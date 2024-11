Českí politici sa hádajú pre zvýšenie platov. Bude Petr Fiala zarábať viac peňazí ako Robert Fico?

Zostane slovenský premiér lepšie platený ako predseda českej vlády alebo ten si v prepočte zarobí mesačne o niekoľko stoviek eur viac? Poslanecká snemovňa sa zaoberá návrhom zvýšenia platov ústavných činiteľov, podľa ktorého by Petr Fiala poberal takmer 294-tisíc českých korún (Kč). V prepočte to vychádza na viac ako 11600 eur. Robertovi Ficovi stúpol od jari tohto roku príjem na 11200 eur.

Fiala má v súčasnosti plat bezmála 275-tisíc Kč, po novom by si polepšil približne o 19-tisíc korún. Opozícia ostro kritizuje zvýšenie platov politikov i sudcov, naopak, vláda tvrdí, že iba postupuje v súlade so zákonom. Poukazuje na rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého zmrazenie platov sudcov z roku 2022 bolo protiústavné. Chce im preto pridať peniaze, čo rovnako platí o prezidentovi, o členoch vlády aj o poslancoch i senátoroch. „Vláda sa rozhodla, že navrhne zvýšenie u sudcov aj u čelných politikov. O tých sa síce ústavný súd vo svojom rozhodnutí nezmieňuje, podľa niektorých vládnucich predstaviteľov je však zvýšenie platov namieste," poznamenal server Novinky.

Video

Opozícia odkazuje vláde, že koná neospravedlniteľne a nehorázne. „Mala by podporiť môj návrh na zmrazenie platov politikov na budúcich päť rokov," napísal na sociálnej sieti X expremiér Andrej Babiš a líder hnutia ANO. Ozvali sa aj odborári. Vyzvali vládu, aby mzdy ústavných činiteľov zvýšila maximálne o 1400 Kč (55 eur), čo by zodpovedalo chystanej valorizácii platov väčšiny zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Vláda očakáva, že parlament odsúhlasí rast platov o 6,9 percenta. Pôvodne to malo byť výrazne viac. „Chcela zvýšiť platy o 14 percent, ale po kritike verejnosti ubrala na polovicu," pripomenul server iDNES. V utorok (19. novembra) návrh prešiel prvým čítaním v Poslaneckej snemovni, ale opozícia zablokovala jeho zrýchlené prerokovanie. Dôsledok je ten, že návrh zákona sa nestihne schváliť do konca januára 2025.

Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka prízvukoval, že úpravu platov treba prijať do uvedeného termínu, keď sa vyplácajú mzdy za december. „V opačnom prípade nebude podľa čoho stanoviť plat pre zhruba 5-tisíc ľudí," citoval ho server Novinky. Ide o to, že od týchto miezd sa zvlášť odvíjajú koeficienty pre určenie platov sudcov. Právnici, ktorých oslovil portál iDNES, upozornili, že môže nastať chaos. Jeho vinníkom by mohla byť vláda, nielen opozícia, ktorá vytvorila prekážky zrýchlenému legislatívnemu procesu: „Na nápravu bolo viac ako šesť mesiacov," upozornil ústavný právnik Ondřej Preuss v narážke na to, kedy ústavný súd zverejnil svoje rozhodnutie o protiústavnosti zmrazenia platov.

Voľby do dolnej komory parlamentu sa uskutočnia na jeseň budúceho roku, takpovediac sa už zvolebnieva a preto sa opozícia o to viac obúva do koaličných politikov. Veď kritika zvyšovania platov ústavných činiteľov je vždy vďačná téma pre nespokojných voličov. „Návrh je prejavom arogancie moci, ktorá úplne stratila kontakt s realitou. Vláda hľadá spôsob, ako si prilepšiť na úkor ľudí. Za každú cenu si chce pridať peniaze, pritom dobre viete, že ľuďom ich berie," vyhlásil Babiš počas rokovania v snemovni.

Video

Naopak, Fiala sľubuje Čechom, že sa budú mať čoraz lepšie, ak mu umožnia zostať na čele vlády. Viac ako otázne však vyznieva, či si ťahaním medových motúzov pod ich nosom skôr sebe neublížil v ich očiach. „Štyri roky nestačili, potrebujem osem rokov. Potom budeme mať platy ako v Nemecku a špičkové univerzity a firmy. Už nebudeme nijaká montážna dielňa," povedal v Českej televízii premiér, ktorý vládne od novembra 2021 a teda na jeseň 2025 uplynú štyri roky od chvíle, keď prevzal moc po Babišovi.

Ekonómovia len krútia hlavou nad slovami Fialu. „Za 35 rokov sme sa v Českej republike nedostali ani na polovicu úrovne nominálnych nemeckých miezd. Aj preto sa dá tento záväzok iba ťažko považovať za reálny. Nemci by museli schudobnieť na našu úroveň, čo je možno predsa len reálnejší variant než 20-percentný rast českých platov ďalšie štyri roky po sebe," povedal pre iDNES Petr Dufek, hlavný ekonóm bankovej spoločnosti Creditas. „Zrejme si niekto pomýlil dátum," napísal na sieti X šéf celoštátnej konfederácie odborárov Josef Středula v narážke na to, že to znelo ako Fialov prvoaprílový žart. V podstate sa nenašiel ani jeden uznávaný expert, ktorý by dal Fialovi za pravdu.

Hnutie ANO sa nachádza na dobrej ceste vyhrať voľby do Poslaneckej snemovne a zostaviť novú vládu, na čele ktorej by stál po štyroch rokoch znovu Babiš. Fialov výrok o dobehnutí nemeckých platov je na posmech aj podpredsedníčke Babišovho hnutia Alene Schillerovej: „Keby možno voliči na jeseň 2025 nezatiahli záchrannú brzdu a nechali ho vládnuť ďalšie štyri roky, potom oveľa pravdepodobnejší scenár vidím ten, že viac než Česi začnú prvýkrát v histórii zarábať aj Slováci."

Ešte pripomeňme, že čo sa týka úpravy platových pomerov členov slovenskej vlády, táto téma sa nedostala do NR SR. Mzdy majú totiž zmrazené pre takzvanú dlhovú brzdu, svoje príjmy si preto zvýšili tak, že obišli zmenu zákona. Rast ich miezd sa zastavil v roku 2021, keď štátny dlh dosiahol už viac ako 60 percent hrubého domáceho produktu. Slovenskí ministri si zvýšili príjmy prostredníctvom paušálnych náhrad. Tie sa dovtedy vypočítali ako 1,5-násobok priemernej nominálne mzdy v národnom hospodárstve, po novom to je 4,5-násobok. Fico argumentoval tým, že považuje za neprípustné, že členovia vlády zarábajú menej ako poslanci alebo dokonca niektorí úradníci na ministerstvách.