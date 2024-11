Kde seniori poberajú viac peňazí od štátu? Priemerný dôchodok na Slovensku je dokonca až súčet dvoch ruských a dvoch ukrajinských penzií

Najprv pripomeňme, že obidve niekdajšie republiky Sovietskeho zväzu získali nezávislosť v decembri 1991, čiže zhruba jeden rok pred vznikom samostatného Slovenska. Viac ako tri desaťročia, ktoré odvtedy uplynuli, sú jednoznačne dostatočne dlhé obdobie, aby sa dalo povedať, kto po páde komunizmu lepšie využil príležitosti hospodárskeho rozvoja v slobodnej spoločnosti. V tomto prípade ide o porovnanie toho, kde majú seniori viac úžitku z ekonomiky a hospodárenia štátu.

Prečo majú ženy nižšie dôchodky a čo s tým? Video Zdroj: TV Pravda

Pred viac ako tridsiatimi rokmi Slovensko, Rusko i Ukrajina takpovediac stáli na rovnakej štartovacej čiare. Kde sa odvtedy ocitli seniori? Podľa Sociálnej poisťovne bola k 31. decembru 2023 priemerná výška vyplácaného starobného dôchodku 649 eur (štyri roky predtým 477 eur). Po valorizácii sa zvýšil na 667 eur. V oboch zmienených krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je tento údaj výrazne nižší.

Na Ukrajine seniori poberajú priemerný starobný dôchodok niečo nad 5-tisíc hrivien, čo v prepočte vychádza iba na 115 eur. Ľudí v penzijnom veku tam žije 10 miliónov. „Náklady na vyplácanie priemerného dôchodku zostávajú najvyššie," poznamenala agentúra UNIAN. O akom-takom prijateľnom nadštandarde v ukrajinských podmienkach asi môžu hovoriť tí, čo mesačne dostávajú viac ako 10-tisíc hrivien (242 eur). „Penzie v tejto výške poberá viac ako milión Ukrajincov," uviedol server Fokus. Medzi ukrajinskými penzistami sa nájde aj jeden mimoriadne bohatý. „Najvyšší vyplácaný dôchodok je 390-tisíc hrivien," upozornil server Obozrevateľ. V prepočte to vychádza až na 8945 eur. Meno poberateľa je samozrejme z dôvodu ochrany osobných údajov pre verejnosť neznáme.

Server Visit Ukraine vymenoval štyri hlavné príčiny, prečo ukrajinskí seniori dostávajú málo peňazí: zložitá hospodárska situácia, demografické problémy, vojnový stav a vysoká miera tieňovej ekonomiky. Čo sa týka štvrtého bodu, ide o to, že štát prichádza o veľa peňazí na daňových únikoch. Odhaduje sa pritom, že tieňová ekonomika tvorí až takmer 40 hrubého domáceho produktu na Ukrajine.

Predčasné dôchodky Video Zdroj: TV PRAVDA

Najbližšia valorizácia ukrajinských dôchodkov sa uskutoční v marci 2025. Člen parlamentného výboru pre sociálne veci Myhajlo Cymbaljuk varuje, že situácia penzistov s najnižšími príjmami sa výrazne nezmení k lepšiemu. „Takmer 5 miliónov Ukrajincov bude mesačne poberať len 2300 hrivien," citovala ho UNIAN. Je to žalostné, pretože po prepočte sa dostaneme k ťažko uveriteľnej, ale pritom k skutočnej sume 56 eur. Veľa seniorov je odkázaných na finančnú výpomoc svojich potomkov, respektíve príbuzných, ktorí odišli za prácou do zahraničia. Prípadne si sami prilepšujú na živobytie ešte stále prácou, ktorú často vykonávajú načierno.

V prípade najviac sociálne ohrozených dôchodcov ukrajinská legislatíva umožňuje vyplácať im malý príplatok k penzii. Dosahuje necelých tisíc hrivien (okolo 24 eur), požiadať oň môžu napríklad seniori, ktorí majú viac ako 80 rokov, alebo v domácnosti žijú sami.

Ako sú na tom starí ľudia v Rusku? Mimochodom, v obrovskej krajine, ktorá vlastní obrovské nerastné bohatstvo, o akom sa iným štátom môže jedine snívať… Ruskí penzisti určite nenájdu zámienku, aby sa posmievali ukrajinským dôchodcom. Majú sa síce lepšie, ale seniorom na Slovensku môžu len ticho závidieť. Priemerný starobný dôchodok vyplácaný v Rusku dosahuje 22,5-tisíca rubľov, čo je necelých 224 eur. Pre vysokú infláciu sa opäť chystá valorizácia, ktorá by mala v budúcom roku viesť k tomu, že priemerná penzia sa zvýši na 24-tisíc rubľov (239 eur). Koho sa dotkne? „Rusko má 33,2 milióna nepracujúcich dôchodcov a 7,85 milióna pracujúcich penzistov," informoval o štatistických údajoch server RBK.

IDE O PENIAZE - Martin Šuster, dopady konsolidačného balíčka Video Zdroj: TV PRAVDA

Ako sú na tom ruskí seniori, keď sa vyberú nakupovať? „Zažívajú obdobie ochudobnenia," napísali noviny Nezavisimaja gazeta. Príčina spočíva v tom, že za posledný rok si môžu dovoliť kúpiť takmer o 5 percent menej najdôležitejších tovarov zo svojho dôchodku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Štátny štatistický úrad tvrdí, že ich reálny príjem sa za toto obdobie znížil len o 0,1 percenta. Podľa expertov Centra makroekonomických analýz a krátkodobých prognóz ekonómov je to síce pravda, ale inak to vyzerá pri pohľade na tzv. spotrebiteľský kôš chudobných ľudí. Doňho zaraďujú základné potraviny, lieky, hygienické potreby a zo služieb dopravu. „V septembri tohto roku sa ceny medziročne zvýšili o 8,63 %, no ceny spotrebiteľského koša chudobných vzrástli o 13 %," citovala Nezavisimija gazeta zistenie ekonómov tohto strediska.

Penzistov v Rusku môže trápiť aj to, že platy sú výrazne vyššie ako dôchodky. Ozývajú sa preto politici, ktorým sa to tiež nepáči. „Výška priemerného starobného dôchodku je teraz na úrovni 23 – 24 percent priemernej mzdy. Táto úroveň tu bola v roku 2007," upozornila poslankyňa Oksana Dmitrijevová. S poľutovaním dodala, že kým v tomto roku dosahuje rast platov 20 percent, naopak, valorizácia penzií bola len 7,3 percenta. Rovnaké zvýšenie dôchodkov sa očakáva v budúcom roku, rast miezd by však mal byť na úrovni 13 percent.

Sťažuje sa aj podpredseda parlamentného výboru pre hospodársku politiku Nikolaj Arefiov. Chcel by presadiť, aby v žiadnom z ruských regiónov neboli penzie pod hranicou 40 percent tamojšej priemernej mzdy. „Peniaze máme. Iba pre ľudí nám tieto peniaze chýbajú. V penzijnom fonde sú peniaze, štát má peniaze, 43 biliónov rubľov v rozpočte. Netreba tak veľa, aby sme dôchodcom vyplácali penziu vo výške 40 percent priemerného platu," povedal pre server News. Áno, finančné zdroje by sa našli, ale v Kremli sa rozhodli dávať rekordne veľa peňazí na zbrojenie (naviac od rozpadu Sovietskeho zväzu), čo súvisí s vojnou proti Ukrajine.

Čo by znamenalo, keby si ruskí seniori takto prilepšili? „V Moskve by poberali 62,5-tisíc rubľov, v Murmansku 33-tisíc rubľov," citoval server NSN predsedu zväzu dôchodcov Moskovskej oblasti Anatolija Nikitina. V prepočte by penzisti v hlavnom meste poberali viac ako 620 eur a v najväčšom ruskom meste za polárnym kruhom takmer 330 eur. Treba však doplniť, že je to fatamorgána, nič také sa určite neudeje.

Odpoveď na otázku, ktorí seniori sa majú lepšie, je jasná. Keď zrátame dva priemerné mesačné ukrajinské dôchodky (v prepočte dokopy 230 eur) a dva rovnaké ruské (dovedna 448 eur),výsledná suma vychádza na 678 eur. Priemerná penzia na Slovensku, ako už bolo zmienené, je 667 eur.