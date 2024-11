ONLINE: Tisíci deň vojny, kyjevský Majdan pokrývajú vlajočky za padlých. Borrell: Ukrajina má povolenie pre útoky do 300 km

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1000 dní

6:12 Podľa vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku Josepa Borrella Spojené štáty umožnili Ukrajine zasiahnuť v hĺbke až 300 kilometrov na území Ruska. Server Ukrainska Pravda sa odvolal na jeho slová počas stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Bruseli.

„Takže je to približne v okruhu 300 kilometrov. Nie je to až tak veľa, ak hovoríme o vzdialenosti, nie je to veľká vzdialenosť, nesiaha ďaleko do vnútrozemia, ale je to rozhodnutie administratívy. Prečo sa tak rozhodli teraz, a nie pred voľbami, ja neviem,“ dodal.

Najvyšší diplomat EÚ neobjasnil svoj zdroj informácií, keďže oficiálni americkí predstavitelia stále nepotvrdzujú povolenie Ukrajiny zasiahnuť Rusko americkými zbraňami, píše Ukrainska Pravda.

„Hovorím opakovane, že Ukrajina by mala mať možnosť používať zbrane, ktoré sme jej poskytli, nielen aby zastavila šípy, ale tiež aby bola schopná zasiahnuť lučištníkov,“ uviedol Borrell. "Som si istý, že o tom budeme znovu diskutovať. Dúfam, že členské štáty sa na tom zhodnú, "doplnil.

Na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ neprijali všeobecné rozhodnutie, že Ukrajina môže použiť európske zbrane na útok na ruské územie, píše agentúra Unian. O tejto otázke si podľa Borrell rozhodne každá krajina samostatne.

6:00 Kyjevský Majdan, čiže námestie Nezávislosti, býval srdcom ukrajinských revolúcií a pre mnohých je jediným miestom, kde môžu skutočne uctiť pamiatku svojich blízkych. Kým vojna na Ukrajine vstupuje do svojho tisíceho dňa, na Námestí Nezávislosti v hlavnom meste sa stále rozrastá more modro-žltých vlajok na počesť padlých, napísal server Euronews.

Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 padlo podľa západných odhadov v bojoch približne 80 000 ukrajinských vojakov. Mnohí z nich boli dobrovoľníci, ktorí zanechali civilný život, aby vypočuli volanie a išli brániť svoju krajinu.

Ich blízki dúfajú, že ich obete nebudú zabudnuté, a umiestňujú na trávniku na námestí malé, jednoduché vlajky ručne označené menami a dátami padlých.

„Dala som ju sem, aby niekto, kto pôjde okolo, mohol vidieť, že tento človek kedysi žil a položil za nás život,“ povedala Svitlana Kiričenková. Prišla z Čerkaskej oblasti, aby nahradila počasím ošľahanú vlajku, ktorú tu umiestnila pred vyše rokom na počesť svojho syna, ktorý zahynul v boji. Na jej miesto teraz starostlivo umiestnila novú. „Aby sme mohli pokojne žiť medzi svojimi, a nie aby nám Rusi diktovali, ako máme žiť a čo máme robiť,“ dodala.

Archívy agentúry AP ukazujú, že prvé vlajky sa na trávniku na námestí objavili v máji prvého roku vojny. Teda krátko po tom, ako sa ruské jednotky stiahli z Kyjevskej oblasti a hlavnému mestu prestala hroziť okupácia.

Fotografie z tej doby ukazujú desiatky vlajok úhľadne usporiadaných v radoch na trávnatej ploche. Ako vojna pokračovala, miesto sa premenilo. Tráva zmizla a nahradili ju vyšliapané cestičky pripomínajúce chodníky na cintorínoch, ktoré sa vinú medzi tisíckami vlajok.

Objavilo sa medzi nimi aj mnoho portrétov, ktoré priniesli príbuzní. Zobrazujú sebavedomé a usmievavé tváre vo vojenských uniformách. Miesto je tiež posiate čerstvými aj sušenými kvetmi, ktoré predstavujú poctu smútku a základný kameň ukrajinskej histórie.

Námestie Nezávislosti bolo napokon dlho srdcom ukrajinských revolúcií. Pre mnohých je jediným vhodným miestom na spomienku na blízkych. Je to pamätník vytvorený samotnými ľuďmi, vedenými hlbokou potrebou uctiť pamiatku svojich padlých pri absencii oficiálneho vládneho pamätníka.

Iní vojaci a rodiny sem prichádzajú posedieť a ticho pritom hľadí do diaľky. Okoloidúci sa zastavujú, pokľakajú. Čoskoro nato sa ale život v hlavnom meste zase rozbieha a vracia do svojho obvyklého tempa.

Nové vlajky medzitým pribúdajú takmer denne. Neďaleko odtiaľto sa skoro každý deň odohrávajú smútočné obrady, po ktorých nasledujú chvíle ticha. Rozrastajúci sa pamätník pripomína cenu, ktorú Ukrajina platí za svoju slobodu.