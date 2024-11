Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1002 dní

7:22 Vláda amerického prezidenta Joea Bidena chce Ukrajine škrtnúť dlh vo výške 4,65 miliardy dolárov. Informovala o tom agentúra Bloomberg s tým, že je to ďalší krok, ako posilniť podporu Ukrajiny pred nástupom zvoleného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.

Biely dom umaže zhruba polovicu z deväťmiliardového dlhu, ktorý Ukrajine poskytol v rámci zákona o vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 60,8 miliardy dolárov.

Portál The Kyiv Independent napísal, že Kongres môže prezidentov zámer zvrátiť, ministerstvo zahraničia ale takýto krok neočakáva.

7:20 Bude pre Vladimira Putina Európa vyzerať ako roku 1914 či 1938? „Keby šéf Kremľa vojnu proti Ukrajine vyhral, bude mať k dispozícii armádu s bojovými skúsenosťami, ktorú by mohol v časovom rámci troch až piatich rokov obnoviť. Dôležité je, že to budú víťazné ozbrojené sily. Malo by to veľký vplyv na ich myslenie, veď na druhej strane možno budú oveľa skeptickejšie a demoralizované západné krajiny, ktoré sa budú báť, že sú ďalšie na rade,“ povedal pre Pravdu nemecký brigádny generál vo výslužbe Reiner Mayer zum Felde. V minulosti okrem iného zastupoval svoju krajinu vo Výbore NATO pre obrannú politiku a plánovanie. V súčasnosti pôsobí ako expert Inštitútu bezpečnostnej politiky na univerzite v Kieli.

6:38 „Som veterán špeciálnej vojenskej operácie a zabijem ťa! "To boli slová, ktoré Irina počula, keď ju napadol muž v Arťome na ruskom Ďalekom východe. Práve sa vracala z večierka, keď ju muž kopol a začal biť barlou. Jeho údery boli také silné, že pri tom barlu zlomil. Keď dorazila polícia, ukázal im muž dokument dokazujúci, že bol na Ukrajine, a tvrdil, že vďaka jeho službe "sa mu nič nestane“, napísal spravodajský server BBC News.

6:30 Dodali sme Abramsy, F-16, Patrioty, ale nie je priama úmera medzi zbraňami a výsledkami. Ukrajina potrebuje mobilizáciu a viac ľudí na fronte, povedal Jake Sullivan, Bidenov bezpečnostný poradca v rozhovore pre PB News.

Podľa Sullivana bolo zapojenie vojakov z KĽDR masívnou eskaláciou vojny, keď do prvých línií Rusko priviedlo zahraničnú armádu. Rusov sme pred týmto krokom varovali, a povedali sme, že ak to urobia, odpovieme, dodal. Nepotvrdil, že USA povolili Ukrajine útočiť americkými zbraňami hlboko v Rusku, ale uviedol, že „ak by Spojené štáty povolili použitie akéhokoľvek zbraňového systému, vrátane tohto (ATACMS), neznamenalo by to priamu účasť USA vo vojne“.

Na otázku, či by bol rozdiel vo vojne na Ukrajine, keby americké zbraňové systémy dostal Kyjev skôr, uviedol, že v tejto vojne nejde len o jediný zbraňový systém.

"Videli sme výrazný rozdiel odkedy sme Ukrajine poskytli tanky, pokiaľ ide o bojisko? Podobne pri F-16, videli sme výrazný rozdiel?

V tejto bitke to nie je o jedinom zbraňovom systéme. Je to o ľuďoch a Ukrajina musí podľa nášho názoru urobiť viac, aby posilnila svoje línie, pokiaľ ide o počet síl, ktoré má v prvých líniách. Je to o munícii a je to o všetkých ostatných veciach, ktoré súvisia so silou krajiny, jej morálkou, jej súdržnosťou, jej priemyselnou základňou…

Poskytli sme tanky. Poskytli sme F-16. Poskytli sme HIMARS. Poskytli sme Patrioty. Poskytli sme veľa vecí, o ktorých ste predtým povedali, že neposkytneme. A nie je to vtedy. Skôr je to dnes, keď sa Ukrajina na bojisku nachádza v náročnejšej pozícii, čo naznačuje, že medzi týmito zbraňovými systémami a tým, ako sa jej darí na bojisku, neexistuje priama úmera.

Kde je priama línia medzi ukrajinským výkonom a vstupmi? Je to o mobilizácii a ľudskej sile," uviedol Sullivan pre PB News.

Valerij Zalužnyj, bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, teraz veľvyslanec v Británii, navštívil ukrajinských vojakov, ktorí sa na ostrovoch pripravujú na boj vo vojne na Ukrajine. Musíte sa naučiť zabíjať Rusov bez váhania, uviedol podľa britského denníka The Sun.

V „burcujúcom“ príhovore k svojim krajanom pred odletom domov do boja povedal: „Máme len jednu Ukrajinu. Nikto ju nebude brániť okrem nás“. Varoval ich, že šancu na prežitie majú malú a budú sa musieť naučiť nebáť sa smrti, píše The Sun. Povedal, že vojna je každým dňom krutejšia. „Naučte sa nebáť sa smrti, nebáť sa pozrieť nepriateľovi do očí,“ povedal vojakom, ktorí pôjdu do bojov..