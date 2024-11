Pokúsi sa Putin vytiahnuť Zelenskému z ruky jeho tromf pred príchodom Trumpa do Bieleho domu?

Ukrajinci odpaľujú taktické strely ATACMS dodané z USA Video

Z informácií obidvoch bojujúcich štátov vyplýva, že boje sa nepretržite vedú od 6. augusta, keď ukrajinskí vojaci vtrhli do Kurskej oblasti. Každá strana vyratúva iba svoje úspechy. Ukrajinci sa napríklad chvália tým, že likvidujú ruské obrnené vozidlá aj bez priameho zapojenia sa do bojov. Okolie podmínovali a tak Rusi pri pokuse o prelom postrácali už veľa kusov vojenskej techniky. Naopak, ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho vojaci majú prevahu v delostrelectve aj vo vzduchu. Prehnane pôsobia informácie, podľa ktorých kurským smerom Ukrajinci stratili doteraz až viac ako 33-tisíc mužov.

Faktom zostáva, že Rusi naďalej nekontrolujú niekoľko stoviek štvorcových kilometrov svojho teritória. Americký Inštitút pre štúdium vojny v polovici októbra odhadol, že Ukrajinci ovládajú bezmála 800 štvorcových kilometrov v Kurskej oblasti. O dva týždne denník Washington Post napísal s odvolaním na analytikov, že Rusom sa už podarilo dobyť späť takmer polovicu územia, ktoré zabrali Ukrajinci. Z pohľadu Moskvy sa však stále nedá hovoriť o jednoznačne úspešnom ťažení, veď územie, ktoré ukrajinská armáda v Kurskej oblasti ovláda, je takmer také veľké ako rozloha Bratislavy a Košíc dokopy.

Koberec bômb. Takto Ukrajinci ničia mosty v Kurskej oblasti kazetovou muníciou Video

Noviny New York Times pred pár dňami napísali, že Rusi zhromaždili v regióne až 50-tisíc vojakov, medzi ktorými sa nachádza veľa Severokórejčanov. Denník, ktorý sa odvoláva na nemenovaných ukrajinských i amerických predstaviteľov, poznamenal, že rozsiahla ruská protiofenzíva sa očakáva v najbližšej dobe. Zapojiť by sa do nej malo aj viac ako 10-tisíc príslušníkov severokórejskej armády. Ukrajinské zdroje tvrdia, že Rusi im poskytli nielen svoje uniformy, ale hlavne guľomety, ostreľovacie pušky, protitankové strely a raketomety.

Čo sa týka bojovej morálky takpovediac žoldnierov z východnej časti sveta, isté je, že severokórejský diktátor Kim Čong-un poslal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi posily s vymývaným mozgom. „Od ranej mladosti im nahovárajú, že sa musia obetovať bez akéhokoľvek zaváhania pre svojho vodcu," podotkol denník Wall Street Journal. Každodennou súčasťou ich vojenského výcviku a zdokonaľovania sa v boji je ideologická príprava. Možno ani netušia, prečo ich Kim vyslal do Ruska, no ak sú sfanatizovaní, budú ochotní na fronte vydať sa v ústrety smrti.

Severokórejskí vojaci fasujú ruské uniformy Video

Mimochodom, vojenský dril v severokórejských pomeroch je veľmi náročný. Muži musia absolvovať povinnú vojenčinu v trvaní až 10 rokov, na ženy sa vzťahuje päťročná základná vojenská služba.

Otázne je, či Rusi dokážu zabezpečiť kvalitné dorozumievanie sa so Severokórejčanmi. Jedna vec je mať tlmočníka v kasárňach, iné je garantovať spoľahlivú komunikáciu už priamo na bojisku medzi sebou. A ako budú fungovať v teréne? „Rusi môžu k sebe začleniť Severokórejčanov v podobe jednotlivých oddielov alebo vytvoriť z nich samostatnú vojenskú jednotku," poznamenal pre agentúra UNIAN vojenský expert Oleksandr Kovalenko. V prvom prípade by očakával koordináciu na nízkej úrovni, čo vidí hlavne v jazykovej bariére.

Ukrajinci pália na Rusov termobarické rakety Video

Počet obetí v severokórejských radoch môže by vysoký s prihliadnutím na najnovšie rozhodnutie prezidenta USA Joea Bidena, ktorý umožní Zelenskému, aby jeho armáda používala americké rakety aj vnútri ruského územia. Mohol by Kim doplniť alebo zvýšiť počty svojich mužov na ruskom území? Severná Kórea má okolo 1,2 milióna príslušníkov, efektívne bojaschopných je zhruba 600-tisíc z nich. Objavili sa špekulácie, že Kim by mohol poskytnúť Putinovi dovedna až približne 100-tisíc vojakov. Vojenský analytik Andryj Laňkov si však myslí, že tak veľa by ich nikdy nebolo. „Tých 100-tisíc je nereálnych, aby sa neznížila bojaschopnosť severokórejskej armády. Mohlo by ísť o postupnú rotáciu na úrovni 10 percent. Dokopy nie 100-tisíc, ale možno 60-tisíc," citovala ho agentúra Deutsche Welle.

Je možné, že Putin si zaumienil dobyť späť stratené časti Kurskej oblasti ešte pred príchodom Donalda Trumpa do Bieleho domu. Čiže do konca januára 2025, keď tento republikán preberie po Bidenovi prezidentské právomoci. Keby mu to vyšlo, Zelenskyj by stratil dôležitý tromf v prípadných rokovaniach o ukončení vojny. V Kyjeve si to nepochybne uvedomujú, preto nie je vylúčené, že do Kurskej oblasti vyšlú posily, aby zabránili prelomeniu ukrajinských pozícií.

Ak sa jedného dňa okupované územia tejto oblasti vrátia pod ruskú kontrolu, Moskvu čaká veľký účet za obnovu na zničenom teritóriu. Gubernátor Kurskej oblasti Alexandr Smirnov povedal, že náklady na rekonštrukcie dosiahnu 700 miliárd rubľov, čo v prepočte vychádza na viac ako 6,6 miliardy eur. A to Smirnov nezarátal škody, ktoré ešte na tomto území nepochybne vzniknú počas očakávaných ťažkých bojov.