných zbraní dlhého doletu na ruskom území, ktoré podľa neho budú znamenať začiatok priameho zapojenia Západu do rusko-ukrajinskej vojny. Koncom septembra šéf Kremľa oznámil zmenu jadrovej doktríny, keď vysvetlil , že „podpora nejadrového štátu zo strany jadrového štátu sa bude považovať za jeho účasť na útoku na Rusko“.

Ruský prezident za 1000 dní vojny už viackrát vytyčoval červené čiary. Sľubovaná odveta však Západ napokon nepostihla. A to ani vtedy, keď USA vlani Ukrajine dodali rakety ATACMS s dosahom 300 kilometrov, a Kyjev ich použil na Kryme, ktorý Putin už vyše desať rokov označuje za neoddeliteľnú súčasť Ruska.

Podľa politológa Arkadija Dubnova sa dosluhujúci šéf Bieleho domu pustil do hry na zvyšovanie stávok v konflikte. „Predovšetkým ide o test ,slabosti' Moskvy, aby sa zistilo, ako bude reagovať na prekročenie ,veľmi červenej línie',“ napísal na Telegrame.

Podobne to vidí vojenský expert Jurij Fiodorov. „Bidenovi celkom presvedčivo vysvetlili, že Putinovo vyhlásenie je len ďalší bluf. Bude tu bojovná rétorika. Pokiaľ ide o skutočnú odpoveď, Moskva už takúto odpoveď dala – masívne údery na Ukrajinu. Putin si účty vyrovná na Ukrajine,“ povedal Fiodorov v relácii na YouTube.

Ak sú pravdivé úniky, podľa ktorých sa ruská rozviedka o Bidenovom súhlase dozvedela o niečo skôr, ako to zverejnil NYT, potom odpoveďou bol už masívny raketový útok 17. novembra na energetickú infraštruktúru celej Ukrajiny, poznamenal Dubnov. „Následná reakcia Moskvy sa prejaví len v narastajúcom rozsahu takýchto úderov, obmedzených na použitie konvenčných zbraní,“ dodal analytik.

„Tažko sa ubrániť pocitu, že Bidenovo rozhodnutie má predovšetkým domáci americký rozmer, pričom odchádzajúca administratíva Bieleho domu sa snaží zabrániť tomu, aby sa nastupujúca Trumpova administratíva o dva mesiace obrátila smerom k proruskému oportunizmu,“ usudzuje Dubnov.

Politológ Abbas Galliamov upozorňuje, že Biden týmto spôsobom vlastne svojmu nástupcovi uvoľňuje ruky. „Schválením úderov hlboko na ruskom území Biden dobrovoľne prevzal úlohu ,zlého vyšetrovateľa'. Tým rozšíril Trumpov manévrovací priestor, čím mu uľahčil úlohu ,dobrého' vyšetrovateľa,“ poznamenal niekdajší pisateľ Putinových prejavov na Telegrame.

„Zvráti Trump Bidenovo rozhodnutie?“ uvažuje publicista Anatolij Nesmian. „Možno áno. A možno nie,“ píše na Telegrame a dodáva: „V skutočnosti je Bidenovo rozhodnutie pre Trumpa dobré, pretože mu poskytuje ďalšiu obchodnú pozíciu. Za zrušenie tohto rozhodnutia môže vyjednať veľa vecí.“

Nemecký expert na Rusko Julian Röpcke tiež hovorí o rozšírených mantineloch pre 47. prezidenta USA. „Trump má presne dve možnosti: kapitulovať pred Ruskom a nariadiť Ukrajine, aby sa vzdala, alebo naďalej masívne podporovať Ukrajinu zbraňami, aby donútil Rusko k skutočným rokovaniam o prímerí,“ napísal na sieti X.