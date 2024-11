Útoky, ktoré ukrajinská armáda podnikla v ruskej Brjanskej oblasti s nasadením rakiet dodaných Spojenými štátmi, jasne dokazujú, že Západ chce vojnu na Ukrajine eskalovať. V utorok, keď uplynulo tisíc dní od začiatku ruskej invázie do susednej krajiny, to podľa agentúry Reuters vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Ukrajinské médiá dnes informovali o tom, že Ukrajina prvýkrát použila americké rakety ATACMS na útok na arzenál v hĺbke Ruska. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že išlo o útok americkými raketami v Brjanskej oblasti susediacej s Ukrajinou.

Ukrajinci odpaľujú taktické strely ATACMS dodané z USA Video

Ak Ukrajina na útoky na ruské územie používa zbrane dlhého doletu, znamená to podľa šéfa ruskej diplomacie, že ich obsluhuje americký vojenský personál. „Bez Američanov nie je možné tieto vysoko pokročilé rakety používať, ako opakovane povedal (ruský prezident Vladimir) Putin. Budeme to považovať za novú fázu vojny Západu proti Rusku a budeme podľa toho reagovať,“ uviedol Lavrov.

Putin ešte v septembri povedal, že keď Západ povolí Kyjevu používať svoje ďalekonosné zbrane na útoky v ruskom zázemí, bude to znamenať „priame zapojenie krajín NATO, Spojených štátov a európskych krajín do vojny na Ukrajine“, pretože pri obsluhe týchto systémov by bolo nutné použiť infraštruktúru a vojakov aliancie.

Čítajte viac Putin schválil novú jadrovú doktrínu. Rusko spustilo sériovú výrobu protijadrových krytov

Lavrov tiež novinárom na okraj summitu skupiny G20 v Riu de Janeiro povedal, že dúfa, že si politici na Západe pozorne prečítajú novú ruskú jadrovú doktrínu, ktorú potvrdil prezident Vladimir Putin.

Dokument rozširuje zoznam možností, kedy Moskva môže použiť jadrové zbrane. Rusko podľa Lavrova urobí všetko preto, aby zabránilo jadrovej vojne. Dodal, že jadrové zbrane fungujú ako nástroj odstrašenia pred atómovou vojnou.