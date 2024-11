Berlín posiela Kyjevu tisíce Minitaurusov. Disponujú zvláštnou schopnosťou

„Sú to drony schopné zasiahnuť miesta 30 či 40 kilometrov za frontom,“ povedal Pistorius. Tieto bezpilotné prostriedky by podľa neho v tyle mohli útočiť napríklad na veliteľské stanovištia.

Poznamenal, že ich zvláštnou schopnosťou je prenikať aj nepriateľským elektronickým rušením. To je možné aj vďaka tomu, že riadenie a výber cieľov kontroluje umelá inteligencia.

Kľúčovou vlastnosťou týchto bezpilotných lietadiel je ich pokročilý softvér, ktorý im pomáha orientovať sa v teréne pomocou rôznych ukazovateľov, vďaka čomu môžu zasiahnuť svoje ciele aj v náročných poveternostných podmienkach alebo v teréne, v ktorom prebiehajú ťažké boje.

Podľa Bildu ide o výrobky firmy Helsing, ktoré si objednalo ukrajinské ministerstvo obrany a ktoré platí nemecká vláda. Očakáva sa, že dodávky sa začnú v decembri a mesačne bude na Ukrajinu prichádzať niekoľko stoviek týchto dronov.

Drony, ako uviedla stanica MDR, majú prezývku Minitaurus, ktorá odkazuje na strely s plochou dráhou letu Taurus.

Taurusy majú dosah až 500 kilometrov, čo by ukrajinským silám umožnilo likvidovať aj vzdialené ruské ciele, spolkových kancelár Olaf Scholz ale dodávku týchto zbraní z obáv zo zatiahnutia Nemecka do konfliktu dlhodobo odmieta.