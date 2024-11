Putin je pripravený diskutovať s Trumpom o zmrazení vojny a prímerí. Má však podmienky

Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený diskusii o dohode o prímerí na Ukrajine so zvoleným šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, vylučuje však akékoľvek veľké územné ústupky a trvá na tom, aby sa Kyjev vzdal ambícií vstúpiť do NATO. Pre agentúru Reuters, ktorá o tom informovala v stredu, to uviedlo päť ruských predstaviteľov blízkych Kremľu, ktorí si neželali byť menovaní.