Nová štúdia ukazuje, že európsku budúcnosť Ukrajiny potrebujeme „predať“ lepšie

Slobodné médiá sú nenahraditeľnou súčasťou demokracie, čo sme si pripomínali aj v uplynulých dňoch počas osláv 35. výročia Nežnej revolúcie. Sú dôležité pre spoluformovanie a rámcovanie širšej spoločenskej diskusie, vrátane tak komplexných tém, akou je aj vojna proti Ukrajine a jej európska budúcnosť. Nová štúdia ukazuje, že štandardným slovenským médiám sa však dnes nedarí dobre dosiahnuť na nerozhodnutých Slovákov, a to ani pri tak kľúčovej téme. Podoba ukončenia vojny proti Ukrajine a vízia jej integrácie do EÚ sú pritom významné pre budúcnosť Slovenska.

Výskum realizovaný v uplynulom roku a pol ukázal, že bežní Slováci, ktorých geopolitický kompas nie je významne vychýlený ani na Západ, ani na Východ, informácie z médií síce registrujú, no preberajú ich iba v obmedzenej miere. Strácajú sa v informačnom pretlaku a ani po viac ako dva a pol roku od začiatku ruskej agresie nemajú jasno v tom, kto je v konflikte agresor, akú zahraničnopolitickú pozíciu by malo zastávať Slovensko, či aký dopad na neho bude mať spôsob ukončenia konfliktu a podoba budúceho povojnového usporiadania.

Spomínaná štúdia je založená na porovnaní toho ako o vojne na Ukrajine a jej európskej budúcnosti komunikovali slovenské médiá a toho ako vec vnímali bežní občania. Diskusia s nimi ukázala, že dve tretiny Slovákov sa snažia držať istej komfortnej pozície medzi veľmocami, ako „most medzi Východom a Západom“. A teda, voči nikomu sa príliš nevymedzovať, prihliadať k vlastnému potenciálnemu benefitu či diskomfortu, hľadať a využiť možnosti spolupráce na obe strany a v tomto duchu vlastne prečkať aj vojnu proti Ukrajine.

Pri snahe zistiť či občania cítia morálnu zodpovednosť pomáhať Ukrajine ako obrancovi nielen vlastnej krajiny a územia, ale aj slovenskej a európskej demokracie a bezpečnosti, iba jeden z pätnástich respondentov vyslovil súhlas s týmto argumentom, ktorý sa predtým priebežne objavoval v mediálnom priestore. 60 % respondentov vojnu vníma skôr ako externý konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom (alebo v niektorých prípadoch aj prenesene medzi USA a Ruskom), než ako „boj za nás všetkých“.

Pri pohľade na Rusko o ňom slovenské médiá od začiatku konfliktu jasne informovali ako o agresorovi stojacom za neodôvodneným útokom proti Ukrajine, ako o hrozbe pre Slovensko aj širší demokratický Západ, či pokrývali spektrum vojnových zločinov páchaných proti Ukrajine a jej občanom. Ako však ukázal výskum, väčšina Slovákov Rusko napriek tomu buď nevníma ako hrozbu alebo sa jednoducho odmietajú vymedziť voči jednej či druhej strane. Nová štúdia tak potvrdzuje pokračovanie trendov, ktoré na Slovensku s ohľadom na pokles podpory členstva Ukrajiny v EÚ či nejasnosti okolo zodpovednosti za vojnu na Ukrajine namerali aj v Globsecu.

Kontroverznou sa ukázala byť aj téma foriem pomoci Ukrajine. Na to, ako vec vnímajú občania zjavne okrem médií, ktoré skrz reportážne články, rozhovory aj komentáre dlhodobo informujú o potrebe kombinácie humanitárnej, finančnej, vojenskej aj inej pomoci, majú významný dopad aj iné zdroje. Ponúka sa tu spomenúť rétoriku časti politického spektra na Slovensku, vrátane vládnych strán, no svojim dielom nepochybne prispievajú aj alternatívne médiá, či bubliny na sociálnych sieťach. Slováci sú vo všeobecnosti (93 %) naklonení Ukrajine pomáhať, pričom 60 % z nich podporuje poskytovanie humanitárnej pomoci a zároveň zásadne odmieta tú vojenskú. 40 % Slovákov podporuje aj post-konfliktnú pomoc Ukrajine, i keď v rámci diskusie s respondentami zaznela aj obava o to, či pre nás nebude príliš nákladná a dlhotrvajúca. Časť účastníkov štúdie nemala na potrebnú či vhodnú formu pomoci jasný názor, no poskytovanie vojenskej pomoci nikto z nich proaktívne nepodporil.

Médiá pritom aj počas uplynulého roka, po jej negatívnom rámcovaní v kampani pred parlamentnými voľbami, aj po zastavení štátnej vojenskej pomoci a negatívnej rétorike vlády v tomto smere, publikovali články argumentujúce v prospech poskytovania vojenskej pomoci. Tak to naďalej požadujú aj samotní Ukrajinci a jej nenahraditeľnosť vysvetľujú aj mnohí odborníci. Medzi slovenskými občanmi sa v rámci spomínanej novej štúdie tiež nenašla kritika voči dualite postojov a rétoriky súčasnej vlády k poskytovaniu vojenskej pomoci, na štátnej a biznisovej úrovni.

Najväčším rozdielom medzi mediálnym obrazom a tým, ako vec vnímali občania, sa však ukázal v prípade prezidenta Zelenského. Kým štandardné médiá ho svojimi článkami vykresľovali ako lídra rešpektovaného medzi jeho náprotivkami vo svete, s pro-reformných zápalom a odhodlaním priviesť Ukrajinu k víťazstvu vo vojne, spravodlivému mieru, aj členstvu v EÚ, jeho vnímanie z pozície bežných Slovákov bolo v podstate presným opakom. Výskum ukázal, že bežní občania Zelenského vnímajú vo všeobecnosti negatívne, označujúc ho degradačne ako komedianta, kritizujúc jeho diplomatickú aktivitu ako prílišnú, či dokonca prisudzujúc mu zodpovednosť za predlžovanie konfliktu na Ukrajine.

To vôbec neznamená, že by si štandardné slovenské médiá nerobili svoju prácu dobre. Ich monitoring ukázal, že informovanie o vojne na Ukrajine, od jej denného priebehu a vývoja situácie na fronte, až po širšie súvislosti a budúcu víziu, je na Slovensku celkom komplexné. Napriek tomu vplyv štandardných médií a nimi podaných naratívov týkajúcich sa Ukrajiny sa nepremieta do pozícií slovenských občanov vo veľkej miere. Na druhej strane, realizované diskusie s občanmi naznačili, že je tu stále priestor na prácu s tou časťou slovenskej spoločnosti, ktorej postoje zatiaľ nie sú extrémne vyhranené. A to by malo byť motiváciou pre ďalšiu prácu slovenských redaktorov, ale aj iných jednotlivcov a organizácií na zapájanie občanov, ich vzdelávanie/in­formovanie a podporu otvorenej diskusie. Tak je možnosť vytvoriť Slovákom priestor pre lepšie porozumenie situácie aj prijímanie informovaných rozhodnutí či stanovísk.

Plná verzia analýzy mediálneho prostredia, výstupov diskusií v rámci fokusových skupín, ako aj ďalšie tri prípadové štúdie ostatných krajín Vyšehradskej štvorky budú uverejnené do konca novembra. Aby Vám neunikli, sledujte siete Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Autorka pracuje v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku